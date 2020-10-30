Отрезанные головы становятся фактором дипломатии 21-го века

В центре Ниццы, около 9:00 утра в церкви Нотр-Дам неизвестный с ножом напал на находившихся в церкви прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли. Через 10 минут нападавший был задержан полицией и ранен при задержании.
Официальные лица уже говорят об "исламском фашизме", "исламском терроризме" и прочей ахинее.
Конечно, терроризм такая штука, что ей можно обозвать любое насилие и тем более убийство. Но реальных признаков терроризма в двух случаях декапитации (обезглавливания) во Франции нет. Скорее признаки душевной болезни.
С убийством учителя подростком в Париже вообще странно - убийцу и самого немедленно застрелили. А зачем? Ведь он был вооружен только ножом - зачем же было убивать мальчишку? Если французские полицейские не умеют отнимать ножи и скручивать подростков, то пусть обратятся в минский ОМОН за консультациями. Но печальный опыт подсказывает, что убийцу ликвидировали при задержании, чтобы он чего-то не сказал. То есть не сказал вообще ничего. И теперь на него можно вещать хоть исламский терроризм, хоть серийные убийства и изнасилование куриц - он больше ничего не возразит.
Что до "исламского фашизма" - тут и вовсе как-то неадекватно. Фашизм - дело коллективное, а тут убийцы-одиночки. Да и сам ислам доктринально скорее антифашистское явление, хотя и весьма агрессивное - тут ничего не скажешь.
Кому-то очень хочется столкнуть Европу и исламский мир, что совсем несложно, стороны готовы к лобовому столкновению.
Есть древнее правило: "Хочешь жить в Риме - живи как римлянин". Но от современных мигрантов этого никто не требует - приехал в Париж, а жить продолжаешь, как в родном кишлаке. В той же Америке от желающих получить гражданство требуют натурализации - знания языка, культуры, истории. В Европе это формальность, ну, может, кроме языка. А в кишлаке никому и в голову не придет рисовать карикатуры не то что на пророка, а даже на председателя сельсовета. Конечно, в современной Чечне головы не отрезают, но вот те, кто недоволен порядками дома, и уезжают. И никто у них не спрашивает, какими порядками они недовольны? Может, им не нравилось как раз то, что нельзя никому отрезать голову? Вот кому в Чечне места не находится, едут в Европу...
Но и реакция другой стороны какая-то странная - ну какое дело Эрдогану до карикатур во Франции? И тем более Кадырову. И я не думаю, что они как-то между собой договаривались. Значит, что-то не так в системе, если у столь разных людей возникает сходная реакция.
Но при этом французы не едут же в исламские страны поражать местное население свободой нравов. Это они у себя дома ведут себя, как привыкли. Казалось бы, не нравятся тебе французские порядки - так не живи во Франции, под себя ты французов все равно не переделаешь. Но вот гляди ж ты, вторая отрезанная голова...
И возникает вопрос, конечно: а завтра нас тут всех, хоть бы и в Москве не заставят жить по шариату? Под предлогом того, что некоторой части граждан не нравится тот или иной местный обычай. На пляж, например, ходить не в пижаме, а в плавках. Женщины у нас свободно одеваются, хотя уже далеко не все - все чаще видим в метро закутанных по самый нос гражданок. В той же Турции еще недавно появление в таком виде в публичном месте жестко каралось. Сейчас уже наоборот. Эрдоган берет курс на традиционные ценности... Головы отрезать - это, кстати, тоже старинная турецкая традиция.
Сегодня между двумя крупнейшими странами Европы идет дипломатическая война, ну и наши некоторые товарищи принимают ту или иную сторону. А кому это надо?
Кому надо, чтобы 30 лет спустя Азербайджан решил возвращать утраченные территории? Кому надо, чтобы на мусульман в Европе навешивались ярлыки из колониальной эпохи? А с другой стороны, ком надо, чтобы рефреном звучало: отрезал голову, и правильно... Нет, не правильно! Как неправильно говорить, что все мусульмане - потенциальные террористы. Не все...
Но если завтра отрежут голову еще кому-нибудь, дело дойдет до войны.
А.Б.
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3авидонов Никгодин написал 30.10.2020 04:10
Как будто французское правительство само провоцирует недовольство мусульман.
Зачем рисовать карикатуры на Мухамеда, ведь это реально существующая историческая личность в отличии от жидка-Иисуса якобы надолбленного святым духом.
Au-AU написал 30.10.2020 03:52
!!- TOTVASHBOG!!!&& написал 30.10.2020 03:14
Знают все владельцы Ж-опы!
Если ты - не 3,1416-дарас,
На спине носи матрас!"
"С убийством учителя подростком в Париже вообще странно - убийцу и самого немедленно застрелили. А зачем? Ведь он был вооружен только ножом - зачем же было убивать мальчишку? Если французские полицейские не умеют отнимать ножи и скручивать подростков, то пусть обратятся в минский ОМОН за консультациями. Но печальный опыт подсказывает, что убийцу ликвидировали при задержании, чтобы он чего-то не сказал. "
- То таки ничего не выйдет! Таки вонючая еур-опка - страна цивилизовання, таки свободная, таки там поли-цаи и делают, что хотят, а в белоруссии тоталитаризм - таки там можно только отлавливать бандитов-попозиционеров, сажать и выпускать обратно - то таки да... Дикие белорусские поли-цаи просто будут ловить головорезов, а потом выпускать - таки и ножи им возвратят - то таки да...