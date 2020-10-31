Чего вы хотите от Белоруссии?

Я никогда или практически никогда не спорю с А. Барановым, хотя мало в каких вопросах с ним согласен. Есть с кем спорить и без этого, уже старинного товарища.

Но в деле с Лукашенко, Анатолий Юрьевич, на мой взгляд, оказался в некой изоляции, в которой до него толи не доходят, толи вообще не возникают вопросы, игнорирование которых делает позицию Баранова, мягко скажем, «странной».

И поэтому хочу обратить его внимание на эти обстоятельства.

Для этого рассмотрю его последний (на момент написания этих строк) материал «Судьба восстания в Беларуси решится в ближайшие два-три дня». (Опубликовано 27.10.2020 автором Дмитрий Якушев).

Итак, Дмитрий увидел в Белоруссии восстание и поспешил к восставшим с мудрым словом:

««Смелость, смелость и ещё раз смелость», - сформулировал один из лидеров Великой французской революции Жорж Дантон.

«Оборона есть смерть всякого вооруженного восстания», - продолжил Владимир Ленин.

Мирного восстания всё это тоже прямо касается. В этом смысле ближайшие два-три дня всё решат в Беларуси. Если у людей хватит смелости, и начавшаяся забастовка будет расширяться, то значит, что восстание наступает и к концу недели режим обвалится окончательно».

Дима, простите, какой «режим»? Что «обвалится в два-три дня»? Вот вместе с вами забастовке в Белоруссии, как дитя сиське, радуется прям-таки «патриотичный в жопу» сайт rusnext. Но он не просто делает бла-бла-бла, он в материале «Республика берет отгул: Вчера в Белоруссии началась народная забастовка» всё же даёт и подробности начавшейся в Белоруссии этой радостной для патриотов забастовки. Вот самая массовая часть этой «всеобщей народной забастовки» - забастовка на Минском тракторном заводе.

«Самая крупная акция среди минских «промышленников» — на тракторном заводе. — В 8 утра мы собрались на проходной, человек 150, — рассказывает один из участников забастовки. — Дальше пошли маршем по цехам. Сначала по механическому, потом перешли в прессовый. Кричали другим заводчанам, чтобы они присоединялись. И человек 50 действительно влилось. В какой-то момент появились замдиректора по идеологии Андрей Сусленков и начальник термического цеха Алексей Колесников. Начали спрашивать, на каком основании мы ходим по заводу? Ну а мы вообще-то тут работаем. Просто их проигнорировали».

Как говорится: «Сука, до слёз!». Бастуют так, чтобы начальство ничего не заподозрило! Да вы, блин, хотя бы из Вики узнали бы, что такое забастовка, чтобы называть этот позорный идиотизм этим словом. На Минском тракторном на 2018 год работало 15849 человек, и вот из них 200 обосравшихся от своей храбрости пидорасов – это «народная забастовка»?? Дима, если вы так считаете, то мне вас не с чем поздравить.

Дальше ваша мысль:

«Если люди испугаются и поползут на работу, то это будет оборона и Лукашенко ещё какое-то время посидит, что, в общем, стратегически его все равно не спасет.

Последнее обстоятельство делает наступление и победу народа значительно более вероятной, так как всем в окружении Лукашенко ясно, что победить всерьез и надолго последний уже не сможет. Беларусь созрела, чтобы наступать и решительно поставить точку в истории бессмысленной семейной диктатуры».

Дима, как видно, про семейное, вы знаете только то, что бывают семейные трусы. Но этого мало, чтобы характеризовать Лукашенко, как «семейную диктатуру». Какая семья у человека, прям-таки демонстративно позиционирующего себя как одинокого отца всего народа? Назовите, членов «семейной диктатуры» Лукашенко.

И ещё. Понятно, что когда вы представляете себя на месте Лукашенко, то уверены, что лично вы на его месте начали бы сразу срать на голову белорусскому народу, уцепились бы за кресло руками, ногами и зубами и творили бы любую гадость в должности Президента, чтобы удержаться в этом кресле. Это понятно, но Дима это вы такой, а не Лукашенко. Вы не поверите, но в мире существуют не только такие люди, как вы.

И Лукашенко, да, редкий человек, и на самом деле ему плевать на себя лично и на свою судьбу – ему главное народ Белоруссии. Ради народа Белоруссии он живёт, а не ради ваших глупых фантазий о «семейной диктатуре». Вы это понять просто не способны, но это так.

