Лечили мою пневмонию через жопу

С 12-13 октября (судя по подъёму температуры) заболел пневмонией, да и сейчас продолжаю выздоравливать от воспалением лёгких, которое врачами считается «злым ковидом». Итак, 12 октября я понял, что заболел. Догадаться об этом было нетрудно, поскольку повышение температуры (которая к 16-17 октября начала достигать 39,5 градусов) явно об этом намекало. Кроме того, появился признак, который показывал, что болезнь в данном случае вызвана чем-то особенным – запах. Появился странный запах, я бы сказал, не связанный с телом человека – какой-то «не человеческий», какой-то «химический». И этот запах оставался всё время острой формы болезни и сегодня иногда вспоминается.

В связи с обязательным натягиванием всех болезней на этот пресловутый ковид, я уже прошёл большинство стадий, связанных с героическим лечением этой «ужасной болезни», и в результате, надо сказать, переполнен эмоциями, поскольку то, что увидел, совершенно не готов был увидеть.

Поскольку понимающих очень мало, то решил давать мысли об увиденном отдельно – короткими заметками. Может хоть так будет понятно?

Итак, оставляю пока в стороне, как выглядит медицина и всё прочее, а начну с собственно болезни.

То, что у меня пневмония – эта привязчивая гадость, - мне было понятно сразу же, поскольку не было ни малейших признаков респираторного заболевания – не болели ни горло, ни носоглотка, ни бронхи – ничего! «Сверху» – ни малейших признаков никакой болезни. Но что-то же давало температуру! Методом исключения оставался один диагноз – температуру даёт воспаление в лёгких, пневмония.

Ко всем этим «инструментальным» установлениям диагноза у меня нет ни малейшего доверия как такового, – им нужно верить только в случае, если они подтверждают истинное самочувствие – подтверждают иные симптомы болезни.

Поэтому придётся доверить компьютерной томографии, сделанной вечером 15 октября – КТ показала «Поражение лёгочной ткани: правое лёгкое – 0%, левое лёгкое – до 25(15)%». Да, при неимении никаких иных симптомов, высокая температура этим объяснялась!

Все эти ПЦР-тесты являются ничего не значащей чепухой, поскольку этот метод не предназначен для установления диагноза, да и по иным причинам, о которых надо писать специально, посему эти ПЦР-тесты могут показать что угодно. Тем не менее, взятые мазки на ПЦР 15 октября днём, а затем и поздно вечером, ничего не показали, что, в общем-то, подтверждало, что ничего кроме пневмонии и не было.

Вот, собственно, как я установил себе диагноз. И исходя из этого диагноза, и надо было меня лечить. А как иначе?

А теперь я даю тот диагноз, который установила медицина в моём выписном эпикризе, сам эпикриз я дам в приложении.

Итак, я заболел пневмонией странного происхождения, следовательно, казалось бы, медики обязаны были начать лечить пневмонию, одновременно пытаясь найти причину этой пневмоний. А что на самом деле вы видите из эпикриза?

Главное, на что надо всем обязательно обратить внимание в этом эпикризе, - медикам плевать, чем ты там болеешь, медики всеми силами пытаются найти зацепку того, что это некий ковид – продолжают и продолжают делать мазки для анализов, толковать картину КТ, как картину ковида, - а затем всё, чем вы реально болеете, начинают выдавать за последствия этого ковида. Хотя, как в моём случае, никаким ОРЗ и не пахло! (Напомню, что COVID-19 – это разновидность ОРВИ, соответственно, ОРЗ).

О медицине придётся писать отдельно, а сейчас просто оцените перлы из моего эпикриза, к примеру, что я «считает себя больной с 12.10.20, когда отметила повышение температуры тепа, слабость. 15.10.20 с связи с ухудшением состояния вызвала БСМП». Это почему я стал женщиной??

Не верьте: «Живот при пальпации: мягкий. Болезненность живота при пальпации: нет. Симптомы раздражения брюшины: отрицательные. Стул с начала заболевания: был. Оформленность стула: кашицеобразный (тип 6). Характер стула: склонность к поносам». Никто мой живот не трогал, ничего подобного не исследовал и даже не расспрашивал меня об этом!

Ну и у меня глаза на лоб полезли: «Пациент Мухин Ю.И. 71 лет поступил в ГКб №15 с диагнозом: двусторонняя пневмония, острый холецистит». Я не знал, что такое холецистит, пришлось лезть в Вики узнавать. И мы в 15-й больнице ни полслова ни с кем об этом неведомом мне холецистите не говорили! То есть «лечащие врачи» вписали в мою медицинскую карточку, что им моча в голову стукнула, – для них ковид был главным! Ковид – «наше фсё!».

А в целом это хорошо показывает, как лечат даже в Москве от пресловутого ковида. За пять дней одна капельница с глюкозой и две с физраствором. Плюс 10 таблеток лекарства против рака. И здоров!

Теперь я дома пытаюсь залечить пневмонию самостоятельно.

И вишенка на торт – воспаление лёгких у меня лечил врач-хирург, а общее руководство моим лечением осуществляла врач-колопроктолог. (Отрасль медицины, которая изучает болезни, связанные с конечными отделами кишечника, областью ректального отверстия и промежности, называется колопроктологией, а врачи, прошедшие подготовку по данному направлению – колопроктологи).

Это характерно – лечили мою пневмонию через жопу.

Не думаю, что вас будут лечить как-то по-другому.