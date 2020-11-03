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Московский листок

Путин внес в думу пожизненных сенаторов

Опубликовано 03.11.2020 в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Путин внес в думу пожизненных сенаторов

Президент Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации, который, в частности, предусматривает статус пожизненного сенатора для бывших президентов.  

Бывшие президенты смогут претендовать на пост пожизненного сенатора в течение трех месяцев после истечения их полномочий. Если полномочия главы государства прекратились до принятия законопроекта, то нужно подать заявление в течение трех месяцев после вступления закона в силу. 

Также в законопроекте закрепляется за главой государства право назначать пожизненных сенаторов, в число которых могут входить только граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной.

***

А те, у кого есть судимость за преступления средней тяжести, не смогут в течение 5 лет войти в категорию выдающихся граждан.

Вообще, конечно, семимильными шагами движется Россия по пути прогресса. Во Франции пожизненных пэров отменили еще в итоге Великой Французской революции. У нас они и до революции были не очень пожизненными, но половина Сената была из царской фамилии - помните картину "Заседание Государственного совета"? Там вот те, которые с голубыми лентами - это родственники императора, голубых кровей, а которые с красными - это всякая рвань, выбившаяся в люди путем выдающихся заслуг, вроде Семенова-Тян-Шанского, путешественника.

Впрочем, ни самому Николаю Романову, ни его родне эти голубые ленты перед лицом революции не помогли... Может, военачальника Золотова у него не было.

А у нас тут недоработка вышла. Ну, ладно, назначит Владимир Владимирович пожизненными сенаторами себя и своих друганов, особо выдающихся, но не половину же Совета Федерации. А как другим быть? Ну и о родственниках вообще никак не подумано.

Я считаю, пост пожизненного сенатора должен наследоваться - и разница небольшая: пожизненный или потомственный. Причем наследовать и по женской, и по мужской линиям. Тогда в стране, наконец-то, появится настоящая элита, почти сразу, лет через двести. А быдло - оно вообще моментально появится, из всех прочих.

Наверно, захотят нечто подобное ввести у себя и губернаторы. А что? Вот Рамзан Ахматович, к примеру. Его самого, конечно, из-за множественных заслуг Путин и произведет в пожизненные сенаторы, а как быть ближайшим сподвижникам, как быть многочисленной уважаемой родне? 

Или вот Собянин - его самого, наверно, можно назначить сенатором пожизненно, а как быть с Раковой и Сергуниной?

Видимо, нужно будет вводить не только посты пожизненного сенатора для бывших губернаторов в Совете Федерации, допустим, одного из двух сенаторов от региона сделать несменяемым. Но и создать в каждом регионе свою палату уважаемых людей. Тогда мест всем хватит.

В крупных городах можно сделать тоже самое, и даже удобно совместить местную пожизненную палату с прокуратурой и СИЗО. Чтобы если что, далеко не раскатывать - пешочком, как в Нюрнберге. Мало, кто знает, что выбор Нюрнберга в качестве главного места суда диктовалось в том числе и наличием внутренней тюрьмы, из которой легко было пешком, по крытому переходу пройти в зал судебных заседаний, удобно и безопасно.

А дальше - вплоть до каждого поселкового совета, до каждой деревни. И местный пожизненный сенат сразу соединять с баней и вытрезвителем. Чтобы везде элита формировалась.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7325 написал 03.11.2020 10:04
мерзкий Карлик - трус, понимает, что придется отвечать за преступления?
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