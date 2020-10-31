Европейской цивилизации пора заканчивать с уроками гуманизма для варваров

Нет на свете религиозных святынь, за карикатуры на которые оправдано было бы отрезать людям головы. Когда фанатик хватается за нож и совершает злодейское убийство во имя какого угодно бога, как дважды за неделю произошло во Франции, то здесь нет никакого противостояния цивилизаций, нет никакого столкновения культур. Дикие существа, готовые отнимать человеческие жизни за якобы оскорблённые чувства верующих, имеют настолько примитивный уровень развития, что в полной мере отвечают образу «обезьяны с гранатой». Это представители варварства, не имеющие отношения к цивилизации и культуре.

Европейцы к 21-му веку достигли духовных высот, при которых эмпатия, милосердие, толерантность, уважение, достоинство стали широко распространёнными явлениями. В Европе стало комфортно и покойно жить, и сюда устремились те, кому по каким-либо причинам приходилось несладко на родине. Сюда бежали от политических преследований, войн, нищеты, несвободы. Добрая старушка Европа принимала мигрантов партию за партией, до поры переваривая и надеясь если не на всеобщую благодарность, то на принятие непрошеными гостями установленных правил развитого общества.

Она ошиблась. Это светского гуманиста нельзя обидеть карикатурой на Вселенную. Ньютон, которого часто изображают под яблоней, лишь посмеялся бы над картинкой с падающим на него в силу всемирного тяготения яблоком. А варвары за улыбку отрезают голову. Пусть в заповеди написано «Не убий», что им эти заповеди?

Варвары не способны воспринимать добро и научное знание, юмор и правила приличия. Для них существуют исключительно их низменные потребности — физиологические, в доминировании, причинении страданий другим и т.п., которые они защищают рычанием и раздуванием щёк, клыками и когтями, ножами и бомбами, а также ядами, в том числе ядами протухших в веках «духовных скреп». Прикрываясь традициями предков, они ревностно уничтожают ростки всего живого и прогрессивного. Но самое страшное, когда варвары облекают своё человеконенавистничество в религиозные одёжи. Тогда они, помолившись, в зависимости от степени агрессивности либо раздают «двушечки» ниспровергателям устоев, либо калечат и убивают, в том числе тех, кто дал им приют в своём доме.

Европейцам, привыкшим к безопасности, взаимопомощи и сочувствию, а теперь вынужденных в страхе озираться по сторонам, придётся менять взгляды на жизнь. К сожалению, значительная часть человечества, воспитанная за пределами Старого Света, понимает единственный язык силы, принимая культуру, мягкость, тактичность за слабость. Президент Макрон обещает «беспощадный ответ». Вероятно, европейцам придётся теперь направлять научно-техническое превосходство на усмирение обезумевших варваров. Фанатики (и, к сожалению, заодно нормальные люди) будут выдворены восвояси поближе к идолам и богам в обстановку, где потенциальным головорезам придётся заниматься исключительно сохранением собственной задницы.

Наверняка в Европе произойдёт усиление изоляционистских тенденций, укрепление националистических движений. Европейское общество уже не сможет активно помогать тем, кто преследуем диктаторскими режимами, и многие прекрасные люди погибнут в их ядовитой атмосфере. В условиях безальтернативного буржуазного развития человечества иного, пожалуй, не дано.

В мировой истории лишь Советский Союз сумел ненадолго освободить народы из плена религиозного и национального фанатизма, позволив им жить в мире и дружбе несколько десятилетий. Идея социального равенства и общего дома, как показал исторический опыт, успешно преодолевала невежество и суеверия, тем самым выбивая нож из рук убийцы. Кстати, она в этом положительно влияла как на Европу, так и на остальной мир. С крахом социалистической системы такая возможность была уничтожена. Спрут человеконенавистнических идеологий и мракобесия с тех пор беспрепятственно захватывает планету.