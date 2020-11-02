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Московский листок

Два дня до главных выборов, и Трамп проигрывает

Опубликовано 02.11.2020 в разделе комментариев 0

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Два дня до главных выборов, и Трамп проигрывает

По состоянию на вечер 1 ноября свои голоса на президентских выборах в США уже отдали более 93 млн американцев. Больше всего избирателей проголосовало в Калифорнии (10,6 млн), Техасе (9,7 млн) и Флориде (8,7 млн). Количество бюллетеней, присланных избирателям по почте, составляет 59,1 млн. Лично проголосовали на участках 34 млн избирателей. 

По прогнозам социологов, в целом на президентских выборах могут проголосовать 150 млн американцев - почти 65% от общей численности населения страны.

Действующий президент США Дональд Трамп отстает от своего соперника Джо Байдена на восемь процентных пунктов, 44% вероятных избирателей поддерживают действующего президента США, 52% опрошенных готовы отдать свой голос за Байдена.

***

Сейчас, думаю, сидит у компьютера Путин и удивляется, глядя на Трампа: "Мужик, ты действующий глава государства, ты продавил досрочное голосование, на котором уже проголосовало больше, чем будет в день голосования. И ты отстаешь на 8 процентов? Мужик, ты что, свинью трахнул перед телекамерой или украл больше, чем было в бюджете страны?"

Правда, в прошлый раз за Хилари Клинтон тоже проголосовало больше, чем за Трампа, но за республиканцев оказалось больше выборщиков от штатов - система древняя, архаичная, как крепостное право, но ведь действует. И Трамп даже думал ее отменять - легче принять голосование по почте, чем упразднить такую замечательную систему выборщиков!

Но прошлые выборы уже сопровождались небывалыми протестами - Калифорния чуть не отделилась. И если опять победит Трамп, набрав меньше голсов, ряд штатов может не признать таких итогов. И тогда может произойти все, что угодно - от гражданской войны до образования новых государств на месте США. А может, и ничего не будет, кстати.

Но какие-то перемены в аамериканской политической системе должны произойти, и это касается не только самих Штатов, но и всего окружающего мира, сильно зависящего от стабильности в США. Ну и от доллара, конечно. Куда ж нам без баксов?..

А.Б.



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