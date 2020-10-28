Роспотребнадзор уточнил свои мутные мысли

Роспотребнадзор уточнил, что считается местом массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим.

Как отмечается на сайте, это территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.

Ранее ведомство рекомендовало всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

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Могут находиться и находятся - это две большие разницы, как говорят в Одессе. Скажем, вчера после полуночи забирал машину с парковки, так кроме меня там вообще никого не было! Но могут там одновременно находиться, наверно, и больше пятидесяти человек. Так что при желании особо въедливый полицай вполне могь мне "законно" выписать штраф - я ж, понятно, не идиот, чтобы шляться ночью по пустым улицам в маске. Тот же полицай пример за грабителя, да и застрелит, чего доброго...

При чем тут лифт, вообще не понятно. У меня в лифте и четверо с трудом помещаются.

Опять же что значит "в транспорте"? В общественном или в любом? То есть я обязан сам себя в машине возить в маске или можно без?

Идиотизм, конечно, и с такси - защитный экран между водителем и пассажирами, может, и не помешал бы, но вот маски в ограниченном пространстве автомобиля абсолютно бессмысленны.

Ну а на пляже где-нибудь в Анапе или Феодосии может поместиться не 50, а 50 тысяч человек - больше 20 километров пляжа! Но какой при этом смысл загорать и купаться в маске, на свежем воздухе, когда до ближайшего постороннего человека добрых 50 метров?

Но что с ними поделаешь, с нашими нормотворцами? Сами придумают, сами расхлебывают, а нам одно - плати!

А.Б.