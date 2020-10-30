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Московский листок

Вечерние вести от Московского транспорта. Фейк или не фейк?

Опубликовано 30.10.2020 автором в разделе комментариев 2

москва выборы собянин
Вечерние вести от Московского транспорта. Фейк или не фейк?

Пришла только что смс-ка, которая страшно удивила. Мой Московский транспорт – так и написали: Ваш Московский транспорт - сообщил дословно:

«До 29 ноября продлены ограничения на проезд по социальным картам для горожан старше 65 лет. Пожалуйста, оставайтесь дома».

И подпись: Ваш Московский транспорт».

В приложении к сообщению мой Московский транспорт, дай ему еще многих лет жизни, добавил, что ограничения продлены для моего же блага. Причем под ограничениями, а это по-русски не запрет, так как можно покупать проездные билеты в метро и на электробусы с автобусами и езжай куда хочешь, следует понимать также частичную замену проезда в общественном транспорте на бесплатный проезд в такси. Для этого мэр Москвы ввел квоты на бесплатный проезд в такси для 65+ по социальным картам. Машины к подъезду можно вызывать не чаще двух раз в сутки через Интернет и по телефону.

Прочитав про бесплатные квоты для пенсионеров на проезд в такси, и убедившись, что сегодня не 1 апреля, я обратил внимание на новую организацию под названием Ваш Московский транспорт. Это не известное мне имя собственное, причем аж с двумя именами, вызвало у меня сомнения в достоверности полученного сообщения.

А вы как думаете, это фейк или правда? Теперь буду всю ночь думать: со мной в дурачка сыграли, так как по телевизору про это молчат - только нос показали, или утром я действительно смогу заказать бесплатное такси и выразить признательность дорогому мэру Москвы за трогательную заботу о пенсионерах?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Рафик Кулиев написал 30.10.2020 10:35
Даже если это розыгрыш, в нем прямое указание на то, что идет постепенная отмена бесплатного проезда на общественном транспорте для пенсионеров. Каждый должен копить на пенсию сам, сказал Силуанов.
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(без названия)
включим же мозги написал 30.10.2020 10:11
Уважаемый автор, думаю, что Ваши друзья или знакомые и являются авторами такого розыгрыша.(Неужели сурьезно можно поверить, что аж дважды в сутки можно бесплатно пользоваться такси)
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