Пленум ЦК КПРФ состоялся и что дальше?

Действительно 24 - го октября состоялся одиннадцатый пленум ЦК КПРФ по средствам современной связи. Не обошлось и без сенсации. Как говорит и пишет Геннадий Андреевич принимало участие и смотрело 4 тысячи человек. Великое достижение партии Зюганова.

Не думаю, что все смотрели и слушали разинув рты, надеясь на коммунистов, как на освободителей от рабства. В этих 4 - х тысячах принимали участие левые силы зарубежных государств. Так что по меркам государства Российского пленум прошёл в далеке от народа.

Публикуя доклад "лидер" партии сосредоточился на экономическом положении страны, бюджет на будущий год и на последующие два урезаны по сравнению с прошлым годом. Рассказал о бедственном положении народа, но каких либо конкретных действий не предложил. Последние его фразы доклада: "Народный Патриотический фронт уверенно выступает за права граждан, за честные и свободные выборы. За народовластие и возрождение Родины. За справедливую и достойную жизнь".

Однако никакого Фронта нет и не предвидится. О создании Народного фронта Зюганов говорит уже второй год, но для этого он сам и его коллеги ничего не делают. Народ уже проклял Зюганова и его партию лжецов и пособников буржуазии. В партии нет пролетариата, есть сторонники, которых лидер поддерживает материально. На этом пока держится несколько тысяч членов, которые в любой момент могут переметнуться в партию власти, что уже происходит, но пока не массово. Об этом Геннадий Андреевич умалчивает и продолжает рассказывать сказки про "белого" бычка. Вот и в информационном сообщении никаких призывов к действиям не прозвучало. Завершая работу, Зюганов призвал партийный актив усилить пропаганду программных предложений КПРФ, развернуть подготовку к выборам в думу и шире вести работу по консолидации сил левопатриотического Народного фронта. Какая может быть пропаганда от партийного актива, который представляет буржуазную прослойку в партии. Поэтому никакой пропаганды нет и не будет. Допустим, что я встретился с пропагандистом - коммунистом Б.Кашиным и он бы мне стал рассказывать о деятельности партии. А я бы ему задал вопрос, а в какой квартире вы живёте, какова ваша зарплата, когда в последний раз вы принимали участи в митингах за народное счастье, какой и за сколько построил домик ваш бывший губернатор С.Левченко и какую мошенническую схему придумал его сынок, расхищая бюджетные средства? Вы все боитесь встречаться с народом и поэтому никаких конкретных действий не предлагаете. И как же вы будете вести подготовку к выборам? Рассказывать через газету какие вы хорошие? Всё ваше время истекло, народ начинает понимать вашу отвратительную лож, на которой зиждется вся ваша газетная деятельность.

На днях дума рассмотрела предварительный проект бюджета на последующие три года. Бюджет нищей страны, который и указывает, что просвета не ожидается. Зюганов тут же пишет в "Правде" статью "Бюджет либеральной эпидемии". Пишет всё правильно, но о многом и пожалуй о главном не договаривает. В мире идёт информационная война, направленная против России. По этому поводу Геннадий Андреевич пишет: "В этой войне задействованы три главных орудий". Первое - глобальный кризис капиталистической системы.

Второе - нарастающее политическое и экономическое давление Запада на нашу страну. Здесь надо немного расшифровать, то что спрятано за этой фразой. Геннадий Андреевич пишет: "Сегодня неприятель, никогда не оставлявший намерений поставить нас на колени и получить полный контроль над гигантскими российскими ресурсами, резко усиливает санкции. Но ведь власть российскую давно поставили на колени. И раньше об этом говорили сами чиновники почти открыто. А при Путине говорят, что мы встали с колен. 20 миллионов нищих это что? Миллиарды народных средств вывезены за пределы страны и вы сами об этом постоянно говорите. Это что? 18 крупнейших заводов по переработке сырья строится на нашей территории иностранцами для кого? И вы молчите, зная что они будут работать не на Россию.

Третье - это бездарный и разрушительный социально - экономический курс, проводимый внутри страны и унаследованный нынешними либералами ельцинской клики.

Однако Геннадий Андреевич забыл прокомментировать четвёртое орудие уничтожения. Созданная Геннадием Андреевичем коммунистическая партии Российской Федерации с первых дней много говорит, но ничего не делает, чтобы вернуть страну на путь развития. Во фракции думы "лидер" создал Штаб протестных действий и он заседает почти каждый месяц, но никаких протестных действий нет и не предвидится. Они решили бороться с политикой Кремля одиночными пикетами, которым запрещено разговаривать. Над этими пикетами народ уже смеётся, говорит, что коммунисты выставляют на дорогах огородные пугало. Вы позволили Кремлю протащить пенсионную реформу, обнуление президентского срока. Позволили президенту подписать указ по которому отставной президент может до конца дней своих быть сенатором. Медведеву уже предложили написать заявление. Вдвоём им в Совете Федерации будет не скучно. Если В.Путин уйдёт на отдых, то ему наплевать на СФ. Ему как и своему другу нужны неприкосновенность. Вы хоть раз выступили со своим Народным фронтом, которого нет на главной площади страны против обнуления, против пожизненного сенаторства, против миллиардных зарплат чиновникам. Смотрите, граждане, что творит власть. Кроме пожизненного сенаторства поправки в Конституцию предполагают увеличить количество сенаторов на 30 человек, которых будет назначать президент и 7 очевидно из них будут пожизненными. Бюджет трещит по швам, а чиновники и особенно президент этого не ощущают. На их содержание хватает, а народ сам должен о себе позаботиться. Министр финансов предлагает сокращение штатов армии, полиции, увеличение срока службы и сокращение доплат, а президент наоборот увеличивает количество чиновников.

Наверное о совести применительно к политикам говорить бессмысленно, особенно при бандитски - воровском капитализме. Тот кто с таким общественно - политическим строем смирился про совесть забыл. Капитализм не даёт ни единого шанса вспоминать о совести и этого требовать от своих коллег.

В статье снова напоминает о программе 10 шагов к достойной жизни, о том, что народ живёт на 7 долларов в день, что экономика сократилась за второй квартал на 8 % и так во всех своих статьях. Неужели фантазии не хватает придумать хоть что - то новое. Ведь свою программу "10 шагов" докладывал президенту, но он не обратил на неё никакого внимания. Значит надо что - то менять, у народа оскомина уже от упоминания этой программы. Хотя бы вспомнил о программе 20 шагов. И сколько будете чесать языками о том, что неприемлемо властью? Надо сменить власть и тогда программа может быть рассмотрена парламентом или новым правительством. Вот поэтому пришлось напомнить о совести. Он как попугай несколько месяцев говорит об этой программе. И никак не поймёт, что это не разговор политика, руководителя фракции это болтовня, которая никого ни к чему не обязывает, как и самого Г.Зюганова.

Вот ещё одна фраза в статье. "Но даже в условиях нарастающего кризиса власть не желает всерьёз прислушаться к требованиям народа". Геннадий Андреевич, а где вы слышали или видели требования народа? В одиночных пикетах? Так им запрещено говорить? Власть поэтому и не слышит, в отличие от вас, нет ни каких требований от народа. Вы должны вывести народ и заранее с ним согласовать требования. Вот например, "Правда" печатает снимок на котором 7 человек с двумя плакатами, на которых написано "позор ЛДПР", а на другом "Принять закон о "Детях войны". У властных чиновников от этих плакатов штаны затряслись. А ниже протесты в "Нигерии", Кот -д Ивуар", Индонезии, "Великобритании". Там столько народу, что яблоку негде упасть. Вам не стыдно печатать это? Хотя о стыде говорить бесполезно. Вы даже митинг не можете организовать. Поучитесь в этих странах.

Его статья - это ликбез для идиотов. "Проект бюджета расходится и с уверениями об укреплении нашей экономической безопасности. В указе президента о национальных целях развития прямо сказано: мы должны добиться технологического прорыва". Но ведь этот же президент и подпишет бюджет. Почему бюджет нищего государства и вы об этом не пишите? Потому что всю промышленность отдали в частные руки, а контролировать никто не собирается. Собственник либо банкротит предприятие, либо работая платит только мизерный налог, а основную прибыль ложит в карман и выводит за пределы России. Президент и его окружение говорят, что собственник работает лучше. Однако не договаривают. Для кого лучше? Сечин, Миллер сколько построили бесплатных квартир для своих рабочих? Ни сколько , а сами строят поместья , стоимостью в два миллиарда рублей и так по всем отраслям. Рабочий нищий, а собственник в золоте. А скоро выборы, которые должны решить быть России богатой страной или исчезнуть при попустительстве предателей - коммунистов.