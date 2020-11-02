Кроме новых штрафов - ничего

Грамотный у нас президент. Знает не только немецкий язык, но и английский. Он исключил введение "общенационального локдауна" в России". Но при этом не думает, что народ России закабалённый тридцатилетним бандитски - воровским капитализмом стал забывать свой родной язык. Говорить-то народу запрещено. Попробуй выйди на улицу в крупных городах и тебя тут же молодцы Золотова заставят замолчать. А кто придумал этого Золотова и его команду? Вот то - то и оно - то. Президент по поводу коронавируса, который всё больше распространяет своё влияние в России, говорит: "Исключить введение общенационального "локдауна" в России". Доживая я это слово слышу впервые. Хотя весь Запад и США отвернулись от России, однако президент поддерживает их язык, возможно думает, что когда то на него обратят внимание, а может даже пригласят в гости, хотя бы не официально. А можно было просто на русском языке сказать, что общенационального запрета на карантин не будет.

Наши чиновники по отношению народа не дремлют. Думают день и ночь как бы сделать так ,чтобы народ отстал от чиновников и жил самостоятельно, выплачивая налоги. Чиновники материальных ценностей не создают, а жить хотят и живут по королевски.

Президент, чиновники правительства, депутаты успели высказаться по поводу того как будем жить дальше. Очередь пришла высказать своё мнение чиновникам более низшего разряда. И вот пожалуйста чиновники ФОМС под руководством Е.Черняковой выдали на гора своё мнение по главному вопросу - финансирование медицинских учреждений страны. Бюджет медицины на 2021 год сокращён, хотя в связи со второй волной эпидемии он должен был быть значительно больше. Ответственный чиновник ОМС говорит: "Наделяя медицинские организации правом отказа в медицинской помощи пациентам, ФОМС преследует свои экономические цели. Денег ОМС на финансирование здравоохранения не хватает, а как отмечает глава Фонда, в любых ограниченных ресурсах должны быть правила их распределения и потребления". Сколько дармоедов работает в Фонде медицинского страхования? И они между прочим не бедствуют. Фонд состоит: Управление - 6 человек, Финансово - экономическое управление - 8 человек, Управление по формированию финансовых средств и статистической отчётности - 8 человек, Контрольно - ревизионное управление - 7 человек, Управление бухгалтерского учёта - 10 человек, Управление информационного обеспечения - 9 человек, Юридический отдел - 7 человек, Отдел кадров - 6 человек, Канцелярия - 11 человек, Административно - хозяйственный отдел - от 11 человек до 15, Отдел информационной безопасности - 4 человека. Вот они дармоеды на шее у народа. Сколько средств фонда уходит на их содержание найти не удалось. Более того в этом фонде страшная коррупция и есть даже посадки и всё это на деньги народа. В Союзе не было такого фонда и все люди получали медицинскую помощь. Конечно без проблем не обходились, но такого бардака как сейчас советский человек не испытывал. Статья 41 Конституции РФ гласит: " Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно. Значит руководители этого фонда выше Конституции раз они разрешают не оказывать пациентам медицинской помощи. Ссылаются на то, что не хватает финансирования. А может они лгут? Кто проверит? Пациент не будет проверять, ему не до этого. Он просто будет вынужден искать платную клинику. Вот к этому и ведёт наша власть нищий народ. Скворцова ведь предлагала полностью перейти на платную медицину. Сократить армию дармоедов и коррупционеров, и денег хватит, чтобы не футболить пациентов.

Откуда же власть берёт таких руководителей и награждает их миллионными зарплатами? На днях отличился министр финансов. Толи с отчётом пришёл в думу, толи с предложениями? Цитата. "Когда получая и зарплату, и пенсию вы говорите: давайте ещё и пенсию индексировать. Наверное это не совсем справедливо". Он возможно забыл или не знал и не думал по предложенному вопросу, что работающий пенсионер заработал пенсию и вынужден работать ещё так как его пенсия и зарплата меньше вашей в сто раз. Однако организмы наши одинаковы и просят качественного питания, не забывая о налогах, ценах особенно на лекарства, а тут ещё навязалась пандемия. Вы думали над тем, как живёт этот пенсионер? Они получают компенсацию за инфляцию. А это примерно 500 - 600 рублей и вы пришли в думу обсуждать нищенскую добавку, которую съедает инфляция. Пенсионер от этого ничего не получает. Антон, вы вообще в своём уме? Решили как можно быстрее избавляться от стариков? Какая же мама могла родить такого монстра? Народ не трогает чиновников, а сам потихоньку вымирает. А что же будет дальше? Так и будем молча вымирать? Позволяя чиновникам делать с народом всё что они хотят. У народа появляются такие мысли, что власть может сократить пенсии и даже на какое - то время отменить. Видите какая вера у нашего народа к чиновникам и президенту? А средняя продолжительность жизни мужиков в России не превышает пенсионный возраст. Дожил и в ящик.

