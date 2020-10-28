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Московский листок

К чему приводит некомпетентность власти?

Опубликовано 28.10.2020 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
К чему приводит некомпетентность власти?

Осенний коронавирус спутал все прогнозы Кремля и правительства по выводу экономики из кризиса. Хотя ничего бы не изменилось, если бы инфекция не возвратилась. Денег для развития экономики  у правительства нет.  Вообще деньги есть, но они не для развития. По мнению финансовых чиновников развитие экономики должно происходить на основе инвестиций. Наши олигархи инвестируют миллиарды  в те страны, где  учатся их дети или живут родственники.  Президент попытался несколько раз  вернуть  ворованные миллиарды обещая амнистии, но  на олигархов это не подействовало. Не для того они рискуя вывозили уворованные у народа миллиарды.

Россия потеряла авторитет  во всех странах мира и по этой причине никто не хочет вкладывать средства в   такую страну. А тут нарисовался коронавирус, который затронул почти все страны мира, особенно  развитые страны, исключая  Китай. Во время весеннего наступления заразы говорили, что она пошла из Китая, а вот возврата нет. Китай везде впереди, но наша власть не собирается копировать внутреннюю политику соседа. Слишком   сильно  укоренился  в России  бандитский капитализм и действующая власть не может, даже если бы и захотела изменить не получится. Надо менять верхний эшелон власти теми  кто  не замешан в коррупции. На сегодня таковых раз, два и обчёлся. Хотим жить надо менять и без войны.

Президент спрятавшись в бункере, даёт рекомендации регионам по коронавирусным ограничениям. Действовать надо аккуратно, минимизируя негативные последствия  пандемии для экономики. Он ещё в добавок  оказался врачом. Похвально, а где министр? Ещё на лечении? Странно, что  президент не поднял тревоги по поводу пандемии. Значит об истинным положением в стране он не имеет ни малейшего  представления. Приведу несколько тревожных примеров. В Саратове 200 врачей уволилось  не устраивает организация труда и зарплата. В Екатеринбурге уволилось 80 врачей, остался один, ему надо при жизни поставить памятник. За время пандемии в Пензенской области уволилось 800 медиков, в Амурской области около 400. Не лучше положение в других регионах. Неужели президенту не докладывают? Скоро мы узнаем к чему привели эти увольнения. Думаю, что резко увеличится смертность, а президент предупреждает, чтобы не было падение экономики. Не будет, потому что уже падать некуда.

В последние дни отличился депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он   предложил присвоить  В.Путину титул "Владимир объединитель". К чему бы это? И почему именно в кризис ему моча в голову ударила. Он наверное все эти дни спал. Телевидение показывает как депутаты на заседании спят, да ещё с храпом. Фёдорову ответил депутат Саратовской областной думы коммунист  Н.Бондаренко.  Он предложил присвоить другой титул  - "Объединитель всех жуликов и воров". Николай, как бы чего  с вами не случилось? Смело, справедливо, но не своевременно.  И вот появился Игорь Стрелков, якобы бывший полковник ФСБ , а теперь помогает непризнанным республикам Украины. Говорят он пользуется большим авторитетом в Донбасе и естественно в России. Так вот, хотя   долгое время находился за пределами России,  однако смело высказывается о том, что будет со страной после ухода президента. "После ухода В.Путина уровень жизни упадёт". Не только Стрелков, но и многие политики не договаривают. Смотря кто придёт ему на смену. Если его ставленники на вроде Собянина, Медведева, Шойгу, а может и Сечина, который может купить должность президента, продав компанию Роснефть. Я бы выбрал  Н.Платошкина,  а премьером П.Грудинина, Ю.Болдыреву можно предложить МВД.  Главное лишить воровских чиновников грабить страну и народ.

