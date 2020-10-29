Путин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в России

"Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов", - сказал Путин, открывая встречу с членами правительства.

Как бы в ответ ему вице-премьер Голикова отметила: «На сегодняшний день в стране развернуто 223,1 тыс. ковидных коек, из них 123 тыс. коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тыс. коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда». По ее словам, в 16 регионах РФ загрузка коечного фонда в настоящее время превышает 90%, еще в пяти — 95%.

Это уже не вторая волна - это катастрофа!

Катастрофа в первую очередь в системе здравоохранения и шире - в системе государственного управления. С ковидом нам как раз везет - если б это была средневековая чума, то сейчас трупы валялись бы по улицам обезлюдевших городов. А так просто вскрывать не успевают...

И ведь знали прекрасно, что вторая волна пандемии будет, знали еще весной. И деньги выделялись, и ресурсы были, а вот на тебе - коек не хватает, и уже вслух говорят о медицинской сортировке, когда врач решает, кому жить, а кому уже не светит.

Вот наглядный пример - в Ростове после гибели можества больных от удушья из-за нехватки кислорода в больнице номер 20, а следом смерти главного врача от коронавирусной инфекции, уволили на пенсию двух теток из местнрого минздрава. И все!

Кислород, поступающий в госпиталь, закупался у единственного поставщика — частной компании ООО «Оксиген». При этом бывший главврач перинатального центра Ростова Валерий Буштырев подвергался уголовному преследованию за организацию дублирующего производства кислорода. Обвинения потом были сняты, однако производство было остановлено, и закупка продолжилась у ООО «Оксиген». Ни резерв, ни в целом кислородная служба больницы не были рассчитаны на такую нагрузку, сейчас на базе горбольницы – два ковидных госпиталя. А объем кислородной службы такой же, как в допандемийные времена.

Кто даст правдивую информацию о гибели больных в Ростовской области?

И так везде - знали, но не делали.

О необходимости развертывания полевых мобильных госпиталей писал экс-депутат Мосгордумы Московченко еще в апреле!

Экс-депутат предлагает исправить то, что наворотили в столичном здравоохранении

И что, развернули? Изыскали резервы?

А теперь давайте задумаемся: в России уже больше 1,5 миллиона заразившихся, только за последние сутки выявлена инфекция у 16 тысяч человек! 27 тысяч человек уже умерло, и это в 2 раза больше, чем за 9 лет Афганской войны, и даже год еще не закончился - еще умрут...

И мы не самые убогие - в США уже 230 тысяч погибших! Они во Второй мировой войне меньше потеряли. В Индии 120 тысяч умерших, в Бразилии 160 тысяч! Всего в мире 1 миллион 170 тысяч умерло, и умрет еще немало.

На этом фоне можно говорить только о полном крахе мировой системы здравоохранения! Потому что спустя 9 месяцев с начала пандемии по-прежнему дефицит коек, дефицит специалистов и карантинные меры на уровне: "Надень маску!"

Вот, канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении нового карантинного режима в стране с 2 ноября минимум на месяц: в ФРГ закрываются фитнес-центры, салоны красоты, театры и кинотеатры. Заведениям общепита разрешается работать только на вынос. Кроме того, запрещается собираться вне дома компаниями более десяти человек.

Так и у нас тоже самое - разобщение при наличии как минимум 1,5 миллионов доказанных инфицированных. Да при таком уровне распространения инфекции о каком разобщении вообще можно вести речь?

До сих пор нет специфического лечения - предлагаются втридорога только различные фуфломицины. Так называемых "вакцин" зато во множестве, но ни одной из них я бы не рискнул прививать даже козу!

А все дело в том, что современная медицина во всем мире - это бизнес, а совсем не охрана здоровья. Нет, деньбги на медицину выделять, конечно, нужно, и много, но главное - не это, а результат, сохранение жизни и здоровья. А у нас сегодня цель медицины - это зарабатывание денег. В чем-то это неплохо, например, развились косметическая хирургия и стоматология. А вот инфекционные болезни как дисциплина - загнулись. Система профилактики - умерла, потому что лечить куда выгодней, чем предупредить болезнь. Это в СССР было наоборот: предупредить легче, чем вылечить. Но сегодня мы легких путей не ищем, нам надо больного лечить и лечить до полного облегчения кошелька.

Но вот с пандемией такое не проходит. Больной умирает, не успев полностью растрясти свой денежный запас. А на его место приходит не один новый больной, а два-три. И через некоторое время будет десять. И больных некуда станет класть, а на вскрытия не будет хватать прозекторов. Уже не хватает.

А до президента не то что вторая волна - первая все никак не дойдет полностью...

А.Б.