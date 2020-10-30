Выбор Ефремова

Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор.

Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию). В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах (на фото), они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии.

Конечно, ему придется работать, выполнять ту работу, которую ему определит руководство СИЗО. Практически 100% работающих в хозотряде освобождаются по УДО, то есть выходят ранее срока. Я думаю, и Ефремов выйдет раньше.

Как я уже писала, в СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Так что Ефремов, действительно, сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получиться, создать тюремный театр.