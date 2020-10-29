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Московский листок

Авиационные менеджеры пугают мир прорывами в космос на медных тазах

Опубликовано 29.10.2020 в разделе комментариев 2

истребитель самолет миг пятое поколение су
Авиационные менеджеры пугают мир прорывами в космос на медных тазах

Журнал The National Interest опубликовал статью "Загадочный российский малозаметный истребитель ПАК ДП 6-го поколения изменит правила игры"? Автор Марк Эпископос поясняет, что это самолет, известный также как МиГ-41, считается преемником советского истребителя МиГ-31.

В 2018 году гендиректор компании "Микоян" Илья Тарасенко сообщил, что разработка перешла в экспериментальную стадию, а для полного завершения проекта понадобится десять лет. А летом 2020 года Илья Тарасенко уточнил, что ПАК ДП будет создан на основе концепции истребителя МиГ-31.

Марк Эпископос, полагаясь на открытую информацию в СМИ, делает вывод, что новый самолет по сравнению с предшественником совершит значительный технологический скачок. Если МиГ-31 может разгоняться до 2,8 Маха, то максимальная скорость перспективного перехватчика составит 4-4,3 Маха. А некоторые считают, что она достигнет 5 Махов.

Что касается высоты полета, то, по словам Ильи Тарасенко, ПАК ДП будет способен действовать в ближнем космосе.

***

Я даже не знаю, как на такое реагировать? Похоже, в авиационный PR вместе с менеджерами на конструкторских местах проникли писатели-юмористы.

В свое время история "МиГ" началась с того, что первые высотные перехватчики МиГ-1 и МиГ-3 оказались действительно непревзойденными и опередившими время - просто на тех высотах, для которых они предназначались, кроме них больше никого не было! А война велась в основном на средних высотах. А на малых и средних манёвренность МиГ-3 резко ухудшалась, в результате в воздушных боях лета-осени 1941года части, вооружённые этими самолётами, понесли огромные потери, и вскоре модель была снята с производства.

Собственно, та же история повторилась и с непревзойденным, на десятилетия опередившем время высотном перехватчике МиГ-25 - ему некого было перехватывать на тех высотах, для которых он был предназначен - некоторые рекорды, поставленные на этой машине, не побиты и до сих пор.

МиГ-31 - это по сути глубокая модернизация МиГ-25, с той разницей, что в рамках борьбы с анонсированной тогда американцами программой СОИ, оказавшейся по сути "обманкой", высотный перехватчик должен был поражать низколетящие орбитальные цели специально разработанной для этого двухступенчатой ракетой (замечу, что целей для нее так и не появилось).  Вот отсюда и слова юмористов-пиарщиков о том, что "ПАК ДП будет способен действовать в ближнем космосе". 

Да, тему о том, что МиГ-31 способен поражать цели в ближнем космосе, я готовил 20 лет назад для тогдашнего генерального конструктора РСК "МиГ" Николая Никитина, но он был реальным аваконструктором, лауреатом Государственной премии за Су-27, и, конечно, глупостей про "действия в ближнем косомосе" истребителя-перехватчика сказать не мог бы, просто артикуляция бы не позволила. А г-ну Тарасенко, менеджеру, запросто. И тем, кто его слушает, наверно, тоже интересно про "Чужих", "Интерстеллар" и наши МиГи, бороздящие межзвездные просторы.

К сожалению, как конструкеторское бюро "МиГ" закончился уже давно, после того, как у них отобрали почти готовый проект истребителя пятого поколения. После этого - обслуживание ранее поставленной техники и модернизация старых моделей. Самый главный проект этого периода, наверно, МиГ-29К (с разными аббревиатурами на конце), палубный истребитель под наши недоавианосцы с укороченной палубой. Но и здесь индусы, получившие после многолетних мытарств наш недостроенный авианосец, выяснили, что истребитель к нему их категорически не устраивает, в первую очередь тем, что это уже устаревшая машина, да еще и в неважном исполнении. 

Китайцы разработали на основе Су-27 свой палубный вариант - J-15. 

Хотя, наверно, можно было бы думать о палубном варианте того самого проекта 1,44, который был так и не доведен до серийного производства, но уже уверенно поднимался в воздух. Но для этого у "МиГа" уже нет ни исполнителей, ни денег, да и авианосцев у нас для них нету...

Вот и "летают в космос" на модернизированной деревянной модели высотного перехватчика, угнанного в Японию предателем Беленко еще в 1976 году. Да еще почему-то 6-го поколения... А пятое мы уже превзошли, да?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
мвд написал 29.10.2020 14:06
кагэбэшники издают очередной лажовый журнал
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Я беру отпуск на Рождество и Новый год из-за серьезного вируса
Марковский написал 29.10.2020 13:16
Рождество очень загружено для нас. Я взял отпуск на Рождество и Новый год, потому что есть серьезный вирус. Я думаю, что это может быть коронавирус, потому что у меня те же симптомы после двух недель в постели.
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