Здравоохранение России - в реанимации

27.10.2020г.была публикация на forum-msk.org под названием "Грядущий коллапс в здравоохранении России" в котором рассказал о моём обращении в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросу ненадлежащего материально-технического состояния ГКБ скорой медицинской помощи № 1 г. Омска, где без сознания лежал оппозиционер Алексей Навальный.

На это обращение 1-й заместитель Министра здравоохранения Омской области Е.В. Шипилова выдала бестолковую отписку от 20.10.2020г.

Мной было высказано мнение, что данная отписка высокопоставленного чиновника здравоохранения Омской области дополнительно подтвердила, что медицина в России в находится в ступоре и ей нужна срочная реанимация, это строительство новейших больниц, современным медицинским оборудованием, высококвалифицированным и опытным медицинским персоналом. О чём федеральные и региональные власти давно знают, однако, не прилагаю достаточных мер по решению этих острых медицинских проблем в стране, на обращения граждан только занимаются выдачей красивых отписок, что вызывает крайнее возмущение.

Однако, в тоже день вечером в ряд СМИ России была опубликована информацию (об инциденте) о том, что в г. Омске две машины скорой помощи, в которых находились пациенты с подозрением на коронавирус, приехали к зданию Министерства здравоохранения Омской области из-за недостатка мест в больницах города.

Врачи таким образом выразили недовольство из-за отказа стационаров принимать больных россиян более 10 часов. Бригада скорой помощи не смогли добиться ответа больше нигде и решили спросить у руководства министерства, куда вести больных на госпитализацию?.

Данный инцидент имел широкий резонанс в стране, это дошло до федеральной власти, после чего 28 октября губернатор Омской области в оперативном порядке отстранил от должности заместителя министра здравоохранения области Анастасию Малову до окончания служебного расследования.

Таким образом, как воду смотрел, что может произойти коллапс в здравоохранении России, вот и произошёл в Омской области.

Думаю, что аналогичная ситуация с медициной и в других регионах России, которую федеральные, региональные власти и областные министерства здравоохранения тщательно скрывают, чтобы народ России не падал духом, не было возмущения, и беззаветно верили пустым обещаниям Путина и его коррумпированным чиновникам.

Как в той песни может быть, "то ли ещё будет ой ой ой..".