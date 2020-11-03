Авиастроители ночуют в префектуре. Собянин, почему им не раздали коробки?

Вчера Александр Зимбовский писал: "2 ноября 19-00 авиастроители, работники завода "Cалют" более двух часов находятся в префектуре ВАО. Ну так вот, они до сих пор там сидят.

Авиастроители в префектуре ВАО

"Мы жители дома 9 по 9 той улице Соколиной горы, - заявляют они, - В нашем доме с 18 сентября нет горячего водоснабжения. Тепла с начала отопительного сезона. Холодной воды с 31 октября.

Мы несколько раз коллективно обращались в префектуру и управу. После наших обращений воду и тепло включали на несколько дней, затем отключали обратно.

2 ноября мы пришли в префектуру. К нам вышел зам префекта Степаненко А.А. Степаненко заявил нам, что свет и вода подключены не будут, потому что дом официально расселен, мы живём в доме незаконно и следовательно не имеем жилищных прав. Это несмотря на то, что решения суда нашем выселении не было."

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Я вообще не понимаю - в стране идет глобальное потепление, такой осени теплой вообще не было за все вренмя наблюдений. Почему они не хотят жить в картонных коробках, как это принято по всему миру - в Вашингтоне, Лондоне, Париже и солнечном Рио-де-Жанейро?

Говорят о какой-то социальной справедливости, когда сам господь бог дарует им свою заботу - 3 ноября, а на улице плюс восемь!

Ну да, горячей воды нет. Но она и не нужна! Вот бессменный президент Таджикистана Эмомали Рахмонов в ответ на упреки в отсутствии горячей воды ответил, что таджикскому народу горячая вода и не нужна! Очень крепкий народ потому что, здоровый и закаленный. И народ его поддерживат - вот на днях избрал в шестой раз президентом, набрал 85 процентов.

А у нас разве хуже? Наш народ тоже физически крепкий и закаленный.

Но картонными коробками соответствующего размера должны обеспечить. Обязаны! Власть обязана проявлять заботу о гражданах.

В развитых странах это давно принято и работает.

Почему префектура заставляет людей ночевать в присуственном месте, вместо того, чтобы обеспечить их комфортабельными коробками для индивидуального и семейного проживания? Не понимаю...