Есть пословица на Руси. "Чем дальше в лес тем больше дров". Сейчас настало время сочинить другую пословицу. "Чем дольше существует бандитски - воровской капитализм, тем больше появляется идиотов". Один очень "умный" человек пишет: "Те кто критикуют президента и правительство являются предателями и врагами государства". Вот мы с 1984 года не критиковали президента и правительство и получили власть, которая разрушила экономику государства и сделала народ нищим, а сами превратились в миллиардеров. Более того Союз сдерживал государства способные на агрессию по отношению к другим. Сейчас весь мир погружается в хаос и никто не может предсказать, что будет дальше. И весь этот хаос идёт на Россию. Западу и НАТО осталось только договориться о совместных действиях и Россия может исчезнуть. Вот такие придурки скажут, что у нас есть ядерное оружие и мы можем себя защитить. В войне ядерное оружие никого не защитит, оно уничтожит всех и сильных, и слабых, и тех кто нападёт первым. Жизнь может прекратиться. Мне наплевать на Запад и НАТО, Союз мог сохранить не только себя но и весь мир, а что сейчас? А министр финансов предлагает сократить численность армии, повысить срок службы и урезать пенсии военным. И что по этому поводу думает, читатель? Основная масса населения настолько отошла от политики правительства и даже Кремля, что предатели стали не бояться народного недовольства открыто пытаются уничтожить Россию. Цены, тарифы, налоги, штрафы вышли из под контроля государства, хотя и раньше кроме разговора никакого контроля не было, всё это приближает народ на постоянную прописку а "сильный" премьер оказался бессильным. Читатель, скажите что -нибудь изменилось за то время пока он руководит правительством в пользу народа? Кроме новых штрафов ничего. А он и не может ничего предпринять для резкого экономического подъёма. Денег нет, они все за бугром и поток не ослабевает. Значительную часть растаскивают чиновники под крылом государства, назначая себе миллионные зарплаты и премиальные, хотя премии выплачивать не за что. Но чиновники живут в другой стране и у них бюджет особый. А президент систематически награждает различных чиновников особенно тех кто только что назначен на высокую должность. Как живёт народ никого не интересует, а мы сами не хотим показать президенту и правительству свои проблемы.

Сегодня нашёл в интернете информацию о том, что в стране строится 18 крупных заводов. Как же так никто не знает о мощном строительстве. Никак не могу сообразить, почему власть и СМИ молчат? Наоборот надо успокаивать людей, страна строится и жизнь народа может улучшаться. И пришёл к такому выводу. Да, предприятия огромные , некоторые уже построены и работают, но не афишируются потому что ждут президента на открытие. Оказывается строятся в основном на инвестиции и иностранными рабочими. Они строятся не для нас, а для инвесторов, поэтому о них и нет информации. И все предприятия по переработке сырья - народного достояния. Разве это не предательство? Почему пресса молчит о строительстве? И Зюганов критикует власть, но об этих заводах ни слова. Например, Амурский ГХК, Баимский ГОК, Олефиноый комплекс ЭП - 600, Удоканский ГМК и другие. Всего, как уже упоминал, 18 крупных предприятий.

Новый президент США, заняв овальный кабинет, стал возвращать предприятия, которые бывшими президентами были выведены в другие страны. Теперь подобная практика у нас с той разницей, что в России иностранцы строят не всегда чистые предприятия но за счёт российского сырья. Например, работает в Никольском районе, Пензенской области цементный завод, построенный ещё при Бочкарёве. Огромное предприятие построенное киргизами, они и руководят. Очевидно вся прибыль за исключением налогов уходит за пределы России. При этом в России трещат кабинеты от чиновников, а разумно управлять экономикой никто не способен. Своей экономикой все способны. А скоро выборы.