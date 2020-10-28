"В жопу вашу подлую коррупцию!" кино москва митина «Коллектив» Александра Нанэу знакомит нас с блестящим, эталонным примером сенсационного журналистского расследования. У каждого, кто его посмотрит, сразу возникает много параллелей с нашей собственной недавней историей, однако любая аналогия, как известно, хромает.



Помните одиннадцатилетней давности трагедию с пожаром в пермском клубе «Хромая лошадь»? Так вот, у румын тоже была своя «Хромая лошадь» - пять лет назад пожар, ставший крупнейшим по числу жертв в Румынии за последние четверть века, произошёл в бухарестском ночном клубе Colectiv во время концерта хэви-метал-группы. Страшные кадры пожара, паники, гибели людей в прямом эфире, облетевшие всю Европу, просто один в один похожи на видеосвидетельства трагедии в Перми. Первые всполохи огня на экране появляются как раз тогда, когда рокеры на сцене поют «В жопу вашу подлую коррупцию!» - горькая символика этих кадров станет понятна только потом. 27 человек погибло сразу, ещё 37 - уже потом, в больницах.



Если сами происшествия, пермское и бухарестское, - как под копирку, то реакция на них была совершенно разной. В Перми ушло в отставку краевое правительство, а вот в Румынии случилась мини-революция - в результате мощных протестов пало правительство национальное. Социал-демократы уступили власть технократам, получившим мандат на год.



Главные герои фильма Александра Нанэу - журналисты, которых заинтересовала причина гибели тридцати семи человек в бухарестских больницах - ведь по мнению врачей, они получили ожоги и ранения, не угрожавшие жизни, и должны были выжить. Центральные персонажи «Коллектива» - журналист «Спортивной газеты» Каталин Толонтан и его коллега, журналистка того же издания, получив сигнал от медиков, что что-то здесь нечисто, приступают к расследованию.



Фильм «Коллектив» вполне можно назвать документальным детективом, а если, например, не знать заранее о том, что пришёл смотреть нон-фикшн, то можно уйти из кинозала в полной уверенности, что ты посмотрел игровое кино. Остаётся только сожалеть, что в рамках «пандемийного» ММКФ не удалось пообщаться с режиссёром Александр Нанэу и съёмочной группой, не имевшими возможности приехать в Москву - до сих пор терзает любопытство, как авторам фильма удалось проникнуть в святая святых румынской большой политики. Всё понимаю, - съёмки в редакции, в больницах, мозговые штурмы журналистов, обсуждения на кухнях, поиск улик, интервью с медиками и многочисленными свидетелями, копание в архивах и анализ прессы, официальные интервью и даже неформальные беседы с политиками, - но как, чёрт возьми, как команде Нанэу удавалось снимать закрытые совещания в правительстве и министерствах, записывать конфиденциальные беседы, заставать министров врасплох??... Съёмка явно качественная, велась не скрытой камерой, - загадки лично для меня остались без ответа, но это никак не умаляет моего восхищения качественной, профессиональной и подвижнической работой как команды журналистов-расследователей во главе с Толонтаном, так и съёмочной группы Александра Нанэу, снявших об этом фильм.



Репортерское расследование о пожаре в клубе, начавшись именно как таковое, вывело журналистов на беспрецедентные коррупционные схемы в высших эшелонах власти, и режиссёру Нанэу удаётся, как заправскому детективщику, нагонять саспенс, всё туже и туже закручивать интригу и повышать градус зрительского интереса к румынской «истории большого хапка» - попробуй в России кого-нибудь удиви коррупционным скандалом!



Ценой неимоверных ухищрений Толонтану и его команде удаётся выяснить, что большая часть умерших в больницах погибла не от ожогов и травм, а… от внутрибольничной инфекции - синегнойной палочки! Поскольку пострадавшие лежали в разных больницах, стало совершенно очевидно, что дело не в антисанитарии и чьей-то халатности. Экспертиза установила, что всему виной разбавленные фабричные дезинфектанты - концентрация химического вещества в них была снижена в 10 раз, другими словами, все медицинские учреждения Румынии вместо средств для дезинфекции закупали обычную воду. Журналисты и общественность разворачивают настоящую медийную войну против производителя «Хекси-фармы», но каждый день приносит всё новые и новые сюрпризы - оказывается, все контролирующие органы не просто уже десяток лет в курсе этой ситуации, но и в доле! Национальная служба госбезопасности 10 лет сигналила и парламенту, и правительству, и президенту, но всё тонуло в заговоре молчания. Нас, россиян, конечно, не удивишь коррупцией, но чтобы весь властный истеблишмент наживался с разбавленных антисептиков - это, конечно, не наш, не русский размерчик.



После того, как облажавшееся правительство заявило, что в 95% румынских медучреждений поступают качественные дезинфектанты, пол-Бухареста выходит на улицы с плакатами «Je suis 5%» - видеоряд вполне можете себе представить, результат тоже.



Пока пинкертоны-журналисты терзают завравшихся чиновников, старого социал-демократического и нового технократического министров здравоохранения, коррумпированного владельца «Хекси-фармы», державшего средства в кипрском оффшоре (вскоре он погибнет в ДТП при странных обстоятельствах), нам показывают жутковатые перформансы - откровенные фотосессии обгоревших, искалеченных жертв и прочие кровавые ужасы, атрибуты смутного времени. В это время чиновники на своих закрытых совещаниях, out of records обмениваются реальной, а не пропагандистской информацией. От нового министра здравоохранения, бывшего активиста – защитника прав пациентов, мы узнаем, что Румыния по внутрибольничным инфекциям находится на первом месте в ЕС (ну, антирекордами нас тоже хрен удивишь, пожалуй), но тут скандал разгорается с новой силой и протесты начинаются уже против нового правительства: прорвавшиеся в ожоговый центр журналисты выясняют, что у оставшихся в живых больных в ожогах и ранах копошатся черви - их так и не мыли несколько месяцев с самого пожара, а несколько человек умирает, потому что им ухитрились перелить кровь не той группы.



Ценители румынского кинематографа знают, что медицина - это абсолютно особая, больная тема для румын (вспомните уже ставшие мировой киноклассикой «Смерть господина Лазареску» Кристи Пую или «Четыре месяца, три недели и два дня» Кристиана Мунджиу). Трагедия и вскрывшиеся за ней преступления заставили всю страну обсуждать то, что ожоговый центр в стране только один, а врачи отказывались выписывать пациентов для их лечения за границей, потому что государство приняло тяжёлое, но ответственное решение денег на их лечение не выделять. Весь этот скандал идет на фоне стотысячных шествий по Бухаресту и гламурных пресс-конференций чиновников, рассказывающих про оптимизацию и модернизацию.



Казалось бы, нам ли, знающим про отечественную медицину всё, считать расследование бухарестских журналистов сенсационным? Подумаешь, сенсация - черви в ранах и антисептик разбавленный! А вот когда у нас из-за таких мелочей слетит два правительства подряд, тогда и будем оттопыривать губу, а пока что наш зрительский и гражданский респект команде журналистов и тем, кто снял про них кино.



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