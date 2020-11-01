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Московский листок

Мы опять не готовы к росту заболеваемости и смертности?

Опубликовано 01.11.2020 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Мы опять не готовы к росту заболеваемости и смертности?

За последние сутки в России количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 18 140, достигнув 1 618 116 человек. На самом деле это уже не очень информативный показатель - есть национальные особенности оценки тестов, есть сами тесты - где больше делают, там и цифры выше.

Сегодня, конечно, на первое место вышла смертность от инфекции.

У нас весной было мало смертных случаев, и мы даже возгордились. Сейчас у нас 28 тысяч погибших, что составляет 1,74%. Это немного, но по числу умерших мы пятые в Европе. Германия, Бельгия, Турция - почти в 3 раза меньше умерших. В Великобритании почти вдвое больше.

В общем, результаты неутешительные.

Министр Мантуров заявил, что в 22 регионах есть проблемы с кислородом. Все помнят еще гибель 13 пациентов ковидного госпиталя в течение одной ночи.

Реально все очень хорошо отгуляли лето, и никто не подготовился к осенней волне пандемии.  Почему система здравоохранения оказалась так очевидно не готова к ожидаемому осеннему подъемцу заболеваемости? Пресловутая "испанка" косила людей полтора года. Почему ковид должен был исчезнуть навсегда после летнего спада? Загадка...

А заболеваемость реально выросла, видно невооруженным глазом.

И все же, почему не готовы-то оказались?

А.Б.



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