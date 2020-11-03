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Московский листок

В Вене стрельба по живым мишеням

Опубликовано 03.11.2020 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
В Вене стрельба по живым мишеням

Пока вы спали или готовились ко сну, в Вене произошел теракт в центре города. Нападавшие вели стрельбу в шести местах, в том числе у центральной синагоги близ площади Шведенплатц. Полиция сообщила, что погибли два человека, включая нападавшего. Пострадали не менее 15 человек, несколько убиты. Застрелен и один из террористов.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что совершившие нападение в Вене хорошо вооружены и опасны.

Раввин Шломо Хофмайстер сообщил СМИ, что неизвестные открыли стрельбу на улице там, где находятся кафе и бары: "У всех этих баров стоят столы на улице. Этот вечер был последним вечером перед вступлением в силу ограничений в связи с коронавирусом".

Полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен, недалеко от синагоги.

***

Делать скоропалительные выводы еще рано, однако факт - Вена нетипичный объект для террористов. Даже навскидку и не припомнить, когда здесь в последний раз проявлялись террористы? Кажется, со времен одного венского художника ничего подобного и не было.

В целом же волна терроризма в Европе в последнюю неделю грозит осложнить и без того непростую обстановку на всем континенте.

У нас пока, слава богу, все происходит в устном жанре: Кадыров отругал Макрона и Жириновского, Нурмагомедов ограничился Макроном. Иных внятных политологических оценок происходящего, кроме бойца смешанных единоборств, пока никто не давал.

Вопрос деликатьный - мусульмане могут обидеться, хотя массовой поддержки террористов со стороны многомиллионной армии сторонниокв ислама нет и не ожидается. 

Зато тема прекрасно отвлекает от остросоцильных вопросов - вот, к примеру,  авиастроители, работники завода "Cалют" заперлись в префектуре ВАО и требуют решить их жилищный вопрос.

Авиастроители в префектуре ВАО

Но кому какое до этого дело, если в Вене застрелили кого-то на Шведской площади!

А.Б.



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