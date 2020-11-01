Ковид-идиотизм. Чего вы боитесь?

Повторю, с 12-13 октября (судя по подъёму температуры) заболел пневмонией, да и сейчас продолжаю выздоравливать от воспаления лёгких, которое врачами считается «злым ковидом».

Лечили мою пневмонию через жопу

Поскольку понимающих очень мало, то, напоминаю, решил давать мысли об увиденном отдельно – короткими заметками. Может хоть так будет понятно?

Итак, пока оставляю в стороне, как выглядит медицина и всё прочее, а начну чуть ли не с итоговой мысли - как много смертей несёт за собой этот COVID-19?

Понятно, что дутая статистика и вопли прессы – это одно, но ведь я был внутри этого «смертельного монстра» - как этот ужас выглядит изнутри? Именно «выглядит»? Поскольку, понятное дело, к официальной статистике меня не допустили бы, посему я и не пробовал.

Итак, 20 октября «скорая помощь» (единственно встреченный мною вменяемый врач Руслан) привезла меня в приёмное отделение городской клинической больницы № 15 имени О.М. ФИЛАТОВА. Больница огромна, машины с больными прибывают непрерывно, из приёмного отделения уже в колясках возят на пресловутое КТ, берут мазки и анализы крови, короче, я ожидал более часа и за это время увидел минимум 50 человек страждущих, оформляющихся в эту больницу. Была одна какая-то ошарашенная девушка лет 25, лежавшая на каталке, а затем сидевшая в коляске с видом «что это со мною случилось, и куда это я попала?», а остальные – глубокие старики, в основном - старухи.

Подняли в отделение. В палате из двух секций на 6-х больных – глубокие старики. Причём, - тяжёлые. В моём боксе на троих один был в памперсах, оба были подключены к кислороду, лежали уже более 10 дней, но… Но оба явно выздоравливали! Хотя у обоих были тяжёлые сопутствующие болезни (у одного, по-моему, ещё и геморрой). Далее, 24 октября меня перевозят для кормления и остальным врачам больницы в отделение как бы лёгких больных – «редер», в данном случае «Редер Г». Там в уже просторной камере были 7 человек готовящихся к выписке. Один 40 лет, с 14 лет страдающий астмой, остальные – глубокие старики с кучей собственных болезней – от сахарного диабета до кишечной непроходимости. Все до этойвыписки «лечились» в этой больнице 5-6 дней.

25 октября меня выписывают – отделение выписки переполнено «выздоровевшими» - человек 70. Причём, человек 15 бабок всё ещё на колясках, поскольку дойти до машины у них проблема. И среди всех была одна девушка лет 30, остальные – глубокие старики, в основном, старухи. Это настолько бросается в глаза, что просто шарашишся – как будто попал не в больницу во время эпидемии, а в какой-то дом престарелых!

Разумеется, мне официально никто бы ничего не сказал, но поскольку больные, с которыми я общался, были в палатах не полностью в изоляции, то их ответ тоже кое-что значит. А ответ такой: в ходе их нахождения в больнице никто ничего не слышал о том, чтобы кто-то умер!

Блин! Грубо говоря, всем этим «жертвам ковида» по возрасту уже пора кричать: «Здравствуй кладбище!».

Но, никто не умер! Блин, да их и не лечат (о чём уже писал), но даже эти старики не умирают от страшной ковиды! Или далеко не все умирают.

Вот я своими глазами видел всех этих жертв пресловутой пандемии, можете расспросить врачей скорой помощи – они вам расскажут о том же – о том, что «жертвы ковиды» в своей массе это глубокие старики. То есть, если реально существуют причины эпидемии пневмонии, названной COVID-19, то они в какой-то мере опасны только для стариков!

И у меня вопрос к людям средних возрастов – а вы понимаете, что ваш страх перед ковидом, скажем, ваше натягивание на морды масок, должен быть основан не только на воплях тупых и продажных «журналистов» из ТВ, а на чем-то более существенном, и являющимся продуктом работы ваших мозгов? Ваших!

Ну вот попробуйте найти причины этого вашего страха от COVID-19? Что – кроме говна из телевидения таких причин нет?

Нет, причины для страха у вас есть. Причина вашего страха – ваша дебильность, поэтому вам и не видна причина того, почему вы боитесь ковиды.