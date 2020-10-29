Басманный суд сегодня оказался в осаде сторонников Платошкина суд закон Как секретарь ЦК ОКП и возмущённый гражданин приехала сегодня к Басманному суду, где должны были решать вопрос о продлении ареста Платошкина, и офигела от количества собравшегося вокруг суда народу. В принципе, сегодня заседание суда планировалось чисто техническое - о мере пресечения, без рассмотрения дела по существу, обычно на такие формальные заседания ходят журналисты и родня, а сегодня несколько сотен сочувствующих буквально блокировали здание суда, образовав толпу. Басманный суд, воспользовавшись нынешним абсолютным беззаконием, прикрываясь пандемией ковида, в нарушение конституционного принципа открытости и гласности судов, в нарушение уголовно-процессуального кодекса в отношении права обвиняемого на открытый суд, объявил о том, что никого на заседание не пустит - ни публику, ни прессу, ни жену и старенького отца Платошкина. Все в сад!!!



Платошкина привезли на "ФСИН-такси" к заднему, служебному входу, он был один в сопровождении приставов, подойти близко было невозможно - полицаи оцепили суд на расстоянии 100 метров, поэтому обвиняемому махали руками и скандировали "Свободу!". Чувак парится под арестом уже 5 месяцев (!!!), по абсурдным статьям, главная из которых 212-я - организация массовых беспорядков (!!!) с погромами, поджогами и прочим трэшем и угаром. Вы когда-нибудь видели хоть одну - не то что массовую акцию, а хотя бы пивную вечеринку, организованную Платошкиным??:)) Нет? Вот и я нет.



Домашний арест у него в жёстком формате - нельзя покидать квартиру, даже выходить на балкон (!!!) - всё, как у Удальцова было, пока он сидел под домашним. То есть, Платошкин на шестом десятке лет вот уже пять месяцев сидит в четырёх стенах не то что без прогулок, - без глотка свежего воздуха. Когда адвокаты ходатайствовали о разрешении прогулок, получили от судьи Левашовой просто хрустальный по градусу хуцпы и беспредельного судейского о...уения ответ: "... получив возможность осуществлять прогулки, он сможет путём встреч со своими сторонниками, в том числе из общественно-политического движения "За новый социализм", выработать общую с ними позицию по оказанию противодействия предварительному следствию, а также оказать давление на лиц, которые обладают значимой для следствия информацией, но до настоящего времени не допрошенные, с целью склонения их к отказу от дачи показаний либо даче заведомо ложных показаний. Также, не желая быть привлечённым к уголовной ответственности, Платошкин Н.Н. может скрыться от предварительного следствия, поскольку возглавляемое им движение располагает обширным количеством ячеек на территории России, а количеством сторонников, которые готовы оказать любую помощь, в том числе и на пересечение границы Российской Федерации...."



Как говорится, орфография оригинала сохранена. Тому, что в наших судах давно уже не склоняют падежов и не в состоянии связать трех слов в предложение, уже давно никто не удивляется. "Велик могучий русский языка", бля!



Но какие формулировочки, вы только зацените! Огромное количество ячеек по всей России! Легионы сторонников, готовых на всё! Переправят Платошкина за границу! Великий карбонарий! Прям Ленин в Цюрихе, чо.



А я вам так скажу - наша власть своим мудрым поведением точно превратит виртуальное движение платошкинцев в массовую партию. Несколько сотен людей со значками движения "За новый социализм", в майках с портретами Платошкина и листовками сегодня у Басманного суда уже совсем не похожи на первоначальные кучки растерянных родственникрв, которые ходили на первые суды летом.



Мы же не будем мешать власти рыть себе могилу, правда?



На видео - моё короткое интервью перед заседанием суда, которого не было. Суд перенесли на завтра. Итог, собственно, немного предсказуем - сидеть Платошкину до морковкина заговенья. На три месяца опять будут арест продлевать. Дарья Митина



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