Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США определили, что беременность у женщин вдвое увеличивает риск смерти от коронавируса. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на исследование.

Оказалось, что из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, больных COVID-19, умерли 33 пациентки, смертность в этой категории составила 0,2 процента. При этом среди небеременных женщин этот фактор оказался вдвое меньше. Выводы были основаны на статистике, собранной с 22 января по 3 октября.

Как считают в CDC, это может быть связано с физиологическими изменениями, происходящими во время беременности. Например, учащение пульса и потребление кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.

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Полагаю, власти Москвы и других регионов должны срочно оказать адресную помощь беременным: заблокировать их социальные карты, запретить проезд в общественном транспорте, начать штрафовать за выход их дома, задерживать в случае появления в общественных местах.

Думаю, можно штрафовать и лиц, пытающихся в транспорте уступить беременным место, вместо того, чтоб вывести на улицу и сдать на руки полиции.

Мы должны требовать от властей проявления повышенного внимания и заботы в отношении беременных!

А.Б.