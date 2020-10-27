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Московский листок

Судьба восстания в Беларуси решится в ближайшие два-три дня

Опубликовано 27.10.2020 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

белоруссия лукашенко
Судьба восстания в Беларуси решится в ближайшие два-три дня

«Смелость, смелость и ещё раз смелость», - сформулировал один из лидеров Великой французской революции Жорж Дантон.

«Оборона есть смерть всякого вооруженного восстания», - продолжил Владимир Ленин.

Мирного восстания всё это тоже прямо касается. В этом смысле ближайшие два-три дня всё решат в Беларуси. Если у людей хватит смелости, и начавшаяся забастовка будет расширяться, то значит, что восстание наступает и к концу недели режим обвалится окончательно.

Если люди испугаются и поползут на работу, то это будет оборона и Лукашенко ещё какое-то время посидит, что, в общем, стратегически его все равно не спасет.

Последнее обстоятельство делает наступление и победу народа значительно более вероятной, так как всем в окружении Лукашенко ясно, что победить всерьез и надолго последний уже не сможет. Беларусь созрела, чтобы наступать и решительно поставить точку в истории бессмысленной семейной диктатуры.

От редакции: Действительно, сейчас Тихановская идет ва-банк: или пан, или пропал. И шансов на немедленное разрешение кризиса меньше, чем на то, что Лукашенко в кресле все-таки задержится. Подготовка была достаточно никакая, а помощи не было.

В Белоруссии началась общенациональная забастовка

Сейчас в России те, кто называет себя наследниками Ленина, называют организаторами протестов в Белоруссии германский генштаб польско-литовскую разведку (нимало не смущаясь тем, что такой просто нет в природе) и кураторов из ЦРУ. И приведенная выше цитата из Ленина по законам современной Недороссийской империи - чистый экстремизм, хотя по новой конституции РФ прямо наследует Советской России, а Ленин-экстремист как раз и есть основатель современного российского государства со столицей в Москве - куда ее перенес тоже Ленин.

Впрочем, организатором Октябрьского вооруженного переворота был и не Ленин, строго говоря, а Троцкий и другие товарищи, а вождь мирового пролетариата прибыл в Смольный тайно, с замотанной физиономией для конспирации - даже по официальной легенде получается, что в тот момент Ленин ничем не командовал. А в Смольном уже функционировал аппарат будущего государства, кем-то собранный, и концентрировались войска, кем-то отмобилизованные. Но за это нехитрое умозаключение в партии современных наследников Ленина можно огрести клеймо неотроцкиста. 

У Тихановской нет никаких революционных матросов и Смольного тоже нет. А у Лукашенко не кучка напуганных филеров в двухэтажном особняке на Гороховой, и не женский батальон вокруг Зимнего, а сильная и организованная политическая полиция под брендом "КГБ" и карательные структуры МВД, многочисленные и готовые убивать.

Но судьба Лукашенко уже решена - в таком виде он уже никому не нужен. Вероятно, судьба накроет его чуть позже, но неминуемо.

Это в виде доброго, рачительного и чуть дураковатого "батьки" он выглядел вполне приемлемо - именно выглядел, поскольку никогда таковым не был, и не останавливался ни перед прямым произволом, ни перед политическим убийством - ни перед чем, в общем. Но сейчас, в своем натуральном обличье он просто дискредимтирует любого, кто возьмется иметь с ним, таким, дело. А сидеть на штыках в Минске Путин сумеет и без Лукашенки.

Но самое скверное, что Лукашенко дискредитирует на будущее идею социализма. Вот он, ваш "социализм" с перекошенным лицом "бульбенфюрера". 

И на таком фоне общенациональная забастовка выглядит двусмысленно... Хотя ничего более действенного в борьбе с буржуазной диктатурой пока не придумали.

А.Б.



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