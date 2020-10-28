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Московский листок

Авария на ФОРУМе.мск - преодолеем, но с вашей помощью

Опубликовано 28.10.2020 в разделе комментариев 4

форум.мск анатолий баранов
Авария на ФОРУМе.мск - преодолеем, но с вашей помощью

С ночи ФОРУМ.мск перестал быть доступным. В Германии, на нашей технической площадке произошла довольно редкая неприятность - поломался сервер, причем не "софт", а само "железо".

К сожалению, удаленный доступ мы смогли получить утром, и не очень рано - только в десятом часу... Увы, хорошо в Европе, но и время другое, и далековато, ножками не сбегаешь... Выяснилось, что восстановление доступа займет время - вот только к обеду по Москве все заработало.

Но, к несчастью, данные за последние сутки оказались утеряны. Часть мы восстановим в ближайший час, дискуссии под текстами, увы, уже не восстановим никогда - эту часть мы нигде не сохраняем, это наше обязательство перед участниками форума: в плане вашей безопасности, конечно, хорошо, но вот восстановить уже нельзя.

Еще слетели материалы, присланные нашими авторами через опцию "Добавить свой материал" - мы просим прощения, но вам придется послать их нам повторно, они не сохранились.

А так все вроде бы в порядке. Работаем.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   4.60,  Голосов: 10
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Всего комментариев к статье: 4
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Dema Gog написал 28.10.2020 16:05
В Германии, на нашей технической площадке
===================================================0
а как же скрепы
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Re: Не-а, ну зашибись..
хахахахахахахахаха написал 28.10.2020 15:44
Вас, уважаемый, ни о чем не просят, не льстите себе. Будете серить в комментах - будут банить. Очень просто, дерьмо "реального пользователя" - это все равно дерьмо.
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Не-а, ну зашибись..
Szanya..... написал 28.10.2020 15:35
Главред банит реальных пользователей только в путь, а всякие пригожинские гопники оставляют бредовые комменты без проблем, ..и Анатолий еще о чем-то просит..
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Гы!!
хахахахахахахахаха написал 28.10.2020 15:05
Блокировка в Гугл-Хроме исчезла!
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