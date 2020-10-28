"Фиктивные граждане" ходят на фиктивные слушания

В Москве вместо очных публичных слушаний градостроительные проекты теперь обсуждают в формате электронных общественных обсуждений.

Очень удобно для мэрии: нет личных встреч, невозможно задать вопрос, сроки подачи обращений очень сильно сокращены. Подать замечания можно только через сайт "фиктивный гражданин", который половине участников сделать это просто не дает.

Но даже на этом фоне яркой звездой выделяется отдельное безумие. Подать замечания можно только в виде текста.

При обсуждении проектов межевания, проектов планировки - то есть документов, касающихся картирования территории - у вас нет возможности подать в качестве замечаний графический материал. Вы не можете показать ваши требования по изменению проекта на карте.

Это какой-то запредельный, шизофренический бред.

От редакции: Давно уже пора привыкнуть, что любые ограничения гражданских прав, даже если формально они диктуются благими намерениями, как, к примеру, ситуация с карантином по коронавирусу, все равно приводят к обогащению представителей власти и аффилированных с ними бизнес-структур. И, соотвественно, ущемлению интересов граждан, какую бы "заботу" о них не проявляли на словах чиновники.

Эта закономерность давняя, и удивительно, что не все еще понимают это.

Хотя постепенно разум и торжествует. Вот, к примеру, итоги нашего очередного опроса о доверии к московским властям.

Как вы думаете, любит ли Собянин Москву и москвичей?: Да (я москвич) (18) Нет (я москвич) (170) Да (я НЕ москвич) (17) Нет (я НЕ москвич) (181)

Тут и комментировать нечего. Удивительно только, как им удается при таком низком уровне доверия получать такие высокие результаты на выборах...

Хотя происходящее в Белоруссии наглядно демонстрирует, как это бывает.

А.Б.