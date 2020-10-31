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Московский листок

Скоропалительная декоммунизация в Тарусе

Опубликовано 31.10.2020 в разделе комментариев 0

Почему маленькая Таруса с её 9-ю тысячами жителей оказалась в фокусе внимания всей страны? Сами ли тарусские депутаты придумали переименовать 16 улиц или им кто-то подсказал? За чей счёт весь этот банкет? Что это было — нарушение закона, плевок в глаза жителям, стремление выслужиться перед высоким заказчиком или стремление сохранить историческую память? Какова реакция жителей Тарусы? Что показали результаты опроса, проведенного нами на тарусских улицах? Кто заллатит за «декоммунизацию» — Кремль или прислуживающие ему мешки с деньгами? Почему «кавалерийский налёт» новой Чёрной Сотни на маленький город так напоминает ленинопад и варварство, с которого начался украинский контрреволюционный майдан?



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Скоропалительная декоммунизация в Тарусе
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