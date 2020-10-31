Президент как функция

На днях часть депутатов Госдумы встречалась с членами правительства. Встреча была интересная но бесперспективная. Мне понравилось заявление лидера ЛДПР В.Жириновского. "Силовые структуры саботируют президента и подрывают авторитет власти. Полиции, Следственному комитету, прокуратуре никто не верит, Звоню Колокольцеву, Бастрыкину, пишу, но они ничего не делают по указанию президента". К чему бы этот, надо сказать, очень смелый монолог? Боится, что на выборах 2021 года ЛДПР может обнулиться и не попасть в думу? А кто назначал Колокольцева, Бастрыкина? В министры он пришёл в звании подполковника. Прошёл путь в бандитской стране до генерала полиции, что соответствует генералу армии. Звезда-то у него большая и вдруг не подчиняется президенту. Что - то Жириновский переборщил.

Колокольцев по указанию президента разгонит любую демонстрацию. Не для красоты президент присваивал ему звёзды. И Басрыкин полностью зависим от президента. Владимир Вольфович, помните как Бастрыкин возил в лесок журналиста, который ему не понравился для воспитательных бесед. Его надо было снимать, однако президент своих не сдаёт. Более того на одном итоговом совещании президент сказал, что его следователи возбудили что - то около 2 - х миллионов уголовных дел по коммерческим делам, около 160 тысяч переписали собственность на себя, на родственников и закрыли дела. Надо было сажать следователей и самого руководителя, однако ни того, ни другого не свершилось. Так что он обязан президенту до гроба. Это они вам, Владимир Вольфович, не подчиняются, а президенту с одного слова. В противном случае президент в любое время может их отстранить от исполнения своих обязанностей. И в конце концов пустить по миру. Неограниченная власть тем боле после принятия поправок позволяет делать и не такие выходки.

Кризис есть, кризиса нет для президента не играет роли. В любых экономических ситуаций он живёт и действует по своим меркам. Например, недавно присвоил чин действительного государственного советника РФ первого класса руководителю налоговой службы Даниилу Егорову и ещё нескольким клеркам. Самый раз в кризисный год. Сколько лет Егоров возглавляет налоговую службу? Года нет и вот пожалуйста новые погоны. Не забыл и клерков повысить. Если внимательно оценить действия президента, то он и после 2024 года не собирается уходить на покой. Появляется новый чиновник и он его задабривает наградами за счёт народа. Повышение чина влечёт увеличение зарплаты. Например, Силуанов обирает армию, полицию, но о своей зарплате ни слова. Почему его никто не спросит на каком основании он получает миллион семьсот тысяч рублей в месяц в сто раз больше чем рабочий? Президент об этом не знает? Знает и не обращает внимание потому что Силуанов и его родственники и друзья будут стоять за президента горой. Народом заработанные средства расходуются без всякого контроля на чиновников, не забывает президент и о себе.

О Зюганове писать не буду. Он скурвился с 1996 года и лёг под Путина на лопатки за то, что в нищей стране позволил ему и чиновникам жить как при коммунизме, хотя потребности Зюганова не имеют предела и при коммунизме он так бы не жил.

И вот появляется новая партия ВКП(б). Лидер партии З.П.Смирнова начинает повторять создание партии большевиков по Ленинским принципам. Сама находится за границей так как в России её ждёт сперва Золотов, а потом суд. Мне понравился её комментарий по заседанию клуба Валдай, на котором по видеосвязи выступил наш президент. "Борьба с угрозой коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство". Не осознавая и не зная что происходит в стране называет России при его правлении дееспособным государством, в котором увольняются медики сотнями. В Ростове уволилась министр. Погибло 13 человек, заражённых вирусом, по причине перебоя с подачей кислорода. Ну это вообще ни в одни ворота не лезет. Я десятки раз писал и напишу ещё раз. Президент живёт совершенно в другой стране и не интересуется собственными проблемами. Он думает, что живёт в развитой стране и критических проблем не случится. Однако вся страна в кризисе не только в медицине, но и в других областях. Например, в науке, в образовании, в социальной сфере. Есть проблемы даже в армии. В стране есть блогеры, которые могут выйти на компьютер президента? Если таковые есть ознакомьте его с положением с проблемой коронавируса в Омске, Барнауле, Ростове на Дону, Алтае, Пензе и других городах. Спросите его, когда он перестанет лгать народу?

