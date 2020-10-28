Сразу две хорошие новости, связанные с нашими товарищами из партии Лимонова.



Во-первых, пресс-секретарь партии Александр Аверин alaverin (один их троих, кому Лимонов доверил быть его преемниками) вышел на свободу после трёхлетнего срока в колонии в Ростовской области. Поздравляем с освобождением!

Следует напомнить, что Аверина "приняли" на пограничном посту, когда он возвращался с донбасской войны, и вменили ему якобы попытку провезти через границу пистолет.



Во-вторых, воевавший на Донбассе нацбол латвийского происхождения Бенесс Айо наконец-то получил политическое убежище в России. Прощай, нацистская Проебалтика. Спасибо всем хлопотавшим, в том числе депутату Госдумы Сергею Шаргунову shargunov !!!