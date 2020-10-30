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Московский листок

Михаил Делягин: "Набиуллина провела зачистку банковской системы страны под видом санации"

Опубликовано 30.10.2020 в разделе комментариев 0

экономика цб делягин сбер
Михаил Делягин: "Набиуллина провела зачистку банковской системы страны под видом санации"

Экономист Михаил Делягин объяснил, как ЦБ помогает Сберу: глава регулятора Эльвира Набиуллина "проводит зачистки" банковской системы под видом санации, отнимая кредитные организации и переводя их в статус государственных. 

Государство является основным бенефициаром финансовых групп в России: на него приходится 76% активов и 74% капитала участников рейтинга 100 крупнейших финансовых групп. 

Крупнейшей финансовой группой в России с активами в 30 триллионов рублей стала группа Сбербанка, второе и третье места, как и в рейтинге крупнейших банков, занимают группы ВТБ и Газпромбанка. 

Банки обладают наиболее диверсифицированными группами: представительство практически во всех сегментах рынка есть у Сбербанка и ВТБ, а также у принадлежащей Центробанку финансовой корпорации "Открытие". 

Рейтинг оценил Михаил Делягин. На его взгляд, список не вызывает удивления, как и то, сколь мало частных кредитных организаций в топ-10 как по финансовым группам, так и по отдельным банкам: в десятку первого рейтинга добавилась лишь группа "Райффайзен", второго - "Альфа" и "Московский кредитный банк". 

- Это отражение достаточно старого явления. Явления, связанного с тем, что Набиуллина провела зачистку банковской системы страны под видом банковской санации и значительное количество частных банков было ликвидировано. При этом слишком крупные частные банки, которые уничтожались, становились государственными. В результате произошло огосударствление банковской системы, что мы сейчас и наблюдаем.



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