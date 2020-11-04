Протесты против карантинных мер - протесты против существующей капиталистичесокй системы

Коронавирусная пандемия еще сильнее выявила кричащие противоречия догнивающего капитализма - капитализма в терминальной стадии. Большинству населения Земли уже ясно, что так больше продолжаться не может. Мы видим по всему миру взрывной рост протестных настроений. Трудящиеся разных стран массово протестуют.

Они протестуют против ухудшения своего положения, к которому привел коронавирус.

Что примечательно и что особенно важно для нас – они яростно протестуют против карантинных мер, вводимых правительствами. Протесты прошли в Америке, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Чехии https://www.gazeta.ru/social/2020/09/29/13272877.shtml

И здесь мы видим проявление бесповоротного, фатального недоверия со стороны граждан к буржуазным правительствам. Даже тогда, когда власти принимают по сути необходимые меры, направленные к безопасности общества – граждане встречают эти меры в штыки. Почему? Потому что они уже абсолютно не доверяют своим правительствам. Они на протяжение десятилетий видели, как эти самые правительства действовали исключительно в интересах капитала, помогали ему обогащаться за счет общества – и теперь не ждут от них ничего доброго.

Граждане уже считают власть своим врагом - а враги не способны сделать что-либо полезное, они могут только приносить вред. Поэтому карантинные меры встречают такой яростный отпор. И не так важно, что при этом у протестующих иногда самые фантастические взгляды на пандемию и на роль в ней правительств, не важно, что эти взгляды зачастую не имеют ничего общего с реальностью.

Важно другое. По своей сути протесты против карантина – это протесты против существующих порядков. Это пока еще неоформленное ощущение того, что систему общества надо менять, что нынешняя система полностью прогнила.

А это значит, что пришло наше время, время коммунистов. Трудящиеся не хотят больше того, что есть, понимают, что так, как есть – быть не должно. Это – половина дела. Вторая половина – чтобы они теперь осознали, к чему надо стремиться, чтобы они поняли – как должно быть.

Наше дело – разъяснить, что причиной всех несправедливостей, подлостей и злодейств, всех язв современного общества является капиталистическая система. И указать способ покончить со всей этой мерзостью – отстранить от власти капиталистов и сокрушить их порядок, основанный на частной собственности и эксплуатации.

Короновирус может сыграть ту же роль, которую в свое время сыграла Первая мировая война – он может стать причиной новой революционной ситуации и дать начало новой волне социалистических революций, которые покончат с капитализмом в мировом масштабе.

Поэтому нам не нужно слушать всяких пораженцев и паникеров из числа «левых», которые скулят, что рабочий класс уже не тот и теперь максимум возможны какие-то улучшения в рамках капитализма. Или же злорадствующих врагов, которые с торжеством заявляют, что коммунизм проиграл историческую битву и окончательно канул в небытие.

Все обстоит ровно наоборот. События показывают, что теперь как раз самое наше время. Железо уже раскалилось – надо его ковать.