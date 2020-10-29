Росстат: две трети российских молодых семей работают только за еду и одежду

Почти двум третям российских молодых семей (64%) денег хватает только на еду и одежду, обеспечить товарами длительного пользования они себя не могут. Об этом говорится в результатах опроса Росстата за второй квартал текущего года, которое приводит РБК.

По сравнению с предыдущим годом финансовое положение молодых семей, в которых возраст супругов составляет 18-25 лет, сильно ухудшилось. Во втором квартале 2019 года 50,3% молодых семей заявили, что им хватает денег и на другие продукты помимо еды и одежды.

После них хуже всего себя чувствуют неработающие пенсионеры — 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%.

При этом материальное положение несколько улучшилось в многодетных семьях. В 2019 году порядка 60% из них не могли позволить себе приобрести мебель или бытовую технику. В текущем году этот показатель составляет 50,5%.

По мнению аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, резкое ухудшение финансового положения молодых семей во втором квартале 2020 года связано с тем, что молодежь составляет львиную долю работников сферы услуг, которая больше всего пострадала от режима самоизоляции. Кроме того, среди молодых семей велика доля тех, у кого нет ребенка. А значит, они не могли получать от государства ежемесячные выплаты на детей. С этим же эксперты связывают улучшение финансового состояния многодетных семей.