Путин разрешил сотрудникам ФСБ и СВР иметь второе гражданство

Сотрудникам ФСБ, а также Службы внешней разведки разрешат иметь второе гражданство, если это "обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности". Об этом говорится в президентском законопроекте, внесенным в Госдуму 22 сентября, сообщает газета "Ведомости".

В настоящее время сотрудникам ФСБ и СКР законодательно запрещено иметь второе гражданство. При этом, в ФСБ даже наличие вида на жительство или другого документа, позволяющего постоянно проживать в другой стране, является основанием для увольнения.

Принятый по предложению президента Путина закон отменяет это правило. Согласно этим изменениям, если руководитель ФСБ примет специальное решение, которое «обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности», то сотруднику разрешат иметь второе гражданство. Сотрудники внешней разведки также смогут получить второе гражданство, если это «обусловлено решением задач разведывательной деятельности». Кроме того, наличие вида на жительство в другой стране будет исключено из перечня оснований для увольнения из ФСБ.