Бульбенфюрер объявляет войну

«Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — приводит слова Лукашенко БелТА.

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», — добавил диктатор.

«Идет война. Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха. И моя работа состоит прежде всего в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что твоя жизнь зависит от того, насколько ты быстро выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все еще пытаешься их уговорить», — заявил министр внутренних дел Караев.

Но тут уж Лукашенко уволил не в меру воинственного министра, сообщается в Telegram-канале «Пул первого». Государственное агентство БелТА пишет, что Караев назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области.

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Ну ладно, война. Пленных не берут. Отрубают руки - не головы же, чать не Франция какая...

А с кем война? С кем воюет полубезумный "бульбенфюрер" и его деревянные солдаты? Может, на Беларусь напали поляки, литовцы, американский империализм какой-нибудь... Нет, на горизонте не видать никакой вражеской армии. Да и воюет министр внутренних дел - значит, враг внутренний. Белорусы, граждане, по всему видать, что большинство. Да еще подпитанное отсутствием страха. Стоять, бояться, суки!

Страх потеряли. Вот восстановлением страха и занимается сейчас "вся королевская рать". Загоняют народ Белоруссии под шконку. Засовывают ему в жопу полицейскую дубинку. Ставят раком - народ...

Это у них война такая. Наверно, есть и герои этой войны. У кого самая обосранная дубинка.

А.Б.