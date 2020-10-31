Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Операторы сотовой связи жулики?

Опубликовано 31.10.2020 автором Владимир Васильев в разделе комментариев 1

телефон связь мошшенники
Операторы сотовой связи жулики?

Операторы сотовой связи жулики?

Гражданка В. в Киселевске оформила с оператором сотовой связи ТЕЛЕ-2 договор на предоставление безлимитной сотовой связи. Перед окончанием месяца пользования связи абонент обязан заплатить на месяц в перед. Но тут начались странности: переведя в очередной раз определенную сумму, «безлимит» гражданка не получила, а с её счета за каждый разговор стали списываться деньги максимально за разговор.

В. обратилась к оператору связи, там ей объяснили, что как только она перевела деньги, то сразу воспользовалась платной услугой СМС, поэтому денег ей не хватило на «безлимит». С телефона списывались суммы по номеру 4446: за СМС один рубль – 1,95 рублей и СМС -заказ - 60 рублей.

Напрасно уверяла гражданка, что даже не умеет пользоваться СМС и ничего не заказывала по телефону. В следующие месяцы история повторялась – как только В. клала деньги на счет оператора, то сначала списывалась суммы -1,95 и - 60 рублей.

В личном кабинете ТЕЛЕ-2 все эти суммы были указаны, а в Интернете нашли немало статей по загадочный короткий номер 4446, по которому по всей России списывались суммы. Также говорилось, что без участия операторов связи ТЕЛЕ-2 подобное невозможно. Гражданка В. представила претензию оператору вместе со статьями о подобном мошенничестве. Только тогда гражданке вернули деньги. Еще несколько месяцев с её телефона снимались деньги, но операторы по претензии их возвращали.

Казалось, что справедливость восторжествовала, но это происходит далеко не так. Во—первых, далеко не каждый будет разбираться с подобными мошенничествами, некоторые могут просто не заметить, а если «симка» подарена, то с пользователем услуг просто не будут разговаривать.

У автора этих строк однажды по тарифу «Мегафон» списалось около 40 рублей, якобы, за платную услугу -погода, хотя я точно её не заказывал и перестал пользоваться этой симкой. Еще более высокую сумму – 98 рублей, снял оператор ТЕЛЕ-2 также за какую-то игру, которую я не заказывал, фукцию «Кто звонил» за 1,5 рубля в сутки. Как только я заметил, то обратился к оператору с просьбой снять услугу, получил отказ, так как «симка» мне была подарена двоюродной сестрой.

Не так давно от оператора ТЕЛЕ- 2 мне пришла СМС, что мой тариф меняется и теперь с моего телефона будет списываться около трех рублей за сутки, если я даже не буду этим номером пользоваться. Я не подписывал договор с ТЕЛЕ-2 по новому тарифу, меня никто из операторов и не приглашал. В результате – ни разу не позвонив по этому номеру с меня за не оказанные услуги списали все деньги. Разве это не грабеж?

Подобные невостребованные услуги, которые я считаю, это мошенничеством, происходит по всей России. Об этом на канале «Россия-1» год назад была посвящена передача и обращение к Государственной думе воспрепятствовать мошенническим схемам операторов связи. Но, может быть, депутаты Государственной думы настолько богатые люди, что им некогда заниматься с плебеями, каким они считают наш народ?

По фактам мошенничества операторов связи, которые были озвучены федеральным каналом, генеральная прокуратура была обязана провести проверку, но судя по продолжающимся изыманием денег с пользователей связи, этого не произошло. Возможно, что прокуратура услышала слова нашего президента – «не кошмарить» бизнес? Зато бизнес кошмарит нас.



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ЕЛЕ2 написал 31.10.2020 00:51
Жулики, однозначно. Тоже, подключили платную услугу, 8 руб/сутки. Заметил, когда спиздили 160 рублей. Послал их на хрен.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили меры, предпринимаемые государством, по борьбе с пандемией?:
Результаты
Интернет-ТВ
Скоропалительная декоммунизация в Тарусе
Скоропалительная декоммунизация в Тарусе
31.10.2020
Михаил Делягин: "Солженицын: Большая игра ХХ века"
Михаил Делягин: "Солженицын: Большая игра ХХ века"
30.10.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бульбенфюрер объявляет войну (4)
Скоропалительная декоммунизация в Тарусе (0)
Роботы, как могильщики капитализма (3)
Операторы сотовой связи жулики? (1)
Президент как функция (3)
Европейской цивилизации пора заканчивать с уроками гуманизма для варваров (1)
В Москве после переговоров с "хозяевами" задержан профсоюзный активист (0)
Зеленский пошел по стопам Ельцина-1993 (3)
Михаил Делягин: "Набиуллина провела зачистку банковской системы страны под видом санации" (6)
Выбор Ефремова (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: С кем воюет полубезумный "бульбенфюрер" и его деревянные солдаты?
Михаил Делягин Михаил Делягин: О войне государства против народа
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: Большая игра ХХ века
Михаил Делягин Михаил Делягин: Какой крепкий алкоголь нужен именно вам?
Дарья Митина Дарья Митина: Скоропалительная декоммунизация в Тарусе местный эксцесс или пробный камень?...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss