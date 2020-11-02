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Московский листок

Тайна Речного вокзала

Опубликовано 02.11.2020 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

сталин война экономика природа
Тайна Речного вокзала

Источник: https://orphoprosecutor.livejournal.com/83061.html

Собралась, наконец, посетить отреставрированный Северный речной вокзал. Понравилось. Сталинский «ампир во время чумы» воспроизведен профессионально, как на ВДНХ. Сплошной аутентик, так сказать. Галереи, высокие светлые залы, вделанные в стены декоративные керамические тарелки, звезда на шпиле, просторная набережная, общий облик — хорошо, да. 

В ресторане «Волга — Волга» (в советское время — чуть ли не самом модном в столице) даже форма у официанток выдержана в стиле 30-х годов, не говоря уже о тематической живописи в огромных многоугольных рамах, мебели, светильниках, шторах и т.д.  Правда, говорят, там довольно дорого и не очень вкусно. Проверю как-нибудь. 

Из новшеств отметила мини-макет канала «Москва-Волга» (сейчас — Канал имени Москвы), тянущийся по набережной: со шлюзами, всякими архитектурными излишествами, памятниками и корабликами. Вполне стильно получилось. 

Теперь про главное. Неожиданно увидела маленькую группку людей с экскурсоводшей. Прислушалась. Ба, да тут интересные вещи рассказывают! Прошла вместе с ними в незаметный боковой выход — а там что-то типа нынешнего депутатского зала в аэропортах. Экскурсовод сказала, что этот роскошный зал назывался «секретной комнатой» и был предназначен для самых высоких посетителей. Даже вроде Сталин должен был туда приехать — но чего-то не приехал. В предбаннике — небольшая экспозиция с документальной кинохроникой. И вот под эти интереснейшие кадры нам рассказывают, что на строительстве канала (вокзал строили одновременно с каналом с 1933-го по 1937 год) работали, по разным подсчетам, от 200 000 до 700 000 человек. Большая часть — заключенные ГУЛАГа. А знаете, сколько народу погибло во время этого строительства? 20 000!!! 

Меня, честно говоря, эта цифра потрясла. Шаламова и Солженицына читала, то есть про уровень комфорта на работах в ГУЛАГе я в курсе. Но, мне казалось, что такое — это где-нибудь в Мордовии, или на сибирских лесоповалах... Нет, в Москве тоже!

На крови канал-то. И вокзал этот нарядный тоже. 



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