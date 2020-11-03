В квартире убийцы "колбасного короля" Маругова нашли нашли пенсионера в наручниках

При обыске в квартире у подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова нашли пенсионера, прикованного к кровати наручниками, а также мужчину, который присматривал за пленником, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя подмосковного управления Следственного комитета. По словам мужчины, подозреваемый удерживал его и вымогал у него квартиры в Москве.

"У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области", - отметили в СК.

Маругов, владелец и руководитель ряда компаний, в том числе мясокомбинатов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" был застрелен из арбалета в ночь на 2 ноября у себя на даче. Сожительнице бизнесмена удалось сбежать от преступников, и она вызвала полицию. По ее словам, напавшие требовали у Маругова деньги. Впоследствии полицейские обнаружили автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. Сами злоумышленники сбежали.

По подозрению в убийстве позже задержали мужчину 1971 года рождения. От дачи показаний он отказался. Следствие установило, что именно он купил арбалет в Москве и принимал непосредственное участие в нападении на Маругова. Также был найден арбалет, из которого убили бизнесмена, и автомобиль, который использовали напавшие.

"Он (задержанный) выходец из Казахстана, находится в близких отношениях с бывшей супругой Маругова. Свою вину он отрицает", - отметил информированный источник агентства. Следователи продолжают искать соучастника задержанного.