И дальше Дмитрия поддержал Анатолий Баранов:

«Действительно, сейчас Тихановская идет ва-банк: или пан, или пропал. И шансов на немедленное разрешение кризиса меньше, чем на то, что Лукашенко в кресле все-таки задержится. Подготовка была достаточно никакая, а помощи не было.

Сейчас в России те, кто называет себя наследниками Ленина, называют организаторами протестов в Белоруссии германский генштаб польско-литовскую разведку (нимало не смущаясь тем, что такой просто нет в природе) и кураторов из ЦРУ».

А что – это не так? Это бесплатно?? А разве американцы не сообщали, что на подобные «народные протесты» на Украине потратили 5 миллиардов долларов? Или раз по Белоруссии суммы для подрыва государства не обнародованы, то значит этого нет?? И всё это бесплатно? Вы серьёзно полагаете, что в Белоруссии это «народное восстание»??

Баранов продолжает.

«И приведенная выше цитата из Ленина по законам современной Недороссийской империи - чистый экстремизм, хотя по новой конституции РФ прямо наследует Советской России, а Ленин-экстремист как раз и есть основатель современного российского государства со столицей в Москве - куда ее перенес тоже Ленин.

Впрочем, организатором Октябрьского вооруженного переворота был и не Ленин, строго говоря, а Троцкий и другие товарищи, а вождь мирового пролетариата прибыл в Смольный тайно, с замотанной физиономией для конспирации - даже по официальной легенде получается, что в тот момент Ленин ничем не командовал. А в Смольном уже функционировал аппарат будущего государства, кем-то собранный, и концентрировались войска, кем-то отмобилизованные. Но за это нехитрое умозаключение в партии современных наследников Ленина можно огрести клеймо неотроцкиста.

У Тихановской нет никаких революционных матросов и Смольного тоже нет. А у Лукашенко не кучка напуганных филеров в двухэтажном особняке на Гороховой, и не женский батальон вокруг Зимнего, а сильная и организованная политическая полиция под брендом «КГБ» и карательные структуры МВД, многочисленные и готовые убивать.

Но судьба Лукашенко уже решена - в таком виде он уже никому не нужен. Вероятно, судьба накроет его чуть позже, но неминуемо».

Анатолий Юрьевич, понятно, что в вашем понимании смысл работы Лукашенко – быть нужным лично вам и ещё кому-то. А вот теперь «он уже никому не нужен». Сенсация – Лукашенко Баранову не нужен!

Вы удивитесь, но Лукашенко глубоко плевать на то, нужен ли он вам и прочим? Лукашенко нужен 4 661 075 проголосовавшим за него белорусам. Вам на это наплевать, но Лукашенко этого достаточно.

Вообще это странно. Вы выдумали брехню о том, что Лукашенко не набрал 80% голосов на выборах, выдумали только потому, что вам очень хочется, чтобы он не набрал. И теперь вокруг этой собственной брехни вы и строите свою аналитику. А зачем? Ведь для анализа полно надёжных фактов, зачем вам брехня?

«Это в виде доброго, рачительного и чуть дураковатого «батьки» он выглядел вполне приемлемо - именно выглядел, поскольку никогда таковым не был, и не останавливался ни перед прямым произволом, ни перед политическим убийством - ни перед чем, в общем. Но сейчас, в своем натуральном обличье он просто дискредитирует любого, кто возьмется иметь с ним, таким, дело. А сидеть на штыках в Минске Путин сумеет и без Лукашенки.

Но самое скверное, что Лукашенко дискредитирует на будущее идею социализма. Вот он, ваш «социализм» с перекошенным лицом «бульбенфюрера».

И на таком фоне общенациональная забастовка выглядит двусмысленно... Хотя ничего более действенного в борьбе с буржуазной диктатурой пока не придумали».

Какой социализм?? Это когда Лукашенко обещал строить социализм вам на радость?

Нет, со стороны Баранова это реально чистый троцкизм – это же Троцкий в 30-е уверял, что Сталин дискредитирует идею социализма, а поэтому надо развалить СССР, отдать его остатки буржуазным странам, чтобы те развили экономику осколков СССР до масштабов, которые бы радовали Троцкого, а потом этим уже развитым осколкам СССР (колониям Германии, Англии, Японии и пр.) вместе со всем миром взять и осуществить настоящую социалистическую революцию. А Сталин (этот «усатый фюрер») дискредитирует такую блестящую революционную идею Троцкого, как сегодня Лукашенко дискредитирует такую блестящую революционную идею Баранова – уничтожить Белоруссию, чтобы не дискредитировать в ней идею социализма, которую Баранов в Белоруссии толи усмотрел, толи очень хотел увидеть.

