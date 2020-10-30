Зеленский пошел по стопам Ельцина-1993

Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», который предусматривает прекращение полномочий всех действующих судей Конституционного суда.

Повод - недавнее решение суда о признании некоторых норм закона «О предотвращении коррупции» неконституционными. 27 октября Конституционный суд Украины по представлению 47 депутатов Рады признал несоответствующим конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В их числе — норма о необходимости публиковать электронные декларации для их проверки. Судьи признали неконституционной уголовную ст. 366-1, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. По их мнению, это наказание является чрезмерным.

В пояснении к законопроекту отмечается, что нужно обеспечить «сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества», принципа верховенства права, устранить угрозу национальной безопасности.

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Какая там угроза нацбезопасности исходит от конституционного суда? Впрочем, над Ельциным до октября 1993 года тоже посмеивались: гарант прыгал с моста, много и основательно бухал, нес околесицу - многим даже нравилось.

Но все же разогнать Конституционный суд РФ Ельцин не решился - у него не было на это никаких конституционных полномочий, и он ограничился только Советами. Тут у него тоже полномочий не было, но были танки... У Зеленского тоже есть танки, но не вполне ясно, насколько они именно его...

Да и разгонять Верховный совет УССР, имея в нем большинство, как-то было бы странно. А разогнать кого-нибудь нужно, в этом логика процесса: от Наполеончика на сцене к реальному императору французовукраинцев.

Украина испытывает реальный кризис государственности, и избрание Зеленского, в частности - это отражение кризиса в отношениях государства и народа.

Для Зеленского, который не смог выполнить ни одного из своих предвыборных обещаний, и уже переобулся из миротворца в подходящего по случаю воинственного карлика, переучредить государство "под себя" - это вполне выход, и это напоминает того же Ельцина, который, не став ложиться на рельсы, ликвидировал РСФСР. Россия перестала быть республикой и превратилась в принципат. Еще не империя, но уже совсем не демократия.

А чем это не подходит для Украины, уже сильно наевшейся свободы и желающей к столу чего-нибудь более существенного - сала, горилки и прочего?

Однако все же отвественность за конституционный переворот он все же решил разделить с парламентом, который прекрасно понимает, что, проголосовав "за" отменяет конституционные основы собственного существования. Завтра же, опираясь на послушный ему новый костав конституционного суда, Зеленский объявит, что "пережиток коммунизма" в виде Верховного совета Украине не нужен, ей нужен, согласно евроатлантическому выбору, двухпалатный парламент - сейм, конгресс, народное собрание... Неважно.

Буржуазная демократия - штука дорогая и хлопотная, игрушка для богатых стран. А Украина страна нищая, ей желательна буржуазная диктатура. Ну, яка держава, такой и диктатор...

А.Б.