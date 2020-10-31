Операторы сотовой связи жулики?

Гражданка В. в Киселевске оформила с оператором сотовой связи ТЕЛЕ-2 договор на предоставление безлимитной сотовой связи. Перед окончанием месяца пользования связи абонент обязан заплатить на месяц в перед. Но тут начались странности: переведя в очередной раз определенную сумму, «безлимит» гражданка не получила, а с её счета за каждый разговор стали списываться деньги максимально за разговор.

В. обратилась к оператору связи, там ей объяснили, что как только она перевела деньги, то сразу воспользовалась платной услугой СМС, поэтому денег ей не хватило на «безлимит». С телефона списывались суммы по номеру 4446: за СМС один рубль – 1,95 рублей и СМС -заказ - 60 рублей.

Напрасно уверяла гражданка, что даже не умеет пользоваться СМС и ничего не заказывала по телефону. В следующие месяцы история повторялась – как только В. клала деньги на счет оператора, то сначала списывалась суммы -1,95 и - 60 рублей.

В личном кабинете ТЕЛЕ-2 все эти суммы были указаны, а в Интернете нашли немало статей по загадочный короткий номер 4446, по которому по всей России списывались суммы. Также говорилось, что без участия операторов связи ТЕЛЕ-2 подобное невозможно. Гражданка В. представила претензию оператору вместе со статьями о подобном мошенничестве. Только тогда гражданке вернули деньги. Еще несколько месяцев с её телефона снимались деньги, но операторы по претензии их возвращали.

Казалось, что справедливость восторжествовала, но это происходит далеко не так. Во—первых, далеко не каждый будет разбираться с подобными мошенничествами, некоторые могут просто не заметить, а если «симка» подарена, то с пользователем услуг просто не будут разговаривать.

У автора этих строк однажды по тарифу «Мегафон» списалось около 40 рублей, якобы, за платную услугу -погода, хотя я точно её не заказывал и перестал пользоваться этой симкой. Еще более высокую сумму – 98 рублей, снял оператор ТЕЛЕ-2 также за какую-то игру, которую я не заказывал, фукцию «Кто звонил» за 1,5 рубля в сутки. Как только я заметил, то обратился к оператору с просьбой снять услугу, получил отказ, так как «симка» мне была подарена двоюродной сестрой.

Не так давно от оператора ТЕЛЕ- 2 мне пришла СМС, что мой тариф меняется и теперь с моего телефона будет списываться около трех рублей за сутки, если я даже не буду этим номером пользоваться. Я не подписывал договор с ТЕЛЕ-2 по новому тарифу, меня никто из операторов и не приглашал. В результате – ни разу не позвонив по этому номеру с меня за не оказанные услуги списали все деньги. Разве это не грабеж?

Подобные невостребованные услуги, которые я считаю, это мошенничеством, происходит по всей России. Об этом на канале «Россия-1» год назад была посвящена передача и обращение к Государственной думе воспрепятствовать мошенническим схемам операторов связи. Но, может быть, депутаты Государственной думы настолько богатые люди, что им некогда заниматься с плебеями, каким они считают наш народ?

По фактам мошенничества операторов связи, которые были озвучены федеральным каналом, генеральная прокуратура была обязана провести проверку, но судя по продолжающимся изыманием денег с пользователей связи, этого не произошло. Возможно, что прокуратура услышала слова нашего президента – «не кошмарить» бизнес? Зато бизнес кошмарит нас.