Авария на ФОРУМе.мск - преодолеем, но с вашей помощью

С ночи ФОРУМ.мск перестал быть доступным. В Германии, на нашей технической площадке произошла довольно редкая неприятность - поломался сервер, причем не "софт", а само "железо".

К сожалению, удаленный доступ мы смогли получить утром, и не очень рано - только в десятом часу... Увы, хорошо в Европе, но и время другое, и далековато, ножками не сбегаешь... Выяснилось, что восстановление доступа займет время - вот только к обеду по Москве все заработало.

Но, к несчастью, данные за последние сутки оказались утеряны. Часть мы восстановим в ближайший час, дискуссии под текстами, увы, уже не восстановим никогда - эту часть мы нигде не сохраняем, это наше обязательство перед участниками форума: в плане вашей безопасности, конечно, хорошо, но вот восстановить уже нельзя.

Еще слетели материалы, присланные нашими авторами через опцию "Добавить свой материал" - мы просим прощения, но вам придется послать их нам повторно, они не сохранились.

А так все вроде бы в порядке. Работаем.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск