О программе КПРФ и рекламе колбасы

Обратимся теперь к современной партии, которая называется КПРФ, и которая объявляет себя преемницей КПСС. Для сравнения: программа КПСС изложена на 80 страницах, программа КПРФ — на 14 страницах, из которых 9 страниц заняты историей и демагогией, к программе никакого отношения не имеющими.

О чём в программе КПРФ написано? Стратегическая цель партии — построение в России обновленного социализма — социализма 21 века. На словах говоря о том, что они преемники КПСС, в программе которой высшей целью было построение коммунистического общества, фактически КПРФ отказалась от этой цели. Ее цель это некий обновленный социализм — социализм 21 века. А что это такое нигде не объясняется — что и называется политической демагогией.

В документе три блока: 1. Современный мир и Россия; 2. Уроки истории и пути спасения Отечества. А вот третий блок как раз и начинается с девятой страницы. Первые два блока занимают восемь с половиной страниц и плюс пять с половиной страниц — это что-то мало относящееся к слову Программа. Такой структурный дисбаланс не случаен.

Итак, третий блок, который называется «Три этапа развития страны». Этапы это что? Это атрибут планирования, заключительный раздел программы. Но где предыдущие? Ничего такого нет. Для нас это первый признак того, что зюгановщина, зюгановская КПРФ реально не собирается бороться за всю полноту власти, брать на плечи ответственность за управление страной в переходный период и дальнейшее государственное строительство и общественное развитие. Поэтому в так называемой программе КПРФ такие намерения и не обнаруживаются.

Но давайте пройдем по документу.

Итак, три этапа развития страны.

На первом этапе решается задача установления демократической власти трудящихся, широких народных патриотических сил во главе с КПРФ.

А как это понять «установление власти»? Есть власть Путина и путинизма, а вы рядышком какую-то еще власть устанавливаете? Здесь очевиден уход от основного вопроса и вызова, что власть нужно сначала обрести, отобрать, отодвинув Путина и путинизм в историю — ни словечка, ни намека на это нет. Дальше идет речь о трудящихся и неких широких народных патриотических силах во главе с КПРФ. А собственников, работодателей, самозанятых вы к кому отнесёте? Они вне власти? Кто такие патриотические силы? С помощью каких анализов крови или как-то иначе вы собираетесь определять кто патриот, а кто не патриот?

У Максима Сурайкина замечательно написано: будет власть бедных против богатых. Анекдот такой старый был в брежневские времена. Старая старая большевичка пеняет внучке, что они, мол, совершали Великую Октябрьскую социалистическую революцию, чтобы не было бедных; а вот у вас, мол, цель оказывается, чтобы не было богатых?

А в программе КПРФ какая цель? Цели здесь нет вообще. И задач здесь вообще нет. И именно это и подтверждает подложный характер документа. Его выполнять никто не собирается.

Идем дальше.

Овладение рычагами власти позволит устранить катастрофические последствия реформ.

Рычаги власти — это что такое? Овладение рычагами — это что такое? Вы власть брать собираетесь или вы овладевать рычагами собираетесь? Опять демагогические стиль, который однозначно свидетельствует о том, что люди всерьез даже и не думают, что они власть обретут. Когда по историческим свидетельством в 1996 году Зюганов выиграл президентские выборы у Ельцина, то поскольку такой задачи и тогда не ставилось, были не готовы, стало страшно, рискованно — Зюганов слинял в кусты.

На президентских выборах в марте 2018 года Грудинин с Зюгановым первыми побежали поздравлять Путина при вопиющей фальсификации итогов выборов. Каждый из них имел право обращаться в суды по их оспариванию, но вместо этого они выразили своё согласие с итогами, поздравив Путина. Власть КПРФ брать не собирается, они и не готовы её брать, им прекрасно и в роли хорошо оплачиваемой оппозиции. Именно поэтому в программе и не расписаны все важнейшие и необходимейшие механизмы и ответственность для реально желающих страну переделать.

Читаем дальше.

Восстановить основные политические и социально-экономические права граждан…

Эти права выписаны в действующей Конституции, что их восстанавливать? Права есть! Но вопиющее лукавство либеральной Конституции состоит в том, что права номинированы, а механизмов их гарантирования нет. Именно потому мы требуем смены Конституции на новую, с новым конституционным принципом не только номинации прав и свобод, но и гарантий этих прав и свобод. В нашем проекте Конституции данный принцип выписан как необходимость соответствующих полномочий, то есть лиц и органов, отвечающих за эти права, и ресурсов, обеспечивающих реализацию этих прав. А теперь это наше предложение сравните с беспомощным от КПРФ — разве это не демагогия?

Идём дальше.

Вернуть народу и взять под контроль государства собственность на противоправно присвоенные основные средства производства.

Что такое взять под контроль государства собственность? Нет таких понятий ни в экономике, ни в праве.

И еще — вернуть народу собственность, но что это такое — вернуть народу собственность? Народ не конституционно-правовой субъект, он не может быть собственником собственности, он может быть бенефициаром от собственности. Например от той, которая находится в статусе государственной, когда создаваемое с её помощью благо через бюджетное социальное распределение идёт всему народу. Например, в рамках формируемого как цель макробаланса страны — но это я цитирую не КПРФ, а наши собственные концепты, нашу Конституцию.

Но идем дальше.

Национализация создаст прочную экономическую основу дальнейших преобразований…будет пресечено ограбление мелких товаропроизводителей крупным капиталом, чиновниками и мафиозными группами.

Это для кого написано, для умственно неполноценных? А почему частная собственность, которая прекрасно работает в других странах при государственном регулировании распределения в макробалансе добавочной стоимости, не может выступать «прочной экономической основой преобразований»? При этом тремя абзацами ниже, после того, как в этом абзаце все на свете национализировали, написано, что на втором этапе ещё сохранится обусловленная уровнем производительных сил экономическая многоукладность. Так это и есть разные формы собственности. Авторы программы КПРФ уже забыли, что в первом абзаце написано.

Дальше.

Представительные органы власти и правительство обеспечат условия безопасности и независимости страны, создадут гарантии от попыток творцов «нового мирового порядка» прибрать к своим рукам природные богатства и производственную базу России…

Это что? Эта цель, это проблема, это задача, это средство, это решение задач? Нет, это хотелка и желалка — тот самый демагогические стиль, который к ответственному документу никакого отношения не имеет. При чтении документа всё время возникает вопрос, что это такое и как этого достичь? Но ответов на вопросы нет, на них вообще никакого внимания не обращают, а это и означает, что перед нами хотелки и желалки.

КПРФ будет активно возрождать… (Действительно, вот оно стилистическое преемство КПСС: не иначе, как активно, гениально, повсеместно, неуклонно, ещё дальше, шире и глубже) … и развивать непосредственное народовластие: местные Советы народных депутатов, советы трудовых коллективов, комитеты самоуправления, самоорганизации и самозащиты, …(А это ещё что такое? Какие-то групповые отряды боевиков, что ли? Что пишут! Откуда возьмутся трудовые коллективы, если вы их правовым образом не конституируете? Но и слова об этом нет) …поддерживать введение контроля трудящихся за исполнительной и представительной властью… (Как?! Кто такие трудящиеся и каков их контроль исполнительной и представительной властей? У нас, кроме трудящихся, есть еще какие — то не трудящиеся? Это кто?)

На референдум будет вынесен вопрос о восстановлении в полном объёме советской системы государственной власти.

Это примерно то же самое, как если бы сторонники монархии записали в своей программе вынести на референдум вопрос о восстановлении в полном объеме системы Московского царства. Ну что за откровенная глупость? Как будто не очевидно, что тогда и 6 статью Конституции СССР о всевластии КПСС нужно возвращать. Кроме того, это вопрос не референдума, это вопрос Конституции, потому что система государственной власти, даже с определением советская — это гигантское число разных вопросов, а не одного-единственного вопроса, который они на референдум собираются выносить. Чистой воды демагогия!

Второй этап. После достижения политической и экономической стабильности КПРФ примет необходимые меры, чтобы максимально обеспечить всё более широкое участие трудящихся в управлении государством… (Появилось слово «меры», хорошее слово, потому что в решениях действительно должны быть меры, действия, которые планируются. Но ни одной меры в своей программе КПРФ не назвала. А вот и относительно русского языка. Вслед за «неуклонным и гениальным» читаем: максимально обеспечить всё более широкое участие трудящихся… (Можно обеспечить широкое участие трудящихся, но «все более широкое» участие по правилам русского языка обеспечить нельзя. Это как «еще более лучше». Можно обеспечить расширение участия трудящихся, можно обеспечить постоянное расширение, но обеспечить «все более широкое» участие нельзя. И это не придирка. Если люди не понимают смысловых миссий русского языка, то что у них в головах и что у них на бумаге, и что они будут делать?) …государство наладит планирование основных показателей развития народного хозяйства…. (Основные показатели не планируются, они выбираются и устанавливаются как цели развития. Планируются действия! А планирования достижения этих целей КПРФ видимо не собирается налаживать. Ведь тогда надо было бы отвечать на вопрос, как для этого действовать? Но ответов абсолютно нет. Скажем по проблеме демонетизации российской экономики вообще ни слова нет. То есть люди не представляют себе ключевых проблем, которые торпедируют даже в чём-то совпадающие наши ценностные устремления.)

Государство сформирует полноценный бюджет… (Господи! Что такое полноценный бюджет? Что это за бюджетно-финансовый показатель? Сейчас он по каким критерия не полноценный? Понятно, что это беллетристика, а не ответственный политический и управленческий язык). Государство станет важнейшим заказчиком продукции для отечественных производителей… (Это хорошо, но как вы это будете делать? Вы же не указали как вы переформатируете макробаланс страны, долю государственного бюджета в ВВП, долю его доходной базы, государственной собственности в структуре собственности — об этом нет ни слова. Вопрос «как?» не ставится, ответа на этот вопрос поэтому нет. Тогда что это? Демагогия, хотелки и желалки, имитация и вербовка последователей, людей искренних, но простых с точки зрения профессионального понимания. То есть просто обман, ровно такой же, каким занимается сейчас путинизм).

Дальше.

Будут ликвидированы пресловутые «ножницы цен» на сельскохозяйственную и промышленную продукцию… (Почему они пресловутые? Речь идет о межотраслевых балансах? Или о ножницах? Понять невозможно. Ответа на вопрос «как?» нет) …ограбление села, его тружеников…

Третий этап. Его содержанием будет энергичная работа по окончательному формированию социалистических общественных отношений…

Конечно «энергичная» работа и обязательно «окончательному формированию» — что-то подобное мы уже читали в Третьей программе КПСС, в которой констатировалось, что социализм построен полностью и окончательно. Решили ещё раз построить полностью и окончательно, но не дав определения, а что они понимают под социализмом и капитализмом. А ведь строго научно — это просто по разному отрегулированные государства, ибо и в одном, и в другом есть человек, есть общество, есть государство, есть собственность, есть собственник, есть противоречия интересов. Главным в их рассуждении является тезис об эксплуатации человека человеком, но что такое эксплуатация человека человеком? Это когда некий отстоящий от человека субъект отчуждает от него часть труда. А разве государство не отчуждает от работника часть труда и в этом смысле не эксплуатирует работника? Ровно так же как собственник эксплуататор забирает часть труда наемного работника — какая разница? Нет, это оказывается эксплуатация, а социальное перераспределение через бюджет и государство путем отчуждения части труда наемного работника — это не эксплуатация. Махровая демагогия!

И, ну конечно же,

…более ярко проявится значение науки как непосредственной производительной силы…

но не просто проявится, а более ярко проявится. Сейчас значит «ярко, а будет еще более ярко. Вопрос о том, что фундаментальная наука — это предмет госзаказа, прикладная наука — предмет и госзаказа и финансирования на основе хозяйствующего интереса к инноватизации и прогрессу хозяйствующих субъектов, находящихся, в том числе, в частной собственности. Тут хоть малейшие намёки есть на вопросы устроения страны?

КПРФ рассматривает социализм как свободное от эксплуатации человека человеком общество…

Господи! Социализм — это у них значит общество. Телеграфный столб — это значит морковка. Совсем от смысловой ответственности за писанину отошли бедолаги! Социализм — это устроение государства и общественных отношений. Общество — это институт человеческого группирования.

Только что обсуждали: дети в семье, престарелые родители эксплуатируют отца и мать, которые ходят на работу и часть своего заработка отдают на содержание этих самых детей и престарелых родителей. Тогда займитесь экспроприацией и в плане семейных отношений. Сколько же можно на левацкой демагогии пытаться создать какие-то конструкции, которые однажды уже обрушились и стоило это миллионы жертв.

А вот читаем, что дальше написано

…общество, базирующееся на общественной собственности и распределяющее жизненные блага по количеству, качеству и результатам труда…

Значит жизненные блага они собираются отдавать только тому, кто трудится с определенным количеством, качеством и результатом труда, а где же социальные принципы? А если человек инвалид, малолетний или престарелый — ему в жизненных благах будет отказано? Кто-то, хотя бы в легкой форме, должен был следить за тем, что пишется? Или это в самом деле написано для умственно неполноценных и такими же? Дальше.

1. Программа-минимум

Программа-минимум предусматривает первоочередные меры по реализации стратегических целей партии. Эта программа вызрела в самых широких слоях трудящихся… (Цели не реализуются. Реализуются планы. А цели достигаются. Да и зачем вы это все пишите: где она вызрела, в каких-то массах — это имеет отношение к содержанию программы?) Была поддержана ими на Народном референдуме, в ходе многочисленных протестных акций, манифестаций и собраний… (Не было никакого народного референдума. Программа обсуждалась на митингах и в ходе протестных акций? Это что за выдумки? Это ведь просто невозможно).

Поэтому в современных условиях КПРФ считает необходимым:

— установить власть трудящихся, народно-патриотических сил;… (Наверное это запрет на профессию? Если не трудящийся, он уже во власть не пройдет? Народно-патриотические силы, вновь, — это кто? Хоть где-нибудь об этом сказано? Кто-то не относится к народно-патриотическим силам, но по какому критерию это будет определяться?).

— остановить вымирание страны, восстановить льготы для многодетных семей, воссоздать сеть общедоступных детских садов, обеспечить жильём молодые семьи;…

(И всё? Вы полагаете что демографическая проблема этими мерами может быть решена? А чем это лучше и профессиональнее, чем путинская так называемая демографическая политика из одного материнского капитала? Кроме того, раздел объявлен как программа минимум, предусматривающая первоочередные меры, а формулируют как?

Остановить вымирание страны. Это меры, это средство или это цель? Конечно, демографическое состояние народа, — это цель, ценностная цель, одна из самых высокоположенных. А они называют это мерой, а есть ли у них в этом случае понимание разницы между целью и мерами? Как видим нет).

— национализировать природные богатства России… (Их нельзя национализировать потому, что в правовом плане они не находятся сегодня в частной собственности. Это для КПРФ секрет или просто пустословие? Раз не находятся, то нет и предмета для разговора!) …и стратегические отрасли экономики, (Отрасли нельзя национализировать, нет такого объекта собственности) …доходы этих отраслей использовать в интересах всех граждан;… (Нечто использовать в интересах всех граждан можно только через госбюджет, как это сделано в нашем проекте, в котором предлагаются целевые фонды общественного потребления. Предлагаются „доходы“, а ведь это выручка, то есть все, что предприятия выручили, реализуя созданную ими продукцию. КПРФ предлагает все это забрать и инкорпорировать в бюджет страны. А как же предприятия выдадут зарплату, оплатят издержки производства, налоги, проведут модернизацию, закупят необходимые для производства оборудование и материалы, получат прибыль для стимулирования развития — или это все не нужно, вы все заберете и в интересах всех граждан поместите в бюджет? Люди добрые, вы понимаете какая безграмотная глупость здесь записана?

Кто мог это написать? Грамотный экономист? Конечно нет, а кто? Партийный функционер? Скорее всего да).

— создать реально независимую судебную систему;… (Это что — меры? Нет. Это цель).

— пересмотреть законы, ухудшающие материальное положение граждан и позволяющие растаскивать природные ресурсы страны, прежде всего — закон о „монетизации“ льгот, Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы. Не допустить повышения пенсионного возраста; (Да, это мера).

— увеличить финансирование науки, обеспечить учёных достойной заработной платой и всем необходимым для исследовательской деятельности;… (Да, это мера).

— обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранения;… (Это не меры, это хотелки- желалки).

— энергично развивать наукоёмкое производство;… (Уж конечно, энергично. А если развивать, но не энергично, а просто — развивать?).

— ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить от уплаты налогов граждан с низкими доходами;… (Да, мера).

— установить приоритет внутреннего долга перед внешним,… (Но почему, откуда это вытекает?).

— расширить права трудовых коллективов и профсоюзов;… (Какие? В чем? Зачем? Сейчас трудовых коллективов как правового субъекта нет. Сначала конституируйте этот институт, а вы расширять права несуществующего субъекта собираетесь!).

Мы в проекте нашей Конституции конституируем трудовые коллективы, но вещь эта настолько взрывная, что подрывает нынешнюю систему собственности, пользования, владения, распоряжения имуществом, управления хозяйствующими субъектами, всё законодательство об акционерах обществах, обществах с ограниченной ответственностью, унитарных предприятиях и тому подобное, а тут простенькое „расширить права“ — хотелки и желалки! Плана нет вообще никакого. Раздел про внутрипартийное укрепление КПРФ я комментировать как мало интересный не буду Утверждаем — этот документ не профессионален, системно к классу программ не относится. Больше всего он напоминает заигрывание с народом, с избирателями, лукавство. Документ местами безграмотен, в силу этого разрушителен и со всей очевидностью демонстрирует интеллектуальный уровень партии, прожевывающей более миллиарда рублей в год бюджетных денег.

Но, по крайней мере, этот документ обозначен как программа. А вот есть у КПРФ ещё один документ „10 шагов к достойной жизни“, которые они называют предвыборной программой партии. Здесь структура уже откровенно рекламная, из хотелок и желалок, ничего из необходимого для такого рода документов и близко нет; нет системного свойства документа, претендующего называться предвыборной платформой, потому что здесь нет ценностей и цели.

Итак, …Десять пунктов нашей программы — это новый образ будущего Родины.

Я зачитываю название разделов, которые, по мнению, их авторов дают образ будущего Родины. Попробуйте обнаружить здесь хоть какой-нибудь образ будущего России.

1. Народ — хозяин страны.

2. Экономически суверенная Россия.

3. Индустрия. Наука. Технологии.

4. Развитое село — благополучная и сытая Россия.

5. Кредитные ресурсы — на возрождение страны.

6. Контроль над ценами и тарифами — ускоренное развитие.

7. Налоги: справедливость и эффективность.

8. Люди — главная ценность державы.

9. Сильная страна — безопасная жизнь.

10. Страна высокой культуры.

Это образ будущего нашей Родины? Я даже не стану сейчас разбирать претензии к стилистике русского языка, хотя здесь явный новояз по Оруэллу, то есть специфический язык, на уровне примерно умственно неполноценных.

Итак, пункты программы из раздела 1.

Богатства России должны служить народу, а не кучке олигархов. Мы — за национализацию нефтяной и газовой отраслей. Одна только эта мера позволит увеличить доходы казны более чем на 3 триллиона рублей.

Я уже объяснял, что здесь нет предмета национализации, есть предмет регулирования скрытой приватизации через механизм лицензирования и через механизм разворовывания доходов от реализации природных ресурсов, в том числе и государственными(!) хозяйствующими субъектами.

…Национализация позволит создать мощный государственный сектор экономики. Это снизит зависимость России от иностранного капитала… (Ну как вы снизите, если МС-21 взлететь не может, потому что в России не делаются крылья? Без изменения отраслевой структуры ВВП страны, без возвращения суверенной денежной массы, без многого другого, но об этом ни слова! А ведь это самое главное — понимать КАК прийти к цели. Хвалятся тем, что по инициативе КПРФ уже принят закон о стратегическом планировании, ичто? Возникло стратегическое планирование в путинской России? Чем вы хвалитесь?).

Экономический суверенитет России. Раздел 2.

Сегодня финансовая система России жёстко связана с центрами мирового капитализма… (Ну и покажите эту связь! А показать надо то, что структура денежной массы в стране деформирована, что агрегат М2 уменьшен до совершенно болезненного, опасного состояния для экономики страны значения, но об этом ни слова).

Пора восстановить наш экономический суверенитет, защититься от диктата доллара… (А где разговор о структуре экспорта и импорта? О валютном контроле, управлении трансграничными акциями? Где разговор о роли государства в экономике и в экспортных отношениях с миром, где коэффициент этатизма? Продолжать не буду, это явно писали люди, которые даже некоторых необходимых для темы слов в своей жизни еще не встречали).

Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и через развитие малого и среднего бизнеса, передовых форм хозяйствования.

Ну что за глупость! Может быть тяжелая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, может быть оружейный комплекс, может быть ядерная компонента у нас обеспечена малым и средним бизнесом? Сами же пишут о крупных промышленных предприятиях даже в агропромышленном секторе, а экономический суверенитет должен обеспечить оказывается малый и средний бизнес. Ну вы хоть в одном своем документе стыкуйте что-то с чем-то.

Наш антикризисный план гарантирует всемерную поддержку народных и коллективных предприятий…

Нет ни народных, ни коллективных предприятий, для этого достаточно прочесть гражданский кодекс. Может быть народное предприятие Совхоз им. Ленина господина Грудинина? Но нет, никакое оно не народное, а обычное акционерное предприятие, в котором Грудинину принадлежала большая часть 64% акций — это вы называете народным предприятием? В итоге „народное предприятие“ обворовано на 1 млрд рублей, которые судом предписано вернуть предприятию Грудининым. Это демагогия. Несуществующие предприятия оказывается …демонстрируют высокую эффективность и расширяют меры социальной защиты работников предприятий. Их пример опровергает либеральный миф о преимуществах частной собственности на средства производства с её эксплуатацией наёмного труда.

Так акционерные кампании являются негосударственной формой собственности! И как пример несуществующих предприятий опровергает либеральный миф о преимуществах частной собственности на средства производства с ее эксплуатацией наемного труда — только что я рассказывал, что государство ровно по такой же формуле „эксплуатирует“ наемный труд.

Третий раздел. „Индустрия. Наука. Технологии.“

Ну и что? Были индустрия, наука и технологии, есть и будут; они есть и в странах, которые вы определяете как капиталистические. Это мера? Это шаги, это какое-то плановое назначение, это цель? Что это такое? Это просто словоформа!

Хватит болтовни про импортозамещение… (Каков стиль. Это в программе!). Для нашей страны стыдно занимать 95-е место по уровню развития экономики… (Нет такого показателя — „уровень развития экономики“, есть объем ВВП, есть эффективность национальной экономики, есть конкурентоспособность, множество всяких индексов и рейтингов, но что такое „уровень развития экономики“ — неизвестно. Страна наша по ВВП выскочила из десятки стран, при чем тут 95 место по уровню развития экономики?). …Стыдно иметь 16 процентов обрабатывающей промышленности в структуре ВВП… (При чем тут стыдно? Это неэффективно, это опасно, это диверсионно — зачем этот морализаторский тон?). …Её долю предстоит поднять до 70–80 процентов. В той же Германии эта доля — 83 процента… (Замечательная цель, а вы КАК собираетесь это сделать? Как вы собираетесь вернуть инвестиционные объемы в страну? Как собираетесь стимулировать и управлять межотраслевым, межсекторальным переливом капиталов, в том числе частных? Ни слова вообще об этом нет. Опять хвалятся законом о промышленной политике, но пишут: „Нужно чтобы он по-настоящему заработал“ — значит не работает? Ну и какова цена вашему неработающему закону? Чем хвалитесь?).

Раздел 4. Развитое село — благополучная и сытая Россия.

Внимательно вслушайтесь и попытайтесь понять, что в этом предложении написано. Это тот самый новояз для умственно неполноценных.

Земля России способна прокормить своё население и ещё 500 миллионов человек отборными... (Уж конечно не простыми, а отборными!) ...продуктами. Но половина продовольствия завозится сегодня из-за границы, зачастую плохого качества… Ситуация с продовольствием угрожает национальной безопасности. Пора повернуть государство лицом к селу.

Замечательное управленческое решение: поворачиваем государство лицом к селу. Такой план! Хотел бы я посмотреть где лицо у государства и как они собираются это лицо поворачивать? Ну ведь болтовня, безответственная, наглая болтовня! Далее.

Во-первых, направлять на поддержку агропрома не менее 10 процентов бюджетных расходов. (Запомним цифру — 10% на агропром).

Во-вторых, активно поддерживать фермеров и крестьянские подворья, делать ставку на крупные коллективные хозяйства и кооперацию.

Это как? Активно поддерживать малышей, а ставку делать на крупные коллективные хозяйства — то есть их активно не поддерживать? Пишут, что каждой сестре дадут по серьге — это же на самом деле пиаровские бессовестные трюки, предвыборная вербовка: всем чего-нибудь пообещать, даже несмотря на то, что эти обещания входят в конфликт друг с другом, потому что кубышка конечна.

Следующий, пятый раздел.

1. Кредитные ресурсы — на возрождение страны.

Жалобы правительства на отсутствие денег — примитивная ложь.

Это не ложь, агрегат рублевой суверенной оборотной массы в стране по отношению к ВВП 45%, а в Китае до 200%. Рублевых денег в стране нет, прошла демонетизация, но товарищам это невдомёк.

Золотовалютные резервы, средства Фонда национального благосостояния и Резервного фонда… Пора использовать…. для собственного развития.

Они собираются спустить золотовалютные резервы страны, средства Фонда национального благосостояния и Резервного фонда — тогда он еще был- на цели развития. Но ведь в разы больше дельта демонетизированности, которую надо вернуть и направить на инвестиционные цели! Мы собираемся это реально сделать, разработали для этого проект закона о Государственном внебюджетном инвестиционно кредитном фонде, а вы что собираетесь сделать? Лицо государства повернуть в сторону инвестиций?

Мы обязаны помочь регионам уверенно смотреть в будущее и развиваться. (Регионы — смотрите уверенно! Жить вам от этого станет гораздо легче).

КПРФ — за замену коммерческих кредитов дотациями и субвенциями из федерального бюджета.

А что кредитная система, инвестиционно кредитная, кредитная под оборот — не нужны стране? Вы её дотациями и субвенциями хотите заменить? Содержать хозяйствующие субъекты из федерального бюджета? Но это невозможно. Никакого бюджета на это не хватит.

Раздел шестой.

Контроль над ценами и тарифами — ускоренное развитие.

Ну зачем нужен такой бред: развитие зависит от множества факторов, в том числе, от тех самых инвестиционных вложений. А оказывается только контроль над ценами и тарифами отвечает за ускоренное развитие! Начиная с того, что контроль — это никакое не развитие, тем более не ускоренное развитие — все это лозунг в традициях КПСС: „Народ и партия — едины!“. То есть вместо программы товарищи зюгановцы кормят людей лозунгами для умственно неполноценных.

Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, топливо и транспортные перевозки.

Так они это делают, куда вы ломитесь в открытые ворота? Разве вы не знаете, что они регулируют, каждый год устанавливают и индексируют эти тарифы? Но вы видно не знаете, что они это делают по формуле „инфляция плюс“, а не „издержки плюс премия“, иначе вы бы писали об этом.

Чего вы добиваетесь? Вы будете правительство воспитывать, убеждать в том, что оно „обязано регулировать“? А оно и так регулирует. Что за глупость?

Раздел 7.

Налоги: справедливость и эффективность.

За последние годы в разы выросли налог на имущество и налог на поселенческую землю, внедряется пресловутая система „Платон“. Они больно бьют по гражданам, малому бизнесу и сельскому хозяйству. Эти поборы следует немедленно отменить.

А как вы собираетесь финансировать дорожное строительство, как пополнять бюджет, а налог на имущество вообще не нужен? Тогда миллиардеров вы налогом на имущество облагать не собираетесь?

Люди — главная ценность державы.

А кто и когда был против этого? Но что это такое в программе? Это цель? Это план? Это мера? Зачем это глубокомысленное изречение?

Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия — социальное государство.

Так это программа или описание статус-кво?

Незамедлительно будет принят закон о „детях войны“.

Это и всё? Все проблемы социального государства?

КПРФ предлагает законодательно запретить принятие решений, усугубляющих социальное неравенство. По 7 процентов от ВВП пойдёт на науку, образование и здравоохранение.

Ну вот, наконец, появились цифры. 10% пошло на агропром, по 7% на науку, образование и здравоохранение — это уже 10%+7%+7%+7% = 31%

И самое главное, что эти проценты от ВВП! А поскольку бюджет сегодня составляет около 30% от ВВП, то значит они этими четырьмя назначениями уже спланировали 90% бюджета. На оборону, на безопасность, на культуру, на экологию, на экономику, дотации, на госаппарат остаётся 10% — понятно, что все это написано от балды, никакого баланса никто не просчитывал.

Сильная страна — безопасная жизнь.

И опять, это что? Мера, цель? Что за журнализм — сильная страна? Что это?

Страна высокой культуры.

Многонациональная культура народов России — фундамент её духовного возрождения, её гордость и историческое достояние.

Прочли? Дальше будет о недопустимости русофобии, а это разве не русофобия? Где русские? Где русская культура, русский язык в стране, в которой больше 80% процентов населения русские?

Нужно создать условия, когда сохранять и умножать культурные достижения смогут все: писатели и композиторы, кинематограф, высшие учебные заведения и государственные СМИ.

Какие же это должны быть условия, вы хоть намек в программе сделайте. А, вот он и намек!

Власть обязана окружить заботой музеи, театры, картинные галереи, филармонии, дома культуры, библиотеки и архивы.

Итак, власть поворачивает лицо к селу и окружает заботой музеи, театры, и т. д. — вот такие меры! То-то дело пойдет!

КПРФ готова взять на себя ответственность за возрождение нашей любимой Родины. Мы правы, мы сможем!

Папа может! Есть такая реклама колбасы. Появилась ли из этого документа убежденность, что они действительно готовы взять на себя ответственность за возрождение нашей Родины? За каждого из нас? Вы убеждены, что они хоть что-нибудь могут? Я не убежден даже в том, что они хотя бы чего-нибудь хотят!»