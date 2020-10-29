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Московский листок

Сегодня - День рождения комсомола

Опубликовано 29.10.2020 автором Ольга Костина в разделе комментариев 6

ссср социализм коммунизм комсомол влксм
Сегодня - День рождения комсомола

Так что же это было? 

Одна из важнейших составных частей советской системы? Безусловно. Без «второго эшелона» – коммунистической молодежи – партия вряд ли смогла бы так долго стоять у власти. А может, комсомол – это колоссальный социальный эксперимент, позволивший миллионам юношей и девушек реализовать себя профессионально и творчески? Конечно. Да еще с таким продолжением реализовать! Начиная с 90-х, все самые значительные посты в государственной власти, финансах, крупнейших промышленных корпорациях, в медиа – у бывших комсомольских функционеров.  Не раз слышала: «Он из комсомола? А, из профсоюзов, - тоже понятно».

И все-таки, если вы зададите вопрос «чем был комсомол?» человеку, чья юность пришлась на середину прошлого столетия, он даст совсем другой ответ.

Он расскажет про города без бабушек, построенные в тайге азартными парнями и девчонками. Они дружили и влюблялись, строили не только дома и дороги, но и собственные семьи, оставались здесь жить навсегда… Он вспомнит про круглосуточно работавшие райкомы, которые не успевали принимать заявки от желающих отправиться на целину. И про гитары у костра после рабочей смены, и про мчащиеся на восток поезда… 

Те комсомольцы верили, что строят новую жизнь. Потом от этой романтики ничего не осталось: ВЛКСМ моей юности – это формальная обязаловка: пышные слова и лозунги, речи и аплодисменты, сволочи и карьеристы. Комсомол исчез – вместе со страной.

Но когда на старых фотографиях или в документальной хронике видишь счастливые и чумазые лица тех, первых, - кто рвался из удобных городов в палаточную сырость и зной, кто был убежден, что нужен стране, кто гордился не новой иномаркой, а выцветшей целинкой в многочисленных нашивках, – понимаешь, что такое исчезнуть не может.  



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
мвд написал 29.10.2020 13:36
партия сказала да комсомол ответил есть
ну а дальше вы знаете
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У нас грипп в ноябре
Мартески написал 29.10.2020 12:52
Мы заболели гриппом в ноябре, и мои родители сказали, что это, вероятно, коронавирус. В порядке
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Re: почему
москвич написал 29.10.2020 10:12
так там типа про валюш есть - все из комсомола, восторженное - про прошлое, так оно и было тогда таким
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Re: Рафик Кулиев написал 29.10.2020 09:44
ольга костина написал 29.10.2020 10:11
Я действительно автор статей. А что не так?
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Рафик Кулиев написал 29.10.2020 09:44
зрим в корень написал 29.10.2020 09:56
Если ты действительно автор статей на этом форуме, то удивительно. Если ты не тот, то "ты батюшка вор и самозванец", как говорил один из героев повести Пушкина.
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почему
зрим в корень написал 29.10.2020 09:51
Восторженная статья постоянного автора не ставит главный вопрос: как две самые массовые огромные политические организации (КПСС-18 млн. членов, ВЛКСМ-30 млн.) практически НИКАК не предприняли никаких активных мер по защите своей идеологии, т.е. по защите социализма в СССР. Восторженная дама видит в комсомоле (а он назывался не досуговый, а Ленинский)лишь песни под гитару и малооплачиваемый "ударный" труд. Однако, разные секретари, типа "ленинградских Валюш-полстаканных", которые сегодня хорошо пристроились при буржуазии, отнюдь не были обижены и при советской власти.
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