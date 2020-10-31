Бульбенфюрер объявляет войну

«Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — приводит слова Лукашенко БелТА.
«Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», — добавил диктатор.
«Идет война. Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха. И моя работа состоит прежде всего в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что твоя жизнь зависит от того, насколько ты быстро выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все еще пытаешься их уговорить», — заявил министр внутренних дел Караев.
Но тут уж Лукашенко уволил не в меру воинственного министра, сообщается в Telegram-канале «Пул первого». Государственное агентство БелТА пишет, что Караев назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области.
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Ну ладно, война. Пленных не берут. Отрубают руки - не головы же, чать не Франция какая...
А с кем война? С кем воюет полубезумный "бульбенфюрер" и его деревянные солдаты? Может, на Беларусь напали поляки, литовцы, американский империализм какой-нибудь... Нет, на горизонте не видать никакой вражеской армии. Да и воюет министр внутренних дел - значит, враг внутренний. Белорусы, граждане, по всему видать, что большинство. Да еще подпитанное отсутствием страха. Стоять, бояться, суки!
Страх потеряли. Вот восстановлением страха и занимается сейчас "вся королевская рать". Загоняют народ Белоруссии под шконку. Засовывают ему в жопу полицейскую дубинку. Ставят раком - народ...
Это у них война такая. Наверно, есть и герои этой войны. У кого самая обосранная дубинка.
А.Б.
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Никто написал 31.10.2020 03:17
Я старательно читаю и анализирую все Ваши статьи, которые меня интересуют. Не было там нигде Вашего видения будущего Белоруссии. Хотя и не было в этих статьях предложения к Лукашенко лечь под Путина на его условиях. Ну, это понятно, почему. Вам ведь тоже не хочется выглядеть откровенным дерьмом на страницах этого условно прокоммунистического сайта. Поэтому задача - просто попытаться уничтожить Лукашенко. А что потом, Вам без разницы. Вам не за это платят.
Я все-таки считаю, что Вам платят.
Мне Лукашенко по ряду причин тоже не нравится. Долго рассказывать. Ну, например: состоялась демонстрация сторонников Лукашенко. А кто это такие? Кто их собрал на нужной площади в нужное время? Кто организаторы? Где вообще хоть какая-нибудь партия имени Лукашенко? Где, наконец, Коммунистическая партия Белоруссии? Ни разу про нее не слышал. Хотя, если это такая же партия, как зюгановская, то лучше уж без нее. Лучше со своими титушками.
Но я вынужден его защищать. Потому что так я защищаю Белоруссию.
Как только господин Баранов с утра отсидится на горшке, этот мой комментарий будет удален. Надеюсь, он там подольше просидит.
А слабо не удалять, а ответить? Насчет будущего Белоруссии без Лукашенко? Ваше видение, господин Баранов?
Жду ответа, как соловей лета.
Никто. Он же Алекс Ватник.
!!!!-VOTVAMTOTBOG!&&& написал 31.10.2020 01:59
А с кем война? С кем воюет полубезумный "бульбенфюрер" и его деревянные солдаты? Может, на Беларусь напали поляки, литовцы, американский империализм какой-нибудь... Нет, на горизонте не видать никакой вражеской армии. "
- Б-ля! То всем же известно, что таки "протесты" были задуманы и таки запущены ДО выборов! Таки были они честными-нечестными -в белорусской печке кочегарят подляки и приб-ляндистанские таки фашисты и гав-носоюз! То таки понятно, что троцкистам надо фашню поддержать - то таки да-аа?
Любовь написал 31.10.2020 01:31
Sigmund F. написал 31.10.2020 01:07
комарик-фонарик написал 31.10.2020 00:58