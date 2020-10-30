Михаил Делягин: "Солженицын: Большая игра ХХ века"

Александр Исаевич Солженицын - культовая фигура современной российской государственности. В его честь переименована Большая Коммунистическая улица в Москве (до 1919 года Большая Алексеевская), памятник ему открывал президент РФ В.В.Путин, главная книга его жизни - "Архипелаг ГУЛаг" - в обязательно порядке изучается детьми в средней школе. 2018 год в честь его столетия был объявлен в нашей стране "годом Солженицына".

Целый ряд ключевых идеологем Солженицына вбиты в нас настолько прочно, что стали неотъемлемой частью коллективного сознания и самой идентичности современного российского общества. Подписываемся на исчерпывающую книгу А.В.Островского "Солженицын. Прощание с мифом": прямо здесь, прямо сейчас! https://boomstarter.ru/projects/510042/182432

Поэтому углубленное изучение давно забытой фигуры Солженицына, его наследия и его жизни представляется необходимым: в определенной степени это изучение и самих себя, нашей собственной культуры и специфики мировосприятия.