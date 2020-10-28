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Московский листок

"Фиктивные граждане" ходят на фиктивные слушания

Опубликовано 28.10.2020 автором Александра Андреева, депутат МО Лефортово в разделе комментариев 2

москва выборы собянин
"Фиктивные граждане" ходят на фиктивные слушания

В Москве вместо очных публичных слушаний градостроительные проекты теперь обсуждают в формате электронных общественных обсуждений.

Очень удобно для мэрии: нет личных встреч, невозможно задать вопрос, сроки подачи обращений очень сильно сокращены. Подать замечания можно только через сайт "фиктивный гражданин", который половине участников сделать это просто не дает.

Но даже на этом фоне яркой звездой выделяется отдельное безумие. Подать замечания можно только в виде текста.

При обсуждении проектов межевания, проектов планировки - то есть документов, касающихся картирования территории - у вас нет возможности подать в качестве замечаний графический материал. Вы не можете показать ваши требования по изменению проекта на карте.

Это какой-то запредельный, шизофренический бред.

От редакции: Давно уже пора привыкнуть, что любые ограничения гражданских прав, даже если формально они диктуются благими намерениями, как, к примеру, ситуация с карантином по коронавирусу, все равно приводят к обогащению представителей власти и аффилированных с ними бизнес-структур. И, соотвественно, ущемлению интересов граждан, какую бы "заботу" о них не проявляли на словах чиновники.

Эта закономерность давняя, и удивительно, что не все еще понимают это.

Хотя постепенно разум и торжествует. Вот, к примеру, итоги нашего очередного опроса о доверии к московским властям.

Как вы думаете, любит ли Собянин Москву и москвичей?:
 
Да (я москвич) (18)
 
Нет (я москвич) (170)
 
Да (я НЕ москвич) (17)
 
Нет (я НЕ москвич) (181)

Тут и комментировать нечего. Удивительно только, как им удается при таком низком уровне доверия получать такие высокие результаты на выборах...

Хотя происходящее в Белоруссии наглядно демонстрирует, как это бывает.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Госпожа депутатка, возмущаться надо было, когда Путин объявил о создании Национальной гвардии.
хахахахахахахахаха написал 28.10.2020 16:06
А что муниципальный депутат может поделать с федеральным законом? У нее тут возможности такие же, как у вас. Так что свои упреки адресуйте себе.
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Госпожа депутатка, возмущаться надо было, когда Путин объявил о создании Национальной гвардии.
А вы по своему бабьему обыкновению пропустили это написал 28.10.2020 15:54
мимо ушей.
А теперь поздно возмущаться, что бандиты обнаглели.
Не надо было подставлять шею.
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