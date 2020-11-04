Реновация или как опорочить мэра Москвы

«Если стоите в очереди, вне зависимости в начале очереди или в конце очереди, при реализации данной программы мы будем вам предоставлять жилье в соответствии с социальными нормами», — сказал Сергей Собянин» (цитата из РИА Новости от 6 июня 2017 года ).

Что же происходит на самом деле?

А на самом деле под любыми предлогами Департамент городского имущества города Москвы (далее — ДГИ) предлагает очередникам равнозначные жилые помещения без снятия с жилищного учета.

Так, в мае 1998 года встала на очередь по улучшению жилищных условий семья военнослужащего, который отслужил 28 лет в Вооруженных Силах и в 1997 году был уволен в запас без предоставления жилья, что довольно часто практиковалось в 90-е годы прошлого века.

За эти почти 23 года ожидания умерли родители жены очередника, на площади которых он проживал со своей семьей, родились дети у его детей (пять несовершеннолетних — 2006, 2008, 2009, 2012 и 2014 г.р.) и взамен двухкомнатной квартиры пл. 45 м2 в пятиэтажке, включенной в программу реновации (другой жил. площади нет у членов семьи бывшего военнослужащего) семью очередника (9 человек) с почти 23-летним стажем Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ) намерен загнать в равнозначную двухкомнатную квартиру без снятия с жилищного учета. То есть, фактически предлагается двойной переезд без реального улучшения жилищных условий.

«Переселять дважды, в какой-то маневренный фонд, потом из маневренного фонда? Два переезда - это один пожар. История не очень хорошая.», - сказал Сергей Собянин на встрече с жителями города», - цитата из статей МИГ «Интерфакс» от 26.04.2017 и газеты «Ведомости» от того же 26.04.2017.

Вопрос – зачем ДГИ пытается опровергнуть слова своего мэра об исключении двойного переезда и о предоставлении очередникам жилья по социальным нормам?

Самое интересное, что эта семья выиграла 5 (пять) судов, в ходе которых три решения ДГИ были признаны судом незаконными и по решению суда им (очередникам) ДГИ согласно решению суда обязано предоставить жилье в соответствии с социальными нормами.

Но ДГИ поставил себя выше судебной и законодательной власти.

Возможно, таким образом решается задача экономии бюджетных средств, но зачем нарушать действующее законодательство?

А как же требования Президента Российской Федерации об улучшении демографической ситуации в стране? Как теперь относиться к п. 4 ст. 67.1 Конституции РФ, где сказано «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.».

Может все-таки ДГИ своими действиями следует поддерживать своего мэра, не порочить его имя и не саботировать решения Президента РФ?