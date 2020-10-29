Революция "снизу-вверх"

Автор заголовка хотел было уже отправлять его содержание, но появилась статья Сулакшина «О программе КПРФ и рекламе колбасы». Как говорится, на ловца и зверь бежит. Если Степан Степанович претендует на свою «правоту», то грех пропустить столь удобный случай и для показательного примера, и для выяснения отношений. Непременно, и вдрызг.

Потому что автор уже «колбасы» не столько убедил, сколько разозлил. И разозлил подсовыванием одной дряни вместо другой. Читатель может сам посмотреть, что предлагается взамен http://rusrand.ru/new/ Разве что скоротать время оному и предупредить, что и частная собственность, и антисоветское разделение властей остаются; хотя и замаскированные густым туманом «смыслов».

Да что там говорить, и надоело страдать ложной скромностью. Надоело хуже горькой редьки за все послесоветские годы. Автор этих строк говорит прямо и четко, что только он прав; а ни то что Зюганов с компанией, но и этакие сектанты-хлысты типа Сулакшина глубоко не правы. Следовательно, или читатель соглашается со строками ниже – или посылает их к чертовой матери. Но что и будет настоящим уважением к нему путем ясного изложения, и в отличие от сулакшинской софистики.

***

Политическая программа – это краткое изложение революционного процесса. Это цели и методы социалистической революции в нашем случае. Все остальное от лукавого. Вот и займемся непосредственным делом.

Если совсем тезисно, но абсолютно верно, революция или начинается в столице – или заканчивается в ней. Ничего третьего не было и быть не может по причине диалектического единства и борьбы противоположностей. Что и показывает мировая история или на примере французской и русской революций, или на примере английской, североамериканской, кубинской. И даже великая смута была столь переломным событием, что поход Минина и Пожарского на Москву вполне научен в поднятом аспекте.

Но тогда поставим вопрос ребром – социалистическая революция начнется или закончится в российских столицах?.. Если «начнется» – НЕ СМЕШИТЕ НАРОД! Буквальное повторение революций двадцатого века не случится ни в коем случае. Путинский режим будет держаться за столицы до последнего вздоха; а столичных левых сил столь недостаточно по нынешним временам – да даже обыкновенных рабочих столь мало по краху промышленности, а чиновников и буржуазии всех мастей столь много – что первый вариант невозможен никаким образом.

А как же «болотная», поразмыслит иной оппонент. Но лишь сделает медвежью услугу «либералам». Вот именно, «болотная» не имела никакого отношения к настоящей революции по уже общеизвестному «цветному» духу типа «белоленточников» (хотя при всем уважении к некоторой части мелкобуржуазной демократии, и о чем по оказии).

Следовательно, остается второй вариант «снизу». И подземные толчки к этому уже наличествуют в виде Хабаровска, Шиеса, Куштау, Иркутска, Екатеринбурга, Владивостока, да и в других «провинциях» по должной внимательности; пусть и по разным причинам, и в разные времена, но куда как современнее, дольше и значимее «болотной».

Еще раз, надо собрать все свои знания и нервы в кучу, и посмотреть на ситуацию подлинно стратегически и перспективно. «Сверху» - или «снизу»?!.. (Ничего не бывает абсолютного, но как историческая специфика.) Кто выбирает первое – может дальше не читать для экономии времени, и пусть сама жизнь покажет, кто прав. Кто выбирает второе, или весьма склонен к такому предположению - пойдем дальше. Да, и кстати, этот выбор отнюдь не умоляет инфраструктурное влияние столичных левых сил, но об этом также в отдельности.

Итак, мы определились в стратегическом плане, что «снизу». Это сейчас для некоторых обывателей по-прежнему маловероятно в виду кажущейся пассивности регионов; но, если кризис в следующем году начнет скакать молоденьким сайгаком – а так и будет! – маловероятность весьма быстро превратится в убежденность. Вот и автор уже излагал свою позицию по этому вопросу в трех частях «Все сначала». Поэтому проблема в другом. Ни то что ошибка, а скорее, этакая размытость была допущена в последней части. То есть, начальным звеном революции должна быть не столько кооперативная деятельность, сколько ТОСовская (кто вообще не в курсе, погуглите или пройдите по соответствующей ссылке в третьей части). Еще раз, начальным звеном революции, скорее всего, должна быть активная и настойчивая деятельность по организации ТОС как самой низшей, но СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ по своей природе и структуре. Собственно, этим уже все сказано.

В этом суть текста. Если революционный процесс пойдет «снизу-вверх» - то и начинать надо с низшей ступени Советской власти в виде ТОС, что абсолютно логично. И ступая все выше и выше вплоть до советского муниципалитета; затем региона; затем столицы. Конечно, этот процесс пойдет где-то быстро, где-то медленно; где-то с перескакиванием ступеней в виду углубляющегося кризиса; но общая тенденция такова.

То есть, без работы «в поле», «на земле» в виде ТОСовской деятельности - ничего не добиться. Без труда не вынуть рыбку из пруда. Не будет исходной клеточки в виде ТОС, все будет вертеться по бесконечному кругу болтовни.

Но вот именно, и почему насквозь лжива «демократия» едросов - что оные фактически запороли образование ТОС бесплатностью должности выборного руководителя этого самого территориального общественного самоуправления. Хитро, ничего не скажешь. Жрать-то надо; а если пахать на другой работе, то раскрутить ТОС вплоть до перетягивания муниципальных работ и бюджетных денег с соответствующими кооперативными подрядами и деньгами на сторону народа очень трудно. Видать, едросы поняли классовым чутьем, что руководители ТОС на окладе станут зачинщиками трудовой демократии и политическим активом левых сил – вот и обесточили все дело отсутствием даже маленького оклада.

Что ж, где тонко, там и порвется. В эту точку и надо бить через местный интернет, газеты, товарищей и так далее. С этого и надо начинать громким требованием оклада хотя бы для одного председателя; чтобы всемерно развить местное, а поэтому и народное самоуправление. И все трудящиеся поддержат такую правду. Дураков уже нет; и каждый житель муниципалитета поймет моментально, что потеряет копейку в виде оплаты председателей ТОС под рукой; но приобретет целый рубль путем быстрейшего их переизбрания в случае чего; но отсюда и мощным и систематическим давлением этой самой когорты председателей на муниципальных депутатов вкупе с мэром.

А подо всем остальным в предыдущих частях «Все сначала»; то есть, сражаясь от ТОС до ФСР как Федерации Советских Республик – автор подписывается с прежним убеждением.

***

А пока заскорузлая привычка «сверху» тормозит все дело. Одни лезут сразу в идеологи в соответствии с ней – а другие, наоборот, прячутся в толпе ждунов. А нормальных бойцов «в поле» днем с огнем не найти.

С одной стороны, в российском левом движении «научных» сайтов и кружков – хоть ковшом черпай. Оные лезут если не в Наполеоны, то в Троцкие уж точно. А попробуй сагитировать на пикет по поводу тарифов, куча отговорок. Или другая крайность в виде ждунов надоела до невозможности. Вот как только, так сразу. Если кто-то направит, ужо покажу. Но только не я первый. Ни-ни. И получается бардак. Первые не авторитет для вторых, потому что не «направляют» практически и организационно – а вторые для первых, потому что «бюрократы». Отсюда сулакшинская «колбаса» и подходит для показательного случая, и весьма. К примеру, читать катехизисы сей секты просто невозможно. Если у зюгановцев демагогия с «популярным» уклоном – то у этих с «научным». Все то же самое.

А вот автор, как и говорил вначале, не скрывает уверенности в своей точке зрения. Именно его выдержанная позиция будет ко двору революции. Действовать надо «снизу» в виде ТОСов – но, с другой стороны, ради принципиальной цели в виде Федерации Советских Республик, и о чем в предыдущих частях «Все сначала» говорилось вполне ясно. Стратегия соединяется с тактикой.

Итого. революционная ситуация «снизу-вверх» на этот исторический момент будет состоять не только из объективного фактора, когда пик мирового кризиса, да вкупе с ковидом, ударит ИМЕННО ПО РЕГИОНАМ самым чудовищным образом или к концу этого года, а в начале следующего уж точно. Но революционная ситуация будет состоять и из субъективного фактора в виде энергичной деятельности по месту читателя, называющего себя сторонником левых сил, и в образе организации ТОС и кооперативов.

Еще раз, коль основной удар кризиса будет по «низам» - то и революция начнется оттуда. От ТОС до ФСР – вот путь российского прогресса. А что зюгановцы, что сулакшинцы – хрен редьки не слаще.