М-да… Загладить вину Лукашенко перед Барановым невозможно. Будем желать Лукашенко как-то это пережить.

От редакции: Чтобы нас не обвиняли в однобоком освещении событий в братской республике - вот материал Юрия Игнатьевича Мухина. Не только комплиментарный по отношению к Лукашенко (если бы бывший министр внутренних дел РБ Караев умел писать, и то б лучше не написал), но и не щадящий ни автора ФОРУМа.мск Якушева, ни даже главреда Баранова.

Заодно это и ответ разным коммунистам зюгановского и антизюгановского толка: "Какой социализм?? Это когда Лукашенко обещал строить социализм вам на радость?"

Действительно, никогда не обещал. Более того, бывало, что и опровергал желающих видеть в нем продолжателя дела СССР и социалистического строительства. Но почему-то в так называемом "левом" лагере полно тех, кто, вопреки очевидному, пытается видеть в лукашенковской Белоруссии какой-то "социализм"...

Даже лукашенковские "коммунисты" выступают против белорусского госкапитализма

То есть Лукашенко не коммунист, не социалист, никакого социализма не строит... А что же он строит? Как называется строй, который за 26 лет создал в Белоруссии ее бессменный президент?

На этот вопрос Мухин не отвечает, умело от него уходит. Но сравнивает Белоруссию с Сингапуром - страной, где права ее граждан сравнимы разве что с абсолютными монархиями Персидского залива, где в уголовном кодексе по 15 статьям сохраняются телесные наказания!

Но, правда, в Сингапуре в обмен на гражданские права и неучастие в управлении государством, граждане получили самый высокий в мире уровень жизни! Да, прав нет, но кормежка самая наилучшая!

В Белоруссии все немного не так. Мухин сам пишет: «Потребление картофеля и мяса на душу населения самое высокое в СНГ, потребление молока незначительно ниже, чем в Казахстане, потребление яиц немного ниже, чем на Украине». То есть за 26 лет жесткой буржуазной диктатуры, зачистки политического пространства, политических убийств - самое высокое в СНГ потребление картохи!

https://forum-msk.org/material/society/16672479.html

Мало того, что Лукашенко построил в Белоруссии самый натуральный фашизм, так фашизм этот еще и фантастически неэффективный!

Вот же сам Мухин приводит данные по индексу Джини:

У Украины средняя зарплата – 336, коэффициент Джинни – 0,255, средняя зарплата создателей дохода государства - 250 долларов США.

У Казахстана средняя зарплата – 376, коэффициент Джинни – 0,263, средняя зарплата создателей дохода государства 277 долларов США.

У России средняя зарплата – 574, коэффициент Джинни - 0,412, средняя зарплата создателей дохода государства – 338 долларов США.

У Белоруссии средняя зарплата – 449, коэффициент Джинни – 0,265, средняя зарплата создателей дохода государства - 330 долларов США.

Правда, потом почему-то бросает индекс Джини, показывающий уровень расслоения в обществе и соответственно степень готовности к революции, и начинает восхищаться уровнем белорусских зарплат: "Белоруссия за счёт интеллекта народа обеспечивает доход основной массы своих граждан на уровне сидящей нефтегазовой трубе России".

Твою-то мать, так что ты сравниваешь с "путинской Рашкой", где кровососы выдаивают из страны все соки? Сравнивай с Сингапуром, которым только что восхищался! Там средняя зарплата в этом году 4000 долларов в месяц, вдесятеро больше, чем в РБ! И почему-то никто не сравнивает, на сколько больше картохи съели сингапурцы по сравнению с Великобританией.

Но ведь индекс Джини - это и вовсе не про зарплату, а про распределение доходов. И среди четырех самых крупных стран СНГ: РФ, Украины, Казахстана и Белоруссии в батькином королевстве этот индекс даже чуть повыше, чем в Казахстане и Украине! То есть в полуфашистских государствах (Казахстан первый в современном мире начал расстреливать бастующих рабочих, а Украина ведет войну против части своего народа) распределение национального дохода справедливей, чем в "счастливой" лукашенковской Белоруссии!

Ну так еще и вишенка на торте - Лукашенко решил начать войну против своего народа.

Бульбенфюрер объявляет войну

Что тут скажешь? Долго готовился, усердно...

А.Б.