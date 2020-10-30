В Москве после переговоров с "хозяевами" задержан профсоюзный активист

Прошедшее 9 июля у офиса MAIL.ru Groop в Москве собрание бастующих курьеров Delivery Club, а так же акции солидарности в Екатеринбурге, Магнитогорске и Санкт-Петербурге, дали свой результат. Независимый Профсоюз "КУРЬЕР" выдвинул компании требования о погашении задолженности по заработной плате за два месяца, немедленном восстановлении всех незаконно уволенных сотрудников, заключении постоянных трудовых договоров вместо договоров об оказании услуг, отмене принудительного перехода на самозанятость и незаконных штрафов. Благодаря коллективным действиям, а так же массовой огласке события в СМИ, задолженность была выплачена.

Однако, "эффективные менеджеры" Delivery Club, решили, что "на этом хватит". Незаконная система штрафов так и не была отменена, в результате чего сегодня на 15:00 было заявлено еще одно собрание у офиса Mail.ru Groop, а так же приостановка работ с 30 октября по 1 ноября. На собрание был приглашен первый заместитель генерального директора компании Владимир Габриелян и руководство DC. Профсоюз заявил требования об отмене незаконной системы штрафов и аннулирования вычетов за октябрь, а так же заключении постоянных трудовых договоров.

Вечером профсоюзный активист Саид Шамхалов был задержан и доставлен в ОВД "Хорошевское" (адрес Хорошевское шоссе, 40). От официального пояснения причин представители дежурной части ОВД отказываются (цитируем дословно: "Мы не даем комментарии по телефону").

Однако, вполне возможно, что доблестные паладины из органов правопорядка в итоге прояснят ситуацию, если левое, журналистское и профсоюзное сообщество проявят настойчивость. Связаться с ОВД "Хорошевское" можно по телефонам: +7-495-601-05-94 и +7-495-601-05-95. Требуйте от полицейских объяснений относительно этого задержания.

Мы призываем всех сознательных трудящихся проявить максимальную солидарность и поддержать задержанного. Если мы будем и дальше терпеть и позволять подобные действия, то завтра на вашего председателя боевой первички и вовсе повесят какое-нибудь на коленке состряпанное липовое уголовное дело (за примерами далеко ходить не надо - достаточно посмотреть на соседний Казахстан). И в итоге мы все и вовсе окажемся в "России, которую мы потеряли", в которой до 1905 года профсоюзы вообще были законодательно запрещены.