Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Роспотребнадзор уточнил свои мутные мысли

Опубликовано 28.10.2020 в разделе комментариев 3

Роспотребнадзор уточнил свои мутные мысли

Роспотребнадзор уточнил, что считается местом массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим.

Как отмечается на сайте, это территория, где могут одновременно находиться более 50 человек. 

Ранее ведомство рекомендовало всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

***

Могут находиться и находятся - это две большие разницы, как говорят в Одессе. Скажем, вчера после полуночи забирал машину с парковки, так кроме меня там вообще никого не было! Но могут там одновременно находиться, наверно, и больше пятидесяти человек. Так что при желании особо въедливый полицай вполне могь мне "законно" выписать штраф - я ж, понятно, не идиот, чтобы шляться ночью по пустым улицам в маске. Тот же полицай пример за грабителя, да и застрелит, чего доброго...

При чем тут лифт, вообще не понятно. У меня в лифте и четверо с трудом помещаются. 

Опять же что значит "в транспорте"? В общественном или в любом? То есть я обязан сам себя в машине возить в маске или можно без?

Идиотизм, конечно, и с такси - защитный экран между водителем и пассажирами, может, и не помешал бы, но вот маски в ограниченном пространстве автомобиля абсолютно бессмысленны. 

Ну а на пляже где-нибудь в Анапе или Феодосии может поместиться не 50, а 50 тысяч человек - больше 20 километров пляжа! Но какой при этом смысл загорать и купаться в маске, на свежем воздухе, когда до ближайшего постороннего человека добрых 50 метров?

Но что с ними поделаешь, с нашими нормотворцами? Сами придумают, сами расхлебывают, а нам одно - плати!

А.Б.



Рейтинг:   4.60,  Голосов: 10
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Ты будешь слюни через нос вдыхать!
хахахахахахахахаха написал 28.10.2020 18:33
Не надо распускать слюни, не собака же!
Ответить
(без названия)
Hephaestus написал 28.10.2020 18:14
Почему маски бессмысленны? Ты будешь слюни через нос вдыхать!
и не рекомендовало а приказало!
Ответить
Re:
Truzadrottttt написал 28.10.2020 16:37
С Яндекса:
1) Путин заявил, что пока рано говорить о второй волне коронавируса в России
2) Минздрав потребовал от врачей согласовывать публичные комментарии о COVID-19
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы думаете, любит ли Собянин Москву и москвичей?:
Результаты
Интернет-ТВ
Басманный суд сегодня оказался в осаде сторонников Платошкина
Басманный суд сегодня оказался в осаде сторонников...
29.10.2020
Михаил Делягин: "О войне государства против народа"
Михаил Делягин: "О войне государства против народа...
28.10.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в России (2)
О программе КПРФ и рекламе колбасы (3)
Здравоохранение России - в реанимации (2)
Басманный суд сегодня оказался в осаде сторонников Платошкина (1)
Весело и страшно (1)
Михаил Делягин: "О войне государства против народа" (0)
Телеграм-канал ФОРУМа.мск (0)
Роспотребнадзор уточнил свои мутные мысли (3)
Две хорошие новости, связанные с нашими товарищами (0)
"Фиктивные граждане" ходят на фиктивные слушания (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Мы не говорим о какой-то второй волне..." Мы от нее умираем, г-н Путин
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как Америка разрушает рынок, а Китай его спасает
Дарья Митина Дарья Митина: Басманный суд сегодня оказался в осаде сторонников Платошкина
Михаил Делягин Михаил Делягин: О войне государства против народа
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Открыл канал ФОРУМа.мск в Телеграм
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss