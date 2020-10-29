Сегодня - День рождения комсомола

Так что же это было?

Одна из важнейших составных частей советской системы? Безусловно. Без «второго эшелона» – коммунистической молодежи – партия вряд ли смогла бы так долго стоять у власти. А может, комсомол – это колоссальный социальный эксперимент, позволивший миллионам юношей и девушек реализовать себя профессионально и творчески? Конечно. Да еще с таким продолжением реализовать! Начиная с 90-х, все самые значительные посты в государственной власти, финансах, крупнейших промышленных корпорациях, в медиа – у бывших комсомольских функционеров. Не раз слышала: «Он из комсомола? А, из профсоюзов, - тоже понятно».

И все-таки, если вы зададите вопрос «чем был комсомол?» человеку, чья юность пришлась на середину прошлого столетия, он даст совсем другой ответ.

Он расскажет про города без бабушек, построенные в тайге азартными парнями и девчонками. Они дружили и влюблялись, строили не только дома и дороги, но и собственные семьи, оставались здесь жить навсегда… Он вспомнит про круглосуточно работавшие райкомы, которые не успевали принимать заявки от желающих отправиться на целину. И про гитары у костра после рабочей смены, и про мчащиеся на восток поезда…

Те комсомольцы верили, что строят новую жизнь. Потом от этой романтики ничего не осталось: ВЛКСМ моей юности – это формальная обязаловка: пышные слова и лозунги, речи и аплодисменты, сволочи и карьеристы. Комсомол исчез – вместе со страной.

Но когда на старых фотографиях или в документальной хронике видишь счастливые и чумазые лица тех, первых, - кто рвался из удобных городов в палаточную сырость и зной, кто был убежден, что нужен стране, кто гордился не новой иномаркой, а выцветшей целинкой в многочисленных нашивках, – понимаешь, что такое исчезнуть не может.