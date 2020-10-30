От парада суверенитетов к добровольности изучения языка

Доцент факультета журналистики МГУ сетует, что по результатам проверочного диктанта по русскому языку 82% студентов первого курса сделали в среднем по 24—25 ошибок. Практически в каждом слове по 3—4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости, лишь 18% сделали восемь и меньше ошибок.

А теперь взгляните на школьное расписание, и сравните количество уроков русского языка и литературы с уроками родного нерусского языка, поделённое на заявления от родителей. Если система изучения русского языка со своими контрольными, СтатГрадами и экзаменами даёт такой эффект, что можно ожидать от изучения нерусских языков с его добровольным статусом обучения? Ответ очевиден. Видимо, слишком тяжёлой ношей легли эти языки на тело федерального бюджета.

Башкортостан, Татарстан, Чувашия и другие республики в 2020 году отметили три десятилетия провозглашения своего суверенного статуса. В столице Чувашии - Чебоксарах самым примечательным мероприятием этого юбилея стало то, как два татарина из Казани ходили по городу и раздавали прохожим жёлто-красные смайл-флаги Чувашской Республики…

Чувашия, конечно, не Сингапур, город-государство, построившее свое экономическое благополучие прежде всего из-своего уникального географического положения. Чувашская Республика не обладает таким неповторимым географическим положением, тем не менее, через эту небольшую республику проходит федеральная автомобильная трасса «Волга» М7 (Е22), через земли республики транзитом проходят множество товарных и пассажирских поездов, волжская водная артерия так же проходит по Чувашии… Над республикой проходит одна из оживлённых авиатрасс. Через территорию республики проходят нефте- и газопроводы из Сибири в Европу.

Кто-то скажет, ну и что, радуйтесь. Однако, пчеловоды не совсем рады этому и отмечают, что после того, так над ними появилась эта воздушная линия, пчёлы стали чаще болеть, и придаток уже не тот.

Ну и что, скажут, едут поезда и ладно… Однако стоит помнить, что на железных дорогах иногда случаются аварии, так в мае 1996 г. около г. Шумерля под откос пошли вагоны с фенолом. 180 тонн фенола попали не только в реки, но и в питьевые колодцы и источники. Там до сих пор продолжают умирать люди от рака.

Республики бывшего Советского Союза, получившие статус суверенности, миллиардные доходы имеют в свой бюджет только от того, что в их земли зарыты эти самые трубы. Бюджеты российских территорий такой статьи дохода не имеют.

И вот вернёмся к изучению языков. Да, чтобы хорошо знать язык, его хорошо и надо преподавать, спрашивать, устраивать экзамены… Это, конечно, требует финансирования. Любой язык можно постараться выучить самостоятельно, был бы мотив или стимул. Многие предлагают воспользоваться самоучителями, благо есть интернет-уроки, или возложить изучение языка на родителей. Это было бы верно, если бы эти люди жили бы где–нибудь в Америке или Новой Зеландии, а они живут в составе федеративного, а не унитарного государства…

Красивые слова из Конституции РФ, что «каждый имеет право на пользование родным языком», сегодня имеют трудности воплощения дальнейшим текстом этой же статьи, «на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества».