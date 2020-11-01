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Московский листок

Вымораживают из дома. Задерживают на площади

Опубликовано 01.11.2020 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Вымораживают из дома. Задерживают на площади

31 октября в 14-40 на Красной площади был задержан работник оборонного завода "Салют" Георгий Харченко. Нежелательный элемент, посмевший развернуть на площади листок бумаги, был доставлен в ОВД Китай–город.

Во время прошлого пикета (24 октября) Харченко обвинили в нарушении коронавирусного режима. Сейчас до кого-то дошло, что это уже слишком смешно, и Харченко отпустили без составления протокола.

Напоминаем, причиной протеста стало выселение из жилья (д. 9 по 9-й улице Соколиной горы, бывшее общежитие авиамоторного завода Салют, переданное на баланс города). Как мы уже писали, семья Харченко была выселена, несмотря на то, что есть решение о выселении только отца (Георгия Харченко). Сын (Данил Харченко) в судебное решение о выселении не был внесён, но приставов это не остановило.

Впрочем, натравливание приставов – не единственный способ выселения людей из жилья. 30 октября в доме отключили свет. После того, как жильцы начали звонить в управу – свет включили. Причём, людям говорили, что свет никто не выключал, просто произошло замыкание. А два часа спустя в дом приехала команда работников отключать холодную воду (горячая вода и отопление были отключены ещё раньше в октябре 2020 г.) И ночью с 30 на 31 октября холодную воду отключили окончательно. Зато дали отопление. Причём, выборочно. Недостаточно для нормального обогрева дома, но достаточно для того, чтобы снова спровоцировать потоп с эпицентром в 296 квартире.

Напоминаем, жильцы из этой квартиры были переселены. Затем работники муниципальных служб сняли батарею, поставили заглушку, но как-то случайно не очень хорошо. Раньше горячая вода текла, теперь просто стала бить ключом. А дом старый. Перекрытия деревянные. Их постоянная обработка горячей водой может привести к обрушению этажей.

«…Наш дом отключили преднамеренно от отопления, горячей и холодной воды, под предлогом того, что он расселён и юридически свободен. Но это — ЛОЖЬ!!! В доме живут несколько семей, заселённых администрацией завода «Салют». Мы обращались в управляющую компанию "Жилищник Соколиная Гора", в Управу района Соколиная Гора, Департамент городского имущества, жилищную инспекцию. Результатов никаких. Над нами просто издеваются! Среди нас есть жильцы в возрасте более 80 лет. Эти люди уже переболели воспалением лёгких. В 21 веке, в Москве мы находимся на грани смерти от холода», - комментируют ситуацию жильцы.

Отметим, что после визитов жильцов в управу и прокуратуру в доме воду и тепло давали, а потом выключали обратно.

Вопрос жильцов данного общежития был поднят депутатом Михаилом Тимоновым на Мосгордуме:

«… Мэр Москвы Собянин поручил рассмотреть жилищные вопросы иногородних граждан, вселённых в дом по письменному разрешению администрации «Салют», без надлежащего оформления и регистрации по месту жительства. Во исполнение этого поручения Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы подобрал и предлагал сотрудникам предприятия однокомнатные квартиры на праве соцнайма…

...Исходя из конституционных принципов юридического равенства и поддержания доверия граждан к действиям государства, принятое правительством Москвы в 13-м году решение, должно быть исполнено в отношении всех жильцов этого дома, без исключения. Распоряжением правительства Москвы от 5 июня 2019 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Что требует принятия неотложных мер по расселению оставшихся в доме жильцов. Прошу сообщить о принимаемых мерах!»

Данный вопрос был поставлен перед ДГИ (департаментом городского имущества). Ждем ответа.



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