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Московский листок

Михаил Делягин: "О войне государства против народа"

Опубликовано 28.10.2020 в разделе комментариев 0

#делягин#народ#культура

Поговорили о бюджетной катастрофе, эпидемии самоубийств, специфике русского характера и цивилизации, позиции и задачах либерализма и многом другом.



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