И на счёт объединителя.  2020 год выдался для России годом испытаний, хотя и прежние годы не были позитивными. Сейчас пандемия  усугубила и без того падение нищенской экономики. Можно смело говорить, что испытание власть не выдержала. Россия народом нищает. Такой зарплаты рабочим и  пенсий,  такой зарплаты чиновникам  и  депутатам с премиальными и льготами нет ни в одной развитой стране мира. Вернулся коронавирус   с  более  агрессивными намерениями, а  правительство не готово его встретить с распростёртыми руками. Регионы в плачевном состоянии, даже нельзя предсказать, что будет дальше. Количество заражённых растёт даже в Москве, хотя она обеспечена всем необходимым для изоляции граждан и борьбы с пандемией. Что творится в регионах никто этот вопрос не поднимает.  А кому нужно?  Государственные чиновники, их подсобные, ворьё сосредоточено в столице, а  регионы пусть сами решают проблемы. Пандемия затронула и наших врагов, но они  даже в такой обстановке не умерили свой пыл вредить России и готовиться к войне.  Если что то возникнет между Россией и США, то она вынудит НАТО взять все действия на себя. Раньше президент, чиновники  вспоминали различные союзы инициатором  создания которых была Россия. Например, БРИКС, СНГ, ЕВРАЗЭС. Где они сейчас? У нас нет союзников и даже сочувствующих, если возникнет вооружённый конфликт. В последние месяцы кто - нибудь слышит о них? При этом не надо забывать, что создавая Россия считай выкинула на ветер миллионы долларов. Возникает вопрос, за что отвечает президент?   Смотрите на главного нашего врага   в лице Д.Трампа, который много старше нашего. Он успел переболеть вирусом и почти  не исчезал из поля зрения народа. Танцует перед публикой, летает в другие штаты, встречается с чиновниками, народом напрямую. Что делает наш президент?  Комментарии  излишни. При этом он является гарантом Конституции и должен защищать народ не только от военных действий, но и  природных катаклизмов. И где эта защита? Вот народ его защищает. В сутки для защиты он расходует 45 миллионов рублей. Не плохо устроился, правда?

Президента спросили о Навальном. Запад говорит, что его отравили "Новичком". И  как на этот вопрос отреагировал Владимир Владимирович?  "Дайте нам материалы, мы проведём доследование и  объявим результаты". Не знаю как вас, читатель,   удовлетворил ответ, а меня  нет. Почему президент предлагает передать с Германии результаты анализа отравления Навального. Навальный сам находился в России и  почувствовал недомогание в самолёте летевшим из Томска в Москву.  В столице кто то созвонился с президентом, а это не так просто и  получил разрешение на  перелёт  в Германию с Навальным.  Разве наша медицина не могла  спасти пациента и провести анализ отравления? Власть показала свою беспомощность, а теперь требует материалов по отравлению. Читатель, вам не кажется, что наша власть настолько беспомощна, что не может определить болезнь политика и отправляет его за границу. Авторитет сильного президента  падает до нуля.

Смотрите что говорит ведущий первого канала Д.Киселёв. "Наши репортёры смелее других, наши операторы видят больше, мы реально понимаем, что и как. Россия мощь". И эта мощь не могла  помочь Навальному, отправила к нашим врагам пострадавшего.    А ведь Германия была повержена  Красной армией в 1945 году. Однако теперь мы обращаемся к ней за помощью. Значит Германия сейчас сильнее России. А  не может она сейчас показать в реальности свою силу? Ведь Гитлер шёл на СССР, зная что  Германия гораздо сильнее  СССР. Его знания не оправдались. До развала Союза к нам приезжали на лечение со всех сторон света и даже инкогнито большие начальники, а теперь мы отправляем своих граждан  в другие страны. Более того чиновники, олигархи и даже депутаты лечатся за пределами России и лечатся вывозя огромные средства. И нам не стыдно. "Россия мощь!"

К чему приводит некомпетентность власти? Например, чиновники считают, что Россия и Китай находятся в дружеских отношениях. Я и раньше писал, что коммунисты никогда не будут дружить с капиталистами. Все отношения складываются на основе выгоды.  И вот Китай сокращает  поставки российского газа почти на 50 %, объясняя тем, что их не устраивает качество газа. Дожили, достояние народа не устраивает Китай. А нас устраивает, но только не всех, нет полной газификации  страны. А что же будет с бюджетом? Россия по - прежнему сидит на экспорте сырья и нет никаких предпосылок изменить положение. А скоро выборы. Проигнорирует народ, будет хуже.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7293 написал 28.10.2020 14:16
К чему приводит допуск во власть сотрудников КГБ?
Их обучали быть служебными псами режима?
кто псам доверил созидание?
усатый Таракан уже показал, что такое твари из КГБ?
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