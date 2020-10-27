Забытая главная битва Гражданской войны

Если спросить жителя России о главном сражении гражданской войны в США, то с большой вероятностью даже те кто не знает хорошо историю США назовут битву при Геттисберге.

Но если спросишь про гражданскую войну в России в лучшем случае вспомнят про оборону Царицина в 1918 г. или штурм Перекопа в 1920 году.

А ведь сегодня очередная 101-я годовщина освобождения маленького городка Кромы Орловской области.

Шел страшный октябрь 1919 года. После оглушительных побед августа и сентября белые армии Деникина шли на Москву. На острие удара находились элитные полки белой армии Корниловский, Марковский, Дроздовский, Алексеевский. Полки состоящие из офицеров. Людей прошедших всю мировую войну и могущих стать элитой из элит любой армии.

Рядом с ними на Москву шла лучшая конница мира - конные казачьи корпуса Мамонтова и Шкуро.

Но у белых в тылу было все плохо. Возвращение помещиков, порки крестьян привели к тому, что весь юг полыхал крестьянской войной, Махно занимал один за другим крупные города, "зеленые" подступали к Новороссийску.

В городах занятых белыми шли невероятные кутяжи, махинации и аферы. Из-за чего по мнению всех современников страдал весь тыл белой армии.

Но красные отступали. Республика сжатая в блокаде, стиснутая тисками голода, не имеющая угля и нефти напрягала последние силы, что бы остановить Деникина.

Проходила тотальная мобилизация коммунистов, членов профсоюзов, комсомольцев. Именно тогда появилось выражение "райком закрыт, все ушли на фронт".

Со всех фронтов, на Южный фронт перебрасывались последние резервы. Не было угля, эшелоны продвигались к фронту, добывая древесину для котлов паровозов проводя вырубку вдоль железных дорог.

11 октября собранные красные резервы перешли в наступление в направлении Кром. Среди наступающих были Латышские стрелки, красные курсанты и многие другие части. Белые не воспринял всерьез контрудар, продолжили наступление и 13 октября взяли Орел. Но 15 октября части Латышский дивизии, взяли Кромы и стали выходить во фланг ударной группировки белых. Белые вынуждены были остановить наступление и бросить все силы навстречу частям Красной Армии. Завязалась страшное встречное сражение которое шло с невероятным ожесточением. Фланговые обходы сменялись лобовыми атаками, деревни и города включая Кромы переходили из рук в руки. Бились даже за трупы уже погибших с которых можно было снять теплую одежду и обувь, так как обе стороны страдали от нехватки обмундирования и главное обуви, причем у белых она была в тылу благодаря Антанте, но из-за тотального воровства до фронта почти не доходила.

На другом фланге под Воронежем и Касторной, конный корпус Буденного состоящий из казачьей бедноты и иногородних, в жестоких кавалерийских рубках теснил казачьи корпуса Мамонтова и Шкуро.

26 октября красные окончательно взяли Кромы.

Белые переходя к обороне, и откатываясь назад, еще не знали, как и войска конфедератов генерала Ли отступавшие из под Геттисберга, что гражданская война уже проиграна. Не знали об этом и латышские стрелки положивший в Орловскую землю половину своего состава.

Никогда, белые несмотря на отдельные успехи в будущем, не смогли больше поставить под угрозу существование Советской власти.

Сейчас же это сражение, можно назвать забытое сражение неизвестной войны.