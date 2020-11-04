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Московский листок

Муфтий Татарстана не осудил убийство людей во Франции. Почему ?

Опубликовано 04.11.2020 автором Еркен Сарсембаев, Казань в разделе комментариев 0

убийство терроризм
Муфтий Татарстана не осудил убийство людей во Франции. Почему ?

В различных СМИ была опубликована информация о том, что в октябре 2020г. религиозными радикалами в северо-западном пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин был обезглавлен учитель истории колледжа за то, что тот показывал карикатуру на основателя мусульманской религии Мухаммеда.

В Базилике Нотр-Дам во французском городе Ницца, где погибли три человека, в том числе женщина, которая была обезглавлена религиозным радикалом, и за карикатуры на пророка Мухаммеда.

После этого, Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в СМИ заявил только о росте антиисламских настроений в Европе. Он назвал «жалкими моральными уродцами» тех, кто «оскверняет имя пророка Мухаммеда».

Однако, Муфтий Самигуллин (имеющий поддержку властью Татарстана) не осудил эти убийства людей, что вызывает крайнее возмущение, и никак не укладывается в мыслях, и невероятно.

Поскольку в священной книге Коран, и Исламе никак не допускается насилие и убийство людей и живого мира на земле, т.к. они считаются творением Всевышнего. Считаю, что убийство людей и насилие и за карикатуры не допустимо, несправедливо, неправильно и не по-мусульмански.

Об этом хорошо известно Муфтию Самигуллину и другим мусульманам, яростно и с ненавистью выступившим против карикатур.

По моему мнению, власти Франции, Европейского союза и России обязаны и должны наводить законный порядок в странах, и не допускать никакого религиозного радикализма, граждане стран должны жить в спокойствии, в стабильности и уверенности в своей безопасности.



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