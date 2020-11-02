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Московский листок

Путин наконец-то заинтересовался, чем занимается Роскосмос?

Опубликовано 02.11.2020 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Путин наконец-то заинтересовался, чем занимается Роскосмос?

Указ Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года, но Роскосмос пока не выполнил поручение по созданию сверхтяжелой ракеты, заявил президент.

На совещании по финансированию и развитию космической отрасли 2 ноября он потребовал от госкорпорации разъяснений по поводу задержки этой программы, наряду с программами создания космической группировки в рамках проекта «Сфера» и развития системы ГЛОНАСС.

«Как я вижу, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить, в чем причина такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — сказал Путин.

Ракета-носитель «Енисей» для полетов к Луне и Марсу станет первой сверхтяжелой российской ракетой после распада СССР. Ранее глава «Роскосомса» Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания «Енисея» намечены на 2028 год. 

***

Ну, ничего уних там темпы!

Макет "Ангары" еще 20 лет назад демонстрировался на ависалоне Ле Бурже, а тпервый пуск случился лишь в 2014-м году. Вывели на орбиту макет спутника. И вот на 28 ноября планируется второй пуск - опять с макетом спутника. Через 6 лет после первого и неизвестно, какого количества лет после начала работ.

А "Енисей" - тот вообще на бумаге только. Чего удивляться?

Такими темпами скоро Пакистан или Малайзия начнет ракеты к Марсу запускать, а мы всё будем согласовывать да поражать мир своими грандиозными планами.

А.Б.



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