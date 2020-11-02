Авиастроители в префектуре ВАО

В данный момент 2 ноября 19-00 авиастроители, работниrи завода "Cалют" более двух часов находятся в префектуре ВАО.

"Мы жители дома 9 по 9 той улице Соколиной горы, - заявляют они, - В нашем доме с 18 сентября нет горячего водоснабжения. Тепла с начала отопительного сезона. Холодной воды с 31 октября.

Мы несколько раз коллективно обращались в префектуру и управу. После наших обращений воду и тепло включали на несколько дней, затем отключали обратно.

2 ноября мы пришли в префектуру. К нам вышел зам префекта Степаненко А.А. Степаненко заявил нам, что свет и вода подключены не будут, потому что дом официально расселен, мы живём в доме незаконно и следовательно не имеем жилищных прав. Это несмотря на то, что решения суда нашем выселении не было."

К настоящему моменту охрана один раз пыталась выкинуть людей силой, несколько раз вызывали полицию.в настоящий момент полиция требует от людей покинуть здание.