Владимир Владимирович бессменный президент, но кроме этого он и врач, хозяйственник. Поручил выделить 5 миллиардов рублей регионам для борьбы с коронавирусом. А где министр здравоохранения, премьер? Может их всех сократить и тогда бюджет пополнится миллиардами, ведь у них зарплата измеряется миллионами, а работают на копейки.

С.Клашников депутат думы предложил новую систему начисления пенсий по разрядам. Всего их будет если примут 10. Что это за разряды пока информации нет. Однако депутатам будут начислять пенсию по десятому разряду, а рабам по первому. Не будет же человек не работавший на производстве ни одного дня заботится о простом работяге, за счёт которого имеет несколько квартир, домиков, земельных участков. Пенсионную систему придуманную нынешней властью отменить и не надо изобретать велосипед. Вернуться к системе, которая работала в Союзе.

Президент много раз говорил, что перед законом все равны. Давайте начислять пенсии чиновникам, депутатам, судьям, ворам точно так как начисляют рабочим, низовым бюджетникам. Российская власть с принятием бандитски - воровского капитализма никогда не соблюдала Конституцию, а мы 30 лет не обращаем на это никакого внимания. Кто виноват? Мы сами, тем более не исполняем некоторые статьи Конституции РФ. Вот поэтому власть избирает президента, депутатов всех уровней, назначает министров, судей, руководителей комитетов по своему усмотрению. Так будет всегда если мы не хотим принимать участие в управлении страной. И это подтверждает сам президент. Однажды женщина задала вопрос президенту. Не знаю правда это или нет? Хотелось бы что это правда. "Когда вы уже уйдёте на пенсию. Почему так долго на посту?" Ответ президента подтверждает, что народ не хочет управлять страной и все права передал молча президенту. Так вот его ответ "Я обычный человек, как и вы и сответственно не вечный. Уйду с поста я тогда когда вы это сами решите. Ведь решаете быть мне президентом или не быть, только вы". Вот, уважаемые граждане страны, вы сами не хотите, чтобы президент ушёл. Сидите дома и задница уже в кресло не помещается, однако на выборы не ходите. Вы молча, ничего не делаете позволяете другим голосовать за действующего главу государства и он очевидно за это вас благодарит повышением пенсионного возраста и нищенской зарплатой. Сидите и дальше, и не только при выборе президента, но и депутатов думы. Теперь они разделят вас нас 10 групп и будем получать пенсию если доживём по первому разряду. Думаю, что первый разряд будет равен прожиточному митингу. На ЖКХ и минимум продуктов питания хватит, а на лекарства, тем более они дорожают придётся занимать, а отдавать нечем. Вот такую нам кабалу обещает нынешняя власть.

Вот что пишет про власть Л.Храпылина - профессор медицины и участница общественных организаций при президенте. "Внимание к людям с другими нарушениями здоровья во многих случаях стало не то что незначительным, а по сути нулевым". В некоторых регионах вообще не принимают больных с другими болезнями. Закрыты целые отделения, которые отдали под больных коронавирусом. Даже не принимают онкобольных и не заказывают лекарств. Некому этим заниматься, не хватает врачей и нет средств. Которые расходуются на пандемию вируса. Поэтому президент выделяет 5 миллиардов. Пока они дойдут и дойдут ли вообще рак на горе свиснет. А деньги нужны сейчас. И не забывайте о предстоящих выборах в думу. От них зависит будем мы жить, либо вымирать. Вот такова